El debate sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto en la industria minera volvió a poner en discusión el papel de las empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión. Para Pablo Rutigliano, referente de la Cámara Latinoamericana del Litio y especialista en el mercado de minerales estratégicos, uno de los principales problemas del régimen es que no garantiza una distribución equilibrada de las oportunidades de negocio ni una participación efectiva de los proveedores argentinos.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Rutigliano cuestionó el funcionamiento del régimen y advirtió sobre la concentración de la actividad minera. También reclamó mayor transparencia para verificar las inversiones anunciadas, conocer el destino de las divisas generadas por las exportaciones y garantizar que las pequeñas y medianas empresas argentinas puedan integrarse a las cadenas de valor del sector.

El RIGI y la concentración de la industria minera

“El RIGI es un sistema que, más allá de todo lo que se viene implementando en la Argentina, básicamente termina cartelizando la industria. Hoy está cartelizada la industria minera”, sostuvo en RDEco por +Perfil.

El referente de la Cámara Latinoamericana del Litio consideró que, si bien las perspectivas de exportación representan una oportunidad para el país, es necesario conocer con precisión cómo se estructuran las inversiones que ingresan bajo este esquema.

En ese sentido, puso el foco en la trazabilidad de los capitales y en la información que las compañías mineras presentan en sus balances. “El principal efecto que tenemos que poder demostrar concretamente es cuál es la inversión que están haciendo en la Argentina”, explicó.

Rutigliano cuestionó que no existan mecanismos suficientemente claros para verificar los compromisos de inversión anunciados. Como ejemplo, mencionó los proyectos que declaran desembolsos por 250 millones de dólares y planteó la necesidad de comprobar que esos montos tengan un respaldo efectivo en los balances empresariales.

También advirtió sobre el tratamiento de las divisas generadas por las exportaciones. “El propio RIGI tiene la imposibilidad de liquidar divisas porque no es obligatorio”, señaló, y consideró que esta característica abre interrogantes sobre el aporte real de los proyectos al ingreso de recursos al país.

Proveedores nacionales: el desafío de integrar a las pymes al desarrollo minero

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la participación de las pequeñas y medianas empresas argentinas en las cadenas de valor de la minería, el litio y el cobre.

Para Rutigliano, el problema no es la falta de capacidades locales para prestar servicios a las compañías mineras. “Están las empresas mineras y las compañías pymes que están en condiciones de prestar esos servicios, claramente”, afirmó.

A su entender, las dificultades aparecen en los mecanismos de contratación y en la articulación entre las grandes compañías y los proveedores nacionales. Según explicó, los contratos terminan concentrándose entre determinados actores, sin generar el efecto multiplicador esperado sobre la industria local.

“No termina articulándose el impacto que estamos buscando en la industria minera, en el litio y en lo que viene ahora, que es el cobre”, advirtió.

Finalmente, reclamó mayor transparencia en la información de las empresas mineras que operan en el país y resultados concretos para las economías regionales. “Necesitamos que ese impacto sea ahora, no dentro de tres años. Ahora tiene que generar un shock real para que esa estructura pueda desarrollar y crecer en la región”, concluyó.