El vínculo entre Jorge Luis Borges y la política es más complejo que las opiniones públicas que el escritor expresó a lo largo de su vida. En su libro Borges y la política, el politólogo y doctor en Ciencias Sociales Nicolás Freibrun propone volver a los textos, las ficciones y los ensayos del autor para explorar las dimensiones políticas de su obra.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Freibrun explicó por qué considera necesario distinguir al Borges escritor de la figura pública que construyó a través de sus declaraciones y comentarios. También abordó la vigencia de la tensión entre civilización y barbarie, una metáfora que atraviesa la historia argentina y que, según planteó, todavía aparece en el discurso político contemporáneo.

Un Borges político más allá de sus declaraciones públicas

Freibrun explicó que su libro busca apartarse de las interpretaciones centradas exclusivamente en el Borges oral, sus anécdotas o sus opiniones personales. En cambio, propone analizar qué elementos políticos aparecen en sus escritos y cómo se manifiestan tanto en sus ficciones como en sus ensayos.

"Ir a los textos de Borges y ver dónde se puede ver algo de lo que yo llamo lo político", resumió sobre el enfoque de la investigación.

El autor señaló que existe una distancia entre las opiniones políticas más conocidas del escritor (frecuentemente asociadas a posiciones antipopulares) y la complejidad que aparece en su producción literaria. En ese sentido, planteó que la figura pública de Borges no necesariamente coincide con el escritor que se expresa a través de la poesía y la ficción.

Las distintas etapas del pensamiento político de Borges

Durante la conversación también surgieron referencias a las posiciones políticas que Borges sostuvo en distintos momentos de su vida. Quiroga recordó su cercanía juvenil con el socialismo y mencionó las referencias biográficas que lo vinculan con el comunismo durante un período de su estadía en Europa.

Freibrun precisó que esa etapa estuvo relacionada con la residencia de la familia Borges en Ginebra, durante el período de la Revolución bolchevique, y con la proximidad del escritor al expresionismo, un movimiento de vanguardia.

El investigador también recordó el posicionamiento de Borges contra el nazismo y su posterior acercamiento a las Madres de Plaza de Mayo, aunque remarcó que su interés está puesto principalmente en comprender cómo lo político aparece en sus textos, más allá de las declaraciones personales.

Civilización y barbarie: una discusión que sigue vigente

Uno de los ejes centrales de Borges y la política es la relación entre civilización y barbarie, una tensión que Freibrun considera todavía presente en el lenguaje político argentino. Como ejemplo, mencionó una declaración reciente de Jorge Macri, quien utilizó la expresión "del otro lado está la barbarie".

Para el politólogo, esa forma de presentar el conflicto político recupera una tradición discursiva que puede rastrearse hasta Domingo Faustino Sarmiento y que Borges también trabaja en su obra. La oposición entre civilización y barbarie funciona así como una metáfora política que continúa operando en el presente.

Sin embargo, la lectura que propone Freibrun no reduce la barbarie a un elemento externo que amenaza a la civilización. Por el contrario, destacó que en Borges aparece una reflexión más compleja: la propia civilización puede producir su barbarie.

Borges, Walter Benjamin y la crítica a la idea de progreso

Durante el intercambio, Quiroga vinculó esa interpretación con el pensamiento de Walter Benjamin y su reflexión sobre la relación entre cultura y barbarie. Freibrun coincidió en que ambos autores presentan puntos de contacto, especialmente en su desconfianza frente a la idea de un progreso histórico inevitable.

La discusión permitió pensar cómo las expresiones culturales y los discursos asociados a la civilización pueden convivir con distintas formas de violencia y deshumanización. En ese sentido, la crítica al progreso aparece como una clave para leer tanto a Borges como a Benjamin.

La conversación cerró con una pregunta sobre la posibilidad de seguir creyendo en el progreso frente a la deshumanización del mundo contemporáneo. Una inquietud que conecta el análisis de la obra de Borges con debates políticos y culturales que permanecen abiertos.