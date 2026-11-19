Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, realizó una gira por Venezuela, Colombia y Ecuador con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico en América Latina. El recorrido incluyó reuniones con autoridades venezolanas y colombianas, además de anuncios sobre nuevos mecanismos de colaboración en materia de seguridad.

La visita se produjo en un contexto de mayor involucramiento de Washington en la región y volvió a poner sobre la mesa una discusión histórica: hasta dónde puede llegar la participación de militares estadounidenses en operaciones de seguridad dentro de otros países. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó los alcances políticos de la gira y las diferencias que quedaron expuestas durante el recorrido.

Venezuela anunció un acuerdo de defensa reforzada con Estados Unidos

Uno de los primeros destinos de Hegseth fue Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Durante un breve acto, el funcionario estadounidense anunció un acuerdo de defensa reforzada y planteó la posibilidad de aprovechar la experiencia militar de su país para mejorar la seguridad venezolana.

Según explicó Powell, la aparición de Hegseth en Caracas habría sido sorpresiva y de último momento, de acuerdo con algunas versiones. Durante el encuentro, el secretario de Defensa sostuvo que Venezuela puede beneficiarse de la experiencia del Ejército estadounidense para fortalecer su seguridad dentro de sus propias fronteras.

La visita también tuvo una lectura política vinculada con los acontecimientos recientes en Venezuela. Durante el análisis, el conductor Jorge Elías señaló que Hegseth habría agradecido al gobierno venezolano por su colaboración en la captura de Nicolás Maduro, aunque aclaró que no podía precisar si el funcionario había expresado ese reconocimiento en esos términos.

Colombia negó diferencias con Washington, pero apareció el límite del Congreso

Después de Caracas, Hegseth se trasladó a Bogotá, donde participó de una conferencia de prensa junto al canciller colombiano, Omar Bula. El encuentro estuvo atravesado por una información publicada por The New York Times, según la cual el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, habría rechazado una propuesta de Washington para realizar operaciones militares conjuntas en territorio colombiano.

Tanto el canciller como el secretario de Defensa estadounidense rechazaron esa versión y aseguraron que la cooperación militar entre ambos países atraviesa un buen momento. Sin embargo, una aclaración de Bula introdujo un matiz importante: cualquier operación conjunta deberá contar con la aprobación del Congreso colombiano.

Para Powell, esa condición deja abierta una contradicción entre los pronunciamientos oficiales y las posibilidades concretas de avanzar con las operaciones. El periodista señaló que la necesidad de obtener autorización legislativa indicaría que no existe consenso parlamentario para habilitar ese tipo de intervenciones, un escenario que daría sustento a parte de la información publicada por el diario estadounidense.

El antecedente del Plan Colombia y el debate sobre el rol militar

La gira también reactivó el debate sobre los antecedentes de la cooperación militar entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Elías recordó el Plan Colombia, que contempló la participación de militares estadounidenses en el terreno y cuyo esquema perdió protagonismo después de los acuerdos de paz impulsados durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

El conductor planteó, además, que las intervenciones estadounidenses justificadas en la lucha contra el narcotráfico no necesariamente produjeron los resultados esperados. Uno de los principales obstáculos, según su interpretación, es la resistencia de distintos gobiernos a destinar a sus Fuerzas Armadas a tareas propias de las fuerzas policiales.

"A muchos países, a la mayoría diría yo, les cuesta poner a los militares en función o en tareas de policías", sostuvo Elías. Y remarcó una diferencia central sobre las funciones institucionales de cada fuerza: "Los militares están para otra cosa, no para actuar como policías".

La discusión excede los acuerdos anunciados durante la visita de Hegseth. Mientras Washington busca ampliar su cooperación en seguridad con los gobiernos de la región, la posibilidad de involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en operaciones internas continúa planteando interrogantes políticos, institucionales y de soberanía.