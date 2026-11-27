La recuperación de Vaca Muerta, la minería y los sectores exportadores no alcanza para compensar el deterioro de la industria y las actividades vinculadas al mercado interno. El diagnóstico surge de un informe de IERAL, de la Fundación Mediterránea, que describe una economía con un desempeño cada vez más desigual y un tejido empresarial en retroceso.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el economista, investigador y analista de IERAL Marcos Cohen Arazi, uno de los autores del trabajo, advirtió que la contracción industrial se profundiza y que las posibilidades de revertirla en el corto plazo son limitadas. "Hay nueve grandes sectores de las ramas industriales que están con caídas acumuladas, en lo que va del gobierno de Milei, superiores al 10%", señaló en diálogo con el conductor Fernando Meaño.

"Hay derrames, pero no compensan"

Cohen Arazi explicó que la actividad económica mostró un cambio de tendencia durante el segundo y el tercer trimestre. Aunque en septiembre hubo un repunte, no alcanzó para compensar el flojo desempeño de julio y el escaso dinamismo de agosto, por lo que el tercer trimestre terminó con un resultado negativo.

El economista también describió una división entre los sectores que logran crecer y aquellos que continúan retrocediendo. Según explicó, las actividades más dinámicas están concentradas geográficamente y sus vínculos con el resto de la economía todavía son limitados.

Como ejemplo, mencionó a Vaca Muerta, cuya actividad impulsa a proveedores de minerales, transporte, logística y construcción de viviendas modulares. Sin embargo, advirtió: "La tracción existe, hay sectores que buscan las oportunidades que puedan aparecer, buscando pegarse a la dinámica de los sectores que están teniendo buen desempeño, pero no alcanza a compensar la merma" de las actividades tradicionales.

En ese sentido, resumió el fenómeno con una definición contundente: "Todos los sectores exportadores están dinamizados; los sectores vinculados al mercado interno son los que están frenados".

La industria acumula 21 meses de tendencia negativa

El panorama más preocupante aparece en la actividad manufacturera. Cohen Arazi sostuvo que la industria lleva 21 meses de tendencia negativa y que, de los 16 sectores industriales relevantes para la economía argentina, solamente cuatro o cinco muestran posibilidades de reacomodarse en el nuevo escenario.

El resto enfrenta una contracción significativa. "Es un ajuste, es una contracción del volumen de la actividad industrial", afirmó, al referirse a las ramas que acumulan caídas superiores al 10% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El economista aclaró que algunos sectores pueden encontrar oportunidades mediante la búsqueda de nuevos mercados, la incorporación de tecnología y la reducción de sus estructuras operativas. Sin embargo, advirtió que esos procesos de reconversión no modifican el diagnóstico general: "Lo que estamos viendo es caída en el volumen productivo a nivel industrial".

Los salarios y el financiamiento, otros obstáculos para la recuperación

Meaños preguntó si los sectores industriales podrían aprovechar el crecimiento de las actividades vinculadas con la energía y la minería para desarrollar nuevos proveedores. Cohen Arazi reconoció que esos encadenamientos existen, pero volvió sobre el problema central: la debilidad del mercado interno.

"Los salarios no le pueden ganar a la inflación", explicó. Si bien durante los últimos meses se habían acercado al ritmo de aumento de los precios, advirtió que una eventual aceleración inflacionaria podría volver a retrasarlos y profundizar las dificultades del consumo.

También señaló que, aunque noviembre y diciembre podrían mostrar algo más de actividad, la mejora de los sectores exportadores no necesariamente se traduce en mayor rentabilidad. Al cerrar la entrevista, Meaño puso el foco en otra de las dificultades que atraviesan las empresas: "El financiamiento también es uno de los pendientes", observó antes de agradecerle al economista por el análisis.