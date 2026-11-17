En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el economista Lorenzo Sigaut Gravina consideró que el oficialismo dispone de un margen cada vez más reducido para modificar su estrategia económica antes de las elecciones. “Creo que esta es la última ventana de oportunidad, no queda mucho más”, afirmó, y explicó que las medidas requieren tiempo para diseñarse e implementarse, por lo que las decisiones de fondo no pueden postergarse indefinidamente.

Como ejemplo, mencionó las iniciativas destinadas a mejorar el acceso al crédito hipotecario mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según explicó, una licitación y la posterior participación de los bancos implican plazos que impiden obtener resultados inmediatos. “Para hacer cambios profundos te queda fin de año, pero ya a partir de marzo...”, advirtió.

Tarifas e inflación: una herramienta que el Gobierno podría utilizar

Entre las alternativas disponibles, Sigaut Gravina identificó la política de precios regulados y tarifas como una variable que el Gobierno podría utilizar para moderar el impacto inflacionario durante la etapa electoral. Hasta ahora, explicó, los aumentos de esos servicios funcionaron como un factor de aceleración de los precios.

“El Gobierno podría jugarse una carta”, sostuvo, aunque aclaró que esa decisión implicaría aceptar cierto crecimiento de los subsidios. Como antecedente, recordó la estrategia de Mauricio Macri después de la derrota en las PASO de 2019, cuando decidió frenar algunos aumentos.

El economista diferenció esa posibilidad de una reforma integral del programa. A su entender, algunas medidas pueden postergarse hasta la recta final de la campaña, pero los cambios estructurales necesitan comenzar antes.

Dolarización, consumo e incertidumbre política

Santiago Llull puso el foco en otro aspecto del escenario económico: la conducta de los ahorristas y sus consecuencias sobre el consumo. Señaló que quienes conservan dólares como respaldo para su jubilación podrían postergar gastos a la espera de una eventual suba del tipo de cambio.

“No es solamente quién te compra, sino que no te va a dar la sociedad los dólares”, planteó, al cuestionar la expectativa de que esas divisas ingresen fácilmente al circuito económico.

También describió un mercado financiero con escaso dinamismo, tasas de caución reducidas y dificultades para recuperar el nivel de actividad después de las caídas recientes. En ese sentido, ironizó sobre la falta de recuperación: “Ni siquiera el gato muerto rebota”, en referencia a la ausencia de un rebote técnico significativo.

Finalmente, vinculó la incertidumbre económica con la falta de definiciones políticas de cara a 2027. Mencionó el adelantamiento y desdoblamiento de elecciones provinciales y la discusión sobre las PASO como factores que pueden influir en las estrategias del oficialismo y de la oposición.