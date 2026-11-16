El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que comenzaban los mejores 18 meses para la economía argentina de las últimas décadas. Sin embargo, el desempeño de la actividad y las dificultades para consolidar la recuperación abrieron interrogantes sobre las razones por las que esas expectativas todavía no se concretaron.

Para Nicolás Taiarol, el problema no debe buscarse exclusivamente en factores externos o políticos, sino en las características del propio programa económico. “Nunca la culpa es del gobierno, siempre la culpa de los demás. Si no es del peronismo, de la crisis internacional”, cuestionó en RDEco, por +Perfil.

El modelo económico y los sectores que quedaron afuera

El economista sostuvo que el modelo oficial prioriza una estructura agroexportadora, ahora acompañada por los sectores energético, minero y financiero. “Esos sectores están andando bien. El petróleo y el gas están andando bien, la minería está creciendo, las finanzas funcionan, el agro sigue aportando lo suyo y el modelo no da resultados”, señaló.

En ese sentido, planteó que el crecimiento de esas actividades no alcanza para compensar la contracción del resto de la economía. “Los motores de la economía están funcionando y los resultados no alcanzan”, explicó. Y agregó que el problema es que “lo que tracciona es menor que la retracción que están teniendo” otros sectores. Por eso, consideró necesario revisar un esquema que, después de tres años, no ofrece las respuestas esperadas.

Taiarol remarcó que la economía no puede evaluarse únicamente por el desempeño de las actividades que el Gobierno considera estratégicas. Aunque las exportaciones energéticas y mineras muestran avances, advirtió que el resto de la estructura productiva continúa enfrentando dificultades. “El problema son todos los otros sectores que quedaron afuera”, resumió.

La discusión también alcanzó a las expectativas del mercado y al riesgo político. En ese punto, Yanina Lojo puso el foco en la confianza como condición indispensable para que las empresas tomen decisiones de inversión y contratación.

“Para que la economía funcione, uno de los pilares es la confianza”, afirmó. Como ejemplo, explicó que una reforma laboral pierde capacidad para incentivar nuevas contrataciones si las empresas no tienen certezas sobre su continuidad. Lo mismo ocurre con los cambios tributarios: “Si no hay confianza en que se va a sostener en el tiempo, lo más probable es que no invierta”.

Comercio exterior: la necesidad de reglas estables

Lojo advirtió que los inversores extranjeros también observan la volatilidad de las políticas económicas argentinas y se preguntan si las medidas actuales tendrán continuidad. “¿Estás realmente de acuerdo en algunos puntos macro o vas a volver todo atrás como hicimos siempre?”, planteó al describir el interrogante que atraviesa las decisiones de inversión.

La especialista cuestionó, además, que el comercio exterior haya sido tratado históricamente como una herramienta coyuntural y no como una política de Estado. “Siempre tratamos el comercio exterior como si fuese una política de gobierno, abro, cierro, coyuntural y no como política de Estado”, sostuvo.

Para explicar la relación entre producción y comercio, Lojo señaló que “no puedo tener industria si no importo”, ya que una parte sustancial de los insumos necesarios para producir proviene del exterior. “Si no produzco, no puedo exportar”, sintetizó.

Por eso, consideró fundamental construir un círculo virtuoso que permita importar, producir y exportar con previsibilidad. En definitiva, advirtió que el desafío argentino no consiste solamente en sostener determinadas variables macroeconómicas, sino en generar acuerdos duraderos sobre las reglas de juego. “Lo que estamos viendo es la desconfianza, tanto nuestra como de los inversores extranjeros”, concluyó.