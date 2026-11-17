En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Gerardo De Santis, se refirió a la dolarización de los ahorristas, que continúa a un ritmo elevado, y cuestionó las previsiones oficiales sobre los recursos disponibles para cumplir con los compromisos financieros.

De Santis explicó que, después de las elecciones, hubo una pausa en la compra de dólares por parte de los particulares, pero que ese comportamiento cambió a comienzos de año. Desde febrero, estimó, las adquisiciones se ubicaron entre los US$ 2.000 y US$ 2.500 millones mensuales, un volumen significativo pese a la distancia respecto de una nueva instancia electoral. “Uno de alguna manera podría decir que la corrida ya empezó, si bien en un escalón relativamente bajo”, advirtió.

Menores ingresos y más incertidumbre financiera

Para el investigador, esa demanda sostenida de divisas constituye uno de los factores que pueden complicar el panorama financiero del próximo año. A esa presión se suman posibles menores ingresos de dólares por otras vías: el economista mencionó la caída del precio internacional del petróleo, que podría representar una reducción de unos US$ 5.000 millones en los ingresos previstos para 2027. También señaló que están disminuyendo los flujos provenientes de la emisión de obligaciones negociables de empresas y de los créditos tomados por las provincias.

Aunque De Santis reconoció que la balanza comercial continuaría siendo superavitaria, especialmente por el aporte del sector energético, advirtió que eso no alcanza para despejar las dudas sobre la disponibilidad de divisas.

“La balanza comercial y fundamentalmente la comercial energética se van a mantener y vamos a seguir teniendo una situación superavitaria”, explicó. Sin embargo, remarcó que la evolución de la dolarización y la confianza del mercado serán determinantes para evaluar si el país podrá afrontar sus obligaciones sin tensiones cambiarias.

En ese contexto, recordó que el Gobierno había presentado un plan financiero para transmitir previsibilidad y despejar dudas sobre los pagos. No obstante, sostuvo que las incertidumbres reaparecieron rápidamente y que el riesgo país comenzó a subir poco después de ese anuncio.

El déficit de US$ 17.000 millones y el riesgo de usar depósitos

El investigador también se refirió a un informe de la Fundación Mediterránea que advierte sobre un posible déficit de US$ 17.000 millones en el programa financiero. Según explicó, distintas consultoras ya habían señalado inconsistencias en las estimaciones oficiales y la inclusión de recursos cuya disponibilidad efectiva no estaría garantizada.

“El propio programa generó desconfianza”, afirmó. Además, cuestionó la posibilidad de recurrir a los encajes bancarios para afrontar los compromisos de deuda. “Los encajes, dicho en castellano, son nuestros depósitos. Son tuyos y míos, no son dólares que el Gobierno puede usar para pagar deuda”, enfatizó.

Finalmente, De Santis advirtió que, si las estimaciones del informe están sólidamente fundamentadas, podrían profundizar la incertidumbre sobre las cuentas externas. La combinación de una demanda privada persistente de dólares, menores fuentes de financiamiento y vencimientos de deuda configura, según su análisis, uno de los principales desafíos económicos para 2027.