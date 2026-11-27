El cambio de modelo económico empieza a mostrar sus límites sobre el entramado productivo argentino. La pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo privados registrados, las fuertes caídas industriales y la falta de inversión alimentan los interrogantes sobre la posibilidad de que los sectores perjudicados puedan reconvertirse y volver a crecer.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, los economistas Nicolás Segal e Isaías Marini analizaron la sustentabilidad del esquema productivo y advirtieron que el crecimiento de las actividades exportadoras todavía no consigue compensar el deterioro del mercado interno. La conversación, conducida por Fernando Meaños, puso el foco en las consecuencias de la transición económica y en los obstáculos para una recuperación generalizada.

"No hay un proceso de reconversión virtuosa, sino concentración económica"

Segal fue contundente al describir lo que sucede con las empresas y los trabajadores que quedan desplazados por el nuevo esquema. "Hoy el modelo no tiene planteado un proceso de reconversión virtuosa", afirmó, y explicó que lo que se observa es una concentración de la actividad en determinados sectores que lideran los indicadores económicos.

El economista advirtió que los sectores que concentran la mayor parte del empleo siguen rezagados y que todavía no aparecen señales de reversión. Como evidencia, mencionó que se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo privados registrados.

Además, señaló que quienes consiguen reinsertarse en actividades informales, como el monotributo o las economías de plataformas, enfrentan una fuerte pérdida de ingresos. "El ingreso promedio que obtienen esas personas es más de un 25% menor al que tenían cuando estaban bajo la protección del contrato de trabajo", explicó.

Para Segal, esta dinámica genera un achicamiento de la economía y debilita las perspectivas de inversión. "Este modelo claramente no tiene el consumo en el centro", sintetizó.

Vaca Muerta y la minería no alcanzan para compensar la caída industrial

Meaños planteó que la expansión de las exportaciones energéticas también modificó la estructura financiera del país, especialmente por la mejora de la balanza energética. Segal coincidió en que se trata de un cambio importante, porque el gas y el petróleo se sumaron al agro como pilares de generación de divisas, con la minería en un lugar de menor participación.

Sin embargo, advirtió que esos dólares no se están traduciendo en inversiones al ritmo esperado. Como ejemplo, mencionó que la inversión de las cuentas nacionales en el segundo semestre de 2026 se ubicó un 11% por debajo del mismo período del año anterior.

"Esa oferta de divisas, por distintos motivos, no se termina de canalizar hacia la inversión", sostuvo. Y agregó que la falta de inversiones muestra que se van agotando las posibilidades de crecimiento del esquema actual.

Marini cuestionó el diseño cambiario y la apertura económica

Por su parte, Isaías Marini planteó una mirada que contempla algunos beneficios potenciales de la transformación productiva, especialmente por la posibilidad de que el desarrollo energético permita reducir costos para otras industrias.

Sin embargo, advirtió que la transición también está generando costos y cuestionó dos aspectos macroeconómicos: la política cambiaria y la velocidad de la apertura comercial. Según explicó, algunas empresas locales no tuvieron tiempo suficiente para adaptarse a la competencia externa y deben enfrentar una estructura impositiva diferente a la de sus competidores.

"Hay un pedido de, al menos una parte del mercado y de la economía en general, de poder mantener un tipo de cambio real un poco más elevado que permita a industrias que podrían ser competitivas justamente competir", señaló.

Marini consideró que el programa económico fue diseñado inicialmente para reducir rápidamente la inflación mediante la apertura y la apreciación cambiaria. Pero advirtió que esa estrategia ya habría dado buena parte de sus resultados: "Hemos visto la inflación estancada en torno al 2%, con un tipo de cambio que una parte del año estuvo planchado".

El economista también puso el foco en el costo social del programa, con salarios públicos deteriorados y jubilaciones que pierden fuertemente frente a la inflación. Para Marini, la continuidad del esquema dependerá de cuánto respaldo político consiga sostener, una razón por la que consideró especialmente importantes las elecciones. Meaños cerró ese intercambio con una observación: "El mercado no exagera cuando dice que esta elección es importante, nos dicen lo mismo casi en todas las elecciones".