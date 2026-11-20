Patricia Bullrich volvió a recurrir a las redes sociales para enviar un mensaje político con una estética poco habitual: publicó un video acompañado por la música de la sesión de Nathy Peluso y Bizarrap, en el que aparece una frase desafiante: “Ladro que ladro, no tengo bozal”. La publicación fue analizada en Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, donde los periodistas interpretaron que el contenido podría estar dirigido a la interna que mantiene con el presidente Javier Milei.

El conductor Santiago Llull puso el video en pantalla y planteó el interrogante central: “¿A quién le está contestando? ¿A quién le dice ‘ladra’?”. La discusión giró alrededor del sentido de la publicación, sus referencias musicales y las señales que Bullrich podría estar enviando sobre su futuro político.

“Soy picante a la hora de hablar, de declarar”

El periodista Matías Rodríguez Ghrimoldi explicó que la frase utilizada en el video pertenece a la letra de la sesión de Nathy Peluso con Bizarrap. “En una parte de la letra dice algo así como ‘ladro que ladro, no tengo bozal’, o sea, a mí nadie me puede callar, soy picante a la hora de hablar, de declarar”, señaló.

Para Rodríguez Ghrimoldi, la elección de ese fragmento funciona como una autoafirmación y tiene un tono desafiante. También vinculó el mensaje con una tradición de las sesiones musicales en las que los artistas responden a otros a través de sus canciones o videos: “Yo salgo en un video y te contesto, y vos salís en un video y me contestás”.

Llull retomó esa interpretación y recordó que el presidente también había utilizado imágenes y referencias vinculadas con Don Quijote y los ladridos. Sin embargo, Rodríguez Ghrimoldi consideró que el destinatario del mensaje de Bullrich parecía evidente: “Se cae de maduro que es parte de la interna que tiene con Milei”.

La pregunta por el compañero de fórmula

Más allá de la frase musical, el panelista destacó otro elemento del video que, a su entender, podría tener una lectura política. Señaló que Bullrich incorpora una referencia que parece abrir el interrogante sobre su futuro electoral: “Casi parece ‘¿quién va a ser mi vice? ¿Con quién voy a ir?’”.

Llull resumió esa interpretación como un intento de armar una fórmula propia. La posibilidad de que la senadora busque construir un espacio con mayor autonomía quedó así entre las claves del análisis, aunque durante el programa no se presentó ninguna confirmación sobre una candidatura ni sobre un eventual compañero de fórmula.

La estrategia detrás de la “Session 10”

Otro aspecto que generó comentarios fue la utilización de la referencia a la Session 10. Llull explicó que algunos habían interpretado que Bullrich estaba eligiendo la décima canción de una lista musical, pero Rodríguez Ghrimoldi aclaró que el tema utilizado era directamente el de Nathy Peluso y Bizarrap.

Durante el intercambio también apareció la comparación con la sesión de Shakira y Bizarrap, identificada como la número 51. La discusión dejó abierta la pregunta sobre si la numeración tenía algún significado político o si respondía simplemente a la elección musical del video.

Por último, Llull señaló que quienes siguen los movimientos de Bullrich anticipan que podría haber más de una publicación de este tipo antes de fin de año. En el programa plantearon que la senadora podría estar utilizando estos recursos para reforzar su presencia pública y apropiarse simbólicamente de la escena política.