En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Gerardo De Santis, explicó que el Gobierno apuesta a mantener el tipo de cambio como ancla fundamental de los precios, pero señaló que existen otros factores que contribuyen a contener la inflación. Entre ellos mencionó la recesión, el estancamiento de la actividad, las importaciones y el ingreso de productos por canales informales.

El economista advirtió que sostener esa estrategia tiene costos para la economía. Si la inflación no logra bajar del 1% mensual, Argentina podría registrar una inflación en dólares cercana al 24% anual. “Probablemente sea el país con inflación en dólares más alta del mundo”, señaló, y alertó sobre las consecuencias de ese encarecimiento para las empresas, la actividad y el empleo.

La recesión y las importaciones como factores que contienen la inflación

“La recesión o este estancamiento que estamos teniendo desde hace un año y medio también lo ayuda”, afirmó De Santis. Además, indicó que las importaciones, favorecidas por un dólar que definió como relativamente barato, generan “un disciplinamiento de precios importante”.

Dólar, competitividad y consecuencias sobre la economía real

Para el investigador, el problema no se limita a la política cambiaria. También cuestionó el impacto del programa económico sobre los distintos sectores productivos y la distribución del ingreso. En ese sentido, describió un esquema de dos velocidades: actividades que consiguen crecer o beneficiarse de las condiciones actuales y una amplia mayoría de la población que enfrenta dificultades.

“A mí me parece que es un modelo de dos sectores, uno al que le va bien, no derrama, y el grueso de la población vive del otro sector que es el que está sufriendo”, sostuvo.

De Santis estimó que entre el 80% y el 85% de la población depende de las actividades más afectadas y mencionó como señales de ese deterioro los cierres de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo privados formales. También cuestionó la situación de los ingresos: “El ingreso disponible está 20 puntos abajo que a fines del 23, 20 puntos, es mucho”.

A su juicio, el ajuste recayó sobre los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos al consumo. “El ajuste que se hizo, se hizo recortando sobre los sectores que tienen propensión marginal a consumir más alta”, explicó. Por eso consideró que la recesión de mediano y largo plazo era previsible.

Un Gobierno con poco margen para cambiar el rumbo

Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo modifique su estrategia antes de las elecciones, De Santis reconoció que el Gobierno actúa con pragmatismo sobre variables centrales de la economía. “Influye sobre el tipo de cambio, influye sobre el precio de los transables, influye sobre los precios relativos, influye sobre la tasa de interés e influye sobre el salario real a la baja”, enumeró.

En ese contexto, cuestionó que el funcionamiento de la economía responda a un mercado completamente libre: “Precios de mercado no hay, hay pragmatismo”.

Finalmente, advirtió que una corrección cambiaria podría aliviar algunos desequilibrios, pero también provocar una nueva aceleración inflacionaria. El Gobierno, sostuvo, enfrenta una disyuntiva: mantener el dólar contenido para evitar una suba de precios o modificar una estrategia que ya muestra consecuencias sobre la producción, los ingresos y el empleo.