El último dato de actividad económica confirmó un escenario de recesión y fuertes desequilibrios entre los distintos sectores productivos. Aunque algunas actividades muestran resultados positivos, la caída de los rubros que concentran buena parte del empleo asalariado está profundizando las dificultades de la economía argentina.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el gerente general de Provincia Fondos, Nicolás Segal, analizó la situación y planteó que el fenómeno va más allá de una economía que crece a diferentes velocidades. En diálogo con Fernando Meaño, conductor del ciclo, sostuvo: "La economía está en una franca recesión".

"Los sectores que emplean a la mayor parte del trabajo asalariado están en franca caída"

Para Segal, los últimos indicadores vienen a confirmar una tendencia que ya se percibía en la actividad cotidiana. "El dato viene a confirmar lo que ya se viene sintiendo, la temperatura de los negocios, de la calle", explicó al comenzar su análisis.

El economista describió un escenario que hasta ahora se caracterizaba por una economía en forma de K, en la que algunos sectores conseguían crecer mientras otros acumulaban retrocesos. Entre estos últimos ubicó especialmente a las actividades con mayor capacidad de generación de empleo: el comercio, la industria y la construcción.

"Veníamos con un patrón de una economía en forma de K, donde la mayor parte de los sectores económicos, y sobre todo los que emplean la mayor parte del trabajo asalariado, comercio, industria, construcción, estaban en franca caída", señaló.

Minería, agro e hidrocarburos, los sectores que sostienen el crecimiento

En contraposición, Segal identificó un grupo de actividades que vienen mostrando un desempeño favorable en el actual contexto económico. Entre ellas mencionó a la minería, algunos sectores de la agricultura y la ganadería, y el complejo de gas y petróleo.

El gerente general de Provincia Fondos explicó que esos rubros venían compensando estadísticamente la contracción de otras actividades. "Eso venía siendo compensado por un par de sectores que venían siendo los privilegiados en este contexto económico", afirmó.

Sin embargo, advirtió que esa dinámica no alcanza para revertir el deterioro de los sectores con mayor peso en el funcionamiento general de la economía. Según su análisis, la caída de las actividades más relevantes para el pulso económico supera el impulso de los sectores que lideran el crecimiento.

"Es una economía en marcha y contramarcha"

Uno de los principales planteos de Segal fue que la expresión de una economía que funciona a dos velocidades no alcanza para describir lo que sucede actualmente. A su entender, la diferencia entre los sectores que avanzan y los que retroceden es más profunda y refleja una dinámica de crecimiento y contracción simultáneos.

"Entre lo que crecía en esos sectores y lo que caía en los demás, en promedio la economía venía relativamente estancada", explicó. Pero advirtió que la atracción negativa de los sectores más relevantes para el pulso económico viene siendo mayor que la de los sectores líderes.

Por eso, resumió su diagnóstico con una definición contundente: "Nosotros vemos más que una economía en dos velocidades, como a veces se dice, en realidad es una economía en marcha y contramarcha".

Meaños coincidió en que el escenario muestra una economía partida, con dos dinámicas que avanzan en paralelo y escasos puntos de contacto entre ellas. "Casi da la sensación de que hay dos movimientos en paralelo, porque son pocos los contactos entre aquellos ganadores y aquellos perdedores", señaló el conductor.