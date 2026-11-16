La historia de Los habitantes, el proyecto teatral de Pedro Sedlinsky, lleva alrededor de 20 años de desarrollo y atravesó distintos formatos antes de llegar al escenario. Lo que comenzó como un guion cinematográfico se transformó en una propuesta que combina hechos de violencia colectiva, personajes históricos y una premisa fantástica: un grupo de muertos puede ingresar en los cuerpos de los vivos para investigar sus propios crímenes y luchar contra las injusticias.

En una entrevista con Osvaldo Quiroga, para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Sedlinsky reconstruyó el recorrido de la obra y explicó el origen de ese universo. “Esta obra empieza como un guion de cine que cuenta la historia de una familia que es asesinada, un matrimonio con un chico, y muertos descubren que pueden entrar en los cuerpos de los vivos y de esa manera investigar su crimen”, relató.

De un guion de cine a una historia que lleva dos décadas

El dramaturgo contó que el proyecto comenzó hace aproximadamente dos décadas y que, después de esa primera versión cinematográfica, continuó su desarrollo junto al actor José Lobella, protagonista del espectáculo. En ese proceso también trabajaron en una miniserie y se acercaron al mundo de las plataformas, aunque la historia tomó otro rumbo.

Según explicó Sedlinsky, fue durante esa etapa cuando apareció el concepto que terminó dando forma al universo de la obra. “Cuando existe una muerte colectiva o una matanza, algunos muertos pueden ingresar en los cuerpos de los vivos”, señaló. La posibilidad de habitar otros cuerpos se convierte así en una herramienta para intervenir sobre el presente y enfrentarse a quienes ejercen el poder.

El entrevistado resumió esa idea como una forma de resistencia: los muertos pueden ingresar en los cuerpos de los vivos “en pos de la justicia” y para “luchar contra esas tiranías, luchar contra ese orden”. Esa premisa es el punto de partida de una historia que fue modificándose a lo largo de los años sin abandonar su núcleo original.

Una matanza en Rusia y el origen del primer habitante

La versión teatral se concentra en el comienzo de ese universo y sitúa su acción en Rusia, en 1903, durante un pogromo. Allí asesinan a un carpintero judío llamado Isaac Shemtov, quien se convierte en el primer habitante de la historia.

Sedlinsky describió la escena que da origen a la trama: Shemtov es asesinado y, cuando están por matar a su esposa, logra salir de su propio cuerpo e ingresar en el de la persona que intenta atacarla. De esa manera, consigue salvarla. El episodio establece las reglas de ese mundo y presenta la capacidad de los muertos para intervenir en los cuerpos de los vivos.

José Lobella y los personajes que construyen ese universo

La puesta tiene como protagonista a José Lobella, cuyo trabajo fue destacado durante la conversación por Quiroga. El conductor recordó haber visto el espectáculo en el espacio Callejón y señaló la capacidad del actor para encarnar a todos los personajes.

En ese universo también aparecen figuras vinculadas con la literatura y la historia, como Federico García Lorca y Antonio Machado. A ellos se suma Carmen Luna, un personaje femenino y feminista que, según contó Sedlinsky, luchó en la Guerra Civil.

La obra reúne así distintas historias y personajes dentro de una misma premisa: la posibilidad de que quienes fueron víctimas de una muerte colectiva encuentren una forma de continuar la lucha. En palabras del dramaturgo, los habitantes son “un grupo de muertos que pueden entrar en los cuerpos de los vivos” para enfrentarse a las tiranías y buscar justicia.