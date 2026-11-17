En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, los economistas Lorenzo Sigaut Gravina y Gerardo De Santis advirtieron que el crecimiento de las exportaciones no alcanza para compensar la debilidad del mercado interno. Además, señalaron que la incertidumbre económica y política condiciona las decisiones empresariales y limita las posibilidades de recuperación.

De Santis explicó que la inversión no logra despegar porque las empresas no encuentran señales suficientes de recuperación del consumo. Aunque el Gobierno destaca el crecimiento de las exportaciones y las oportunidades que ofrecen sectores como Vaca Muerta, el mercado interno continúa mostrando dificultades.

La falta de demanda interna frena las inversiones

“Los empresarios saben perfectamente bien cuál es el estado de situación y no están dispuestos, o sea, no ven un horizonte de expansión de la demanda que les permita tomar decisiones de inversión”, sostuvo.

El economista remarcó que la inversión se encuentra en niveles históricamente bajos y que, además, viene registrando una caída. Según señaló, el problema alcanza a una parte mayoritaria del aparato productivo: “Estamos hablando del 80% del aparato productivo”.

De Santis también puso el foco en la pérdida de capacidad de compra de los hogares y en el encarecimiento de los costos internos. Afirmó que el ingreso disponible se encuentra un 20% por debajo y que el valor actual del dólar genera un efecto negativo sobre quienes tienen ahorros en moneda extranjera.

“Hoy los que están en clase media alta, estoqueados en dólares, no compran un auto, no compran una casa, no construyen, porque les sale más caro el costo de construir”, describió.

En ese contexto, la expectativa de una futura suba del dólar también posterga decisiones de consumo e inversión. La incertidumbre cambiaria lleva a muchos ahorristas a evitar comprometer sus dólares o convertirlos en pesos.

Inflación estancada y actividad económica planchada

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina advirtió que la economía atraviesa una situación compleja, con una inflación que dejó de desacelerarse y un nivel de actividad que tampoco consigue recuperarse.

“La inflación está en torno al 2%, casi a una velocidad crucero, con mucha inercia, y lo otro que se frenó fue la expansión del nivel de actividad”, señaló.

El economista sostuvo que la falta de demanda interna, la paralización de la obra pública y la apreciación cambiaria conforman un escenario adverso para la inversión. “No hay demanda, ¿para qué voy a invertir si no hay demanda?”, planteó.

A estos factores sumó la incertidumbre política sobre el escenario electoral y el rumbo económico después de diciembre de 2027. Para Sigaut Gravina, esa combinación configura “un escenario de estancamiento que le va a ser difícil romper al Gobierno”.

Respecto de la inflación, consideró que 2026 podría terminar en niveles similares al 31,5% registrado el año anterior. Aunque reconoció que la reducción desde los niveles elevados del pasado fue significativa, advirtió que el proceso perdió impulso.

“Bajar de 300 a 30% anual es fácil; bajar de 30% anual al 3% anual te lleva muchos años”, explicó. También consideró que el Gobierno logró reducir la inflación desde niveles muy altos hasta una tasa moderada, pero que “hasta ahí llegó el logro”.