Lorenzo Sigaut Gravina, economista y director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra, analizó las perspectivas cambiarias y financieras de la Argentina para 2027. En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, advirtió que el Gobierno podría enfrentar un faltante de dólares por las dificultades para acceder al financiamiento internacional, la dolarización de los ahorristas y la reducción de algunas fuentes de oferta de divisas.

El economista explicó que el escenario financiero cambió desde que el riesgo país dejó atrás los 400 puntos básicos y superó los 800. Según señaló, cuando el Gobierno presentó su programa financiero para 2027 existía la expectativa de recuperar el acceso a los mercados internacionales, pero esa posibilidad no se concretó. A esto se suma que los recursos del Tesoro que debían quedar disponibles para afrontar los primeros vencimientos del próximo año prácticamente se agotaron. “Desaparecen esas dos fuentes”, resumió.

El riesgo de un cuello de botella cambiario

Otro factor de presión será la demanda privada. Sigaut Gravina sostuvo que, en un año electoral, la incertidumbre política podría intensificar la dolarización de los ahorristas. “Venimos a un promedio en los últimos meses bastante alto, casi 3.000 millones de dólares”, precisó.

El especialista cuestionó que una política monetaria restrictiva alcance para impedir una mayor demanda de divisas. Explicó que existen depósitos y otros activos en pesos que pueden convertirse en dólares si los ahorristas modifican sus expectativas.

Además, advirtió que el tipo de cambio real se encuentra cerca de sus niveles mínimos desde el inicio del esquema de flotación. “Da la sensación de que con mercados cerrados, mayor demanda privada y un Tesoro que le va a pedir dólares al Banco Central, va a haber un cuello de botella ahí”, sostuvo.

El riesgo aumenta si los particulares buscan divisas al mismo tiempo que disminuye la oferta privada. En ese escenario, el Banco Central tendría menos herramientas para contener la presión cambiaria hasta que el tipo de cambio alcance el techo de la banda. “No solamente puede saltar un 27%, se te acelera la inflación”, alertó.

También puso en duda que los dólares que hoy aportan las empresas mediante préstamos en moneda extranjera permanezcan disponibles durante todo el año. Cuando esos créditos comiencen a vencer, las compañías podrían pasar de ofrecer divisas a demandarlas para cancelar sus obligaciones.

Menores ingresos por energía y más presión sobre el mercado

Sigaut Gravina agregó que una eventual caída de los precios internacionales del petróleo también reduciría los ingresos externos. Aunque reconoció que podría aliviar algunas presiones inflacionarias sobre los combustibles, advirtió que tendría un costo para las exportaciones argentinas.

“Argentina es un exportador neto y eso es un efecto ingreso”, explicó sobre el beneficio que representaron los altos precios energéticos. Sin embargo, señaló que esa mejora quedó concentrada en pocas empresas intensivas en capital y no se tradujo en una mejora generalizada para la población.

Por el contrario, los hogares debieron afrontar tarifas, combustibles y transporte más caros. “Terminó siendo mayor el impacto acelerador de la inflación, sobre todo para la mayoría de la población”, concluyó.