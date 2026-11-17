El último dato de inflación dejó señales de preocupación para la economía argentina. Gerardo De Santis, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, consideró, en diálogo con RDEco, que el registro del 2,2% del mes anterior fue “un dato duro, difícil”, porque evidenció una aceleración del nivel general de precios. En ese contexto, sostuvo que las cifras mayoristas también permiten identificar factores que siguen presionando sobre los costos.

Uno de esos componentes es el petróleo y su incidencia en los combustibles. El investigador explicó que los precios de los derivados del crudo todavía están atravesados por un mecanismo de compensación, debido a que durante un período anterior el petróleo cotizó a valores más elevados sin que ese incremento se trasladara completamente a los surtidores.

Alimentos y costo de vida: la principal preocupación

“A pesar de que el precio del petróleo siga bajando, todavía el precio de la nafta no bajaría”, explicó. Según detalló, el sector debe compensar aquella etapa en la que los valores internacionales fueron superiores a los actuales y no se reflejaron plenamente en los precios locales.

Más allá de los indicadores mayoristas, De Santis remarcó que el dato central para evaluar el impacto sobre los hogares es el índice de precios al consumidor (IPC). En particular, puso el foco en el comportamiento de los alimentos, un rubro determinante para medir las condiciones de vida de la población.

El economista señaló que “alimentos fue un rubro complicado” y vinculó su evolución con los indicadores sociales. En ese sentido, destacó que los productos incluidos en la canasta alimentaria registraron una suba del 40%, según la referencia mencionada durante la entrevista, un dato relevante por su incidencia en la medición de la pobreza y de la canasta básica total.

Aunque reconoció que la inflación núcleo mostró un comportamiento menor, advirtió que esa moderación no alcanza para despejar las preocupaciones. “Todos los meses está pasando algo para que el tema esté alrededor del 2,2”, afirmó, al describir la persistencia de distintos factores que mantienen elevados los aumentos.

Qué puede pasar con la inflación hasta fin de año

Al proyectar el escenario para los próximos meses, De Santis planteó que no se observan señales suficientes para anticipar una desaceleración marcada. Por el contrario, consideró que “todo indica que se va a mantener en esos niveles hasta fin de año”.

La advertencia cobra relevancia en la antesala electoral, cuando la evolución de los precios constituye una de las variables económicas de mayor impacto en la discusión pública. La persistencia de aumentos cercanos al 2,2% mensual, especialmente en alimentos, representa un desafío para el poder adquisitivo y para las expectativas de los consumidores.

Durante la entrevista también se repasó el último informe del INDEC sobre los precios mayoristas de octubre: el índice general registró una variación del 1,6%. Los productos nacionales aumentaron 1,6%, mientras que los importados subieron 0,9%. Dentro de los nacionales, los productos primarios avanzaron 1,1%, los manufacturados 1,8% y la energía no presentó variaciones.

De este modo, el análisis de De Santis dejó planteada una diferencia central: aunque la inflación mayorista mostró un incremento más moderado, la dinámica de los precios al consumidor y, especialmente, el costo de los alimentos continúan siendo los principales indicadores para seguir de cerca.