El escritor José Salem encontró en las cartas y la correspondencia de la época una herramienta fundamental para reconstruir la vida cotidiana durante las invasiones inglesas y darle verosimilitud a su nueva novela histórica. Ante la falta de obras de ficción que abordaran ese período y de información sobre aspectos cotidianos, decidió investigar cómo vestían, qué comían y cómo transcurrían los días de quienes vivieron aquellos acontecimientos.

Durante una entrevista con Osvaldo Quiroga, en una nueva edición de Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Salem explicó que los manuales de historia ofrecían información sobre los acontecimientos centrales, pero no alcanzaban para recrear la escenografía de la época. También habló de su recorrido literario, que pasó por el cuento, la novela negra y ahora la ficción histórica.

Las cartas de la época como fuente para reconstruir las invasiones inglesas

La investigación comenzó cuando Salem buscó novelas que le permitieran conocer mejor el período histórico que quería narrar. Sin embargo, no encontró obras que le aportaran los detalles necesarios para construir los escenarios y los personajes de su historia.

“No encontraba información acerca de cómo vestían, qué comían, esas pequeñas cosas que arman la escenografía”, explicó. Para el escritor, esos elementos son fundamentales a la hora de recrear un período, especialmente porque permiten construir una representación verosímil de la vida cotidiana.

Frente a esa dificultad, decidió recurrir a fuentes epistolares y estudiar correspondencia de quienes habían vivido en aquellos años. Entre los documentos que consultó mencionó las cartas de Pueyrredón, que le permitieron encontrar referencias concretas sobre las costumbres y las condiciones de vida de la época.

“Un día contaba que salí, que hacía un frío, entonces cómo estaba vestido contaba”, recordó Salem al explicar cómo aprovechó esos testimonios. A partir de esas descripciones pudo reconstruir detalles que no aparecían en los relatos históricos tradicionales.

De los cuentos a la novela histórica sin planificar la escritura

Durante la conversación, Quiroga también le preguntó por su recorrido entre distintos géneros literarios. Salem contó que comenzó escribiendo cuentos, después avanzó hacia una novela negra sobre la vejez, cuyos protagonistas son octogenarios, y finalmente llegó a la novela histórica.

El autor explicó que no tiene un método de planificación rígido y que suele comenzar a escribir a partir de una idea, una frase o un personaje. “Soy un tipo que escribe con mucha espontaneidad. Es decir, no planifico lo que voy a escribir”, sostuvo.

Aunque reconoce que sus tres experiencias literarias pertenecen a géneros diferentes, considera que existe un elemento que las conecta. Después de haber escrito las tres obras, identificó un interés que atraviesa su producción: “A mí me interesa mucho la psicología del personaje”.

Sus últimas novelas fueron editadas en España y llegan a la Argentina

Otro de los temas que surgieron durante la entrevista fue la circulación de sus libros. Consultado por Quiroga sobre dónde se publicaron sus últimas obras, Salem confirmó que sus dos novelas más recientes fueron editadas en España, aunque también están disponibles en el mercado argentino.

“Las últimas dos novelas, en España, exactamente”, precisó. Ante la consulta sobre su distribución local, confirmó que ambas llegaron también a la Argentina.

De esta manera, el escritor continúa ampliando su recorrido literario con una novela histórica que exigió un trabajo de investigación documental y una reconstrucción de los detalles cotidianos del pasado. Su búsqueda, según explicó, estuvo orientada a encontrar en las experiencias personales y en la correspondencia de la época aquello que los relatos históricos no siempre cuentan.