La muerte, el duelo y la dificultad de procesar el dolor atraviesan "La primera de las tres virtudes", la novela presentada por la escritora, doctora en Letras e investigadora Azucena Galettini. La obra propone un recorrido por las contradicciones de una protagonista que intenta sostener su vida cotidiana después de una pérdida, mientras enfrenta emociones que no encajan con lo que los demás esperan de ella.

En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Galettini habló sobre la construcción fragmentaria de la novela, el carácter complejo de su personaje principal y las distintas maneras de transitar el dolor. También reflexionó sobre la dificultad social para aceptar la muerte y los tiempos que requiere un duelo.

Una novela fragmentaria atravesada por el desborde emocional

Galettini describió La primera de las tres virtudes como una obra construida a partir de fragmentos, escenas y situaciones. Esa estructura acompaña el desborde emocional de una historia en la que, al mismo tiempo, suceden muchas cosas y parece no ocurrir nada, como puede pasar durante un proceso de duelo.

La protagonista, Mariana, intenta demostrarle a su entorno que está saliendo adelante y que nada cambió demasiado. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad aparece una experiencia emocional mucho más compleja, marcada por el enojo y la dificultad para procesar lo ocurrido.

La escritora explicó que el personaje no responde necesariamente a la imagen más habitual de alguien que atraviesa una pérdida. "Ella está muy enojada, más que deprimida, hay mucho enojo en esa voz", señaló.

Mariana, una protagonista difícil de comprender

Uno de los desafíos que encontró Galettini durante la escritura fue entender quién era Mariana y cómo funcionaba su manera de reaccionar frente al dolor. La autora contó que, cuando comenzó a desarrollar la novela, todavía no tenía claro hacia dónde iba a conducirla la historia.

Como ejemplo, recordó una escena vinculada con una audiencia judicial por el accidente que desencadenó el duelo. Mientras su cuñado intenta avanzar con las cuestiones legales, Mariana expresa una reacción inesperada: ante la pregunta sobre cómo le fue en la audiencia, responde que está decepcionada porque esperaba que su hermano hubiera tenido una amante despechada u otro hijo.

Ese pensamiento llevó a la propia escritora a preguntarse quién podía reaccionar de esa manera frente a una situación semejante. A partir de allí, el trabajo consistió en descubrir la personalidad de una protagonista cuyas respuestas no siempre resultan fáciles de interpretar.

Galettini reconoció que le interesan especialmente los personajes que generan sentimientos contradictorios en el lector. "Es un tipo, a mí me gustan ese tipo de personajes, que uno no sabe si darle una mantita y un té, o pegarle una cachetada", expresó.