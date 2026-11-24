El exembajador argentino en Francia y ante la UNESCO, Juan Archibaldo Lanús, dialogó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), y trazó un crudo diagnóstico sobre el escenario geopolítico actual. Tras el reciente encuentro en Shenzhen entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, el diplomático de carrera calificó la cumbre como un mero gesto protocolar de "mucho ruido y pocas nueces" que evidencia el vaciamiento del sistema de Naciones Unidas.

A lo largo de la entrevista, Lanús también cuestionó con dureza el rumbo de la política exterior argentina, criticó las tensiones diplomáticas con Brasil —a quien definió como "nuestro hermano gemelo"— y señaló que el mundo atraviesa una etapa de cinismo marcada por guerras interminables y el abandono de los consensos internacionales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.

Juan Archibaldo Lanús es un prestigioso diplomático de carrera, abogado, profesor y escritor. Se desempeñó como embajador de Argentina en Francia en dos ocasiones, entre 1994 y 2000, y nuevamente entre 2002 y 2006. Además, fue embajador ante la UNESCO entre 2002 y 2003. Por su destacada labor en el extranjero, fue condecorado como comandante de la Legión de Honor por el gobierno de Francia.

Tenemos una conversación que hacemos todos los meses con Archibaldo Lanús. Nos vamos siempre tratando de entender qué es lo que está pasando en el mundo, y ahora, después de esta reunión que hubo en Gyeongju, donde estuvo Trump visitando a Xi Jinping y visitando al mismo tiempo a otro visitante amigo de Xi Jinping, que es Putin, al que el propio Trump calificó como "mi amigo", es buen momento para volver a recuperar el contacto con Juan. ¿Qué pasó en China? ¿Qué es lo que usted estuvo viendo este fin de semana del orden internacional?

Este fin de semana, nada. Estoy leyendo y escribiendo un libro,

Pero finalmente usted dice "mucho ruido y pocas nueces".

Estaba escribiendo, estaba casualmente escribiendo con un experto estatizado la deuda privadaal principio de Alfonsín.

Pero independientemente, entiende usted que dice que no pasó nada después de las expectativas de que había que vivir un Yalta o algo por el estilo, finalmente no terminó en nada.

Realmente es bastante decepcionante, porque primero fue una reunión que se hizo dentro de un contexto multilateral, que es el APEC, que no tiene nada que ver con lo que se trataba, y aprovecharon para reunirse dos, tres personas, que dicen,

O sea, tres personas en un contexto que era multilateral.

Multilaterales se hicieron bilaterales para reunirse, para tratar según ellos los temas más importantes que tienen en manos, y no trataron nada, o muy poco.

Una duda que me asalta: ¿será que somos todos ingenuos y que no trataron nada, o que trataron un montón de cosas y no las comentaron, y nos iremos enterando progresivamente?

Es una muy buena pregunta, porque lo que yo estoy observando en los últios años es que después de las Torres Gemelas, que es un punto muy importante, todos los sistemas de información de los Estados han quedado en manos de los servicios de inteligencia, y cada vez hay menos información verdadera, o hay muchas informaciones no confiables. Uno no sabe, por ejemplo, qué pasó con ciertos barcos en el golfo de Ormuz, por ejemplo, el Lincoln, si se hundió, si está averiado, si no está averiado. Todo está cubierto de misterio por una especie de misterio, y cada vez más lo que informan los diarios es lo que saben de lo que saben, pero es muy poco lo que saben, y además cada uno dice lo que quiere con unos enormes artículos que no dicen nada.



¿A usted qué infiere que pudo haber pasado? O sea, ¿finalmente implica un éxito de China el hecho de recibir a Trump allí, y finalmente que no pase nada termina siendo a favor de China; es decir, el paso del tiempo sin definiciones es una derrota para Estados Unidos?

Me parece muy difícil saber qué es lo que han hecho durante... Además, fue muy corto el tiempo: son tres personas, son tres lenguas, malas traducciones, ha habido poco tiempo para tratar un tema importante; tarda media hora por lo menos. Así que yo veo que fue una reunión más bien protocolar. Un gesto protocolar de decir: "bueno, el mundo no está solo, nosotros somos los grandes patrones", entre comillas; el sistema de Naciones Unidas no existe, estamos en medio del tratamiento del secretario general y ni siquiera aparece como tema, ni siquiera tema, el único tema que tendrían que haber tratado, diría yo. Así que me preocupa este secretismo.

¿Va a pasar con el secretario general de las Naciones Unidas lo que pasa en la Argentina con los miembros de la corte o del procurador de que no se lo puede nombrar? ¿Estamos encontrando que todos son vetados, porque con cinco miembros del Consejo de Seguridad, con que uno vete, no puede haber secretario general?

Ah, claro, no puede haber secretario general, por supuesto. Y ya varios hay vetados varias veces.

Sí ¿Pero es posible esto de que se esté argentinizando las Naciones Unidas?

Puede ocurrir lo que ocurrió con Pérez de Cuéllar, que después de haber fracasado todas las votaciones, lo fueron a buscar a su casa. Creo que estaba durmiendo. Y bueno, era un hombre bien, un hombre decente. Bueno, en esa época los líderes eran más honestos, creo yo, mucho más honestos. No habíamos empezado en esa locura colectiva en que se está moviendo el mundo. Y bueno, nombraron a una persona decente. Es un gran amigo mío, un íntimo amigo mío.

¿Y usted encuentra alguna situación que puede ser similar?

Podría ser, pero me parece más difícil porque están más enfrentados. Es decir, el enfrentamiento del año, es justo en el 80, sí, por ahí, era menos grave que ahora, que hay varios enfrentamientos cruzados.

Terminó la cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China

Y si no encontraron ninguno, ¿qué pasaría? ¿Tendrían que continuar...?

Continuar con una especie de subsecretario general y ver qué pasa. Pero lo raro es que ni siquiera fue tratado

En esta reunión.

Eso es lo que yo pienso. Y segundo, estamos en presencia de dos guerras terribles.

Que no están definidas.

Que ni siquiera están tematizadas. Fue como la guerra de Vietnam. ¿Se acuerda que en Vietnam hubo 20 años de intervención americana y nunca fue tratado en el Consejo de Seguridad? 20 años. No era poca cosa. Y Afaganistán fueron 20 años de haber ocupado Estado Unidos el país más pobre de la tierra, para hacer negocios nada más. Yo creo que hay un gran cinísmo.

Lo que usted dice es que la duración de la guerra no es nuevo porque ya hemos tenido Vietnam 20 años, Afganistán 20 años, y en Ucreania llevamos menos de 10 años, así que no tendríamos que sorprendernos.

Que nos lleva a cierta estupor ver que dos grandes potencias no pueden resolver un problema grave que ha ocurrido y que está matando miles de personas y destruyendo un país europeo.

¿Y qué va a pasar con Irán? Estas ideas de que Trump tiene hasta aquí, asuma el nuevo Senado, y que tiene una ventana del mes de diciembre y lo que poquito que queda de noviembre. ¿Qué piensa usted que podría suceder?

Cualquier cosa, porque si usted lee algunos autores americanos y grandes profesores, estamos en manos de una persona...

Desequilibrada.

Correcto. Entonces es muy difícil cómo reacciona. ¿Reacciona porque perdió o porque ganó? Las dos cosas son posibles.

En este caso porque perdió. Y usted vio que en el caso del gobierno de Irán declaró a las Fuerzas Armadas Argentinas también organización terrorista...

Bueno, si usted tendría que hablar de Argentina, habría que hablar un capítulo especial.

A ver, lo escucho hablar sobre Argentina y relaciones internacionales.

No, porque bueno, en fin, hay muchas cosas. ¿Qué es la política exterior? En primer lugar, es la manifestación de la identidad de un país en el consenso internacional. De primera, su identidad, su visión de ver el mundo, de concebir, qué sé yo, la historia y de ver en qué lugar de esa historia geográfica o temporal está situado. Nosotros siempre estuvimos ubicados en el mundo cristiano, occidental, no en el sentido de occidente europeo, sino en general, y latinoamericano, con una visión del mundo completamente distinta que las otras visiones regionales. Distinta al África, admirativos del poder de los grandes imperios; a Europa, admirativa del poder del colonialismo, de la sumisión de muchísimos pueblos; y de Estados Unidos también, toda la política americana, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros fuimos siempre el país, digamos, el grupo de países que erigió la convivencia internacional con más dignidad y con más respeto. La no injerencia de los asuntos internos...

Dice que Latinoamérica tiene un mérito en el mundo.

El único mérito, el único gran mérito de los últimos 100 años es Latinoamérica. No hablemos de lo que hicimos en no intervención, la concepción de los juicios entre los países, el arbitraje de Roca en el año principio del siglo, 2001, ejemplar en toda la historia del mundo.

Trump defendió su relación con Xi y Putin ante las críticas en EE.UU.

Podríamos decir en el caso de Brasil, con su canciller como padre de la patria, el Barón de Río Branco.

Nosotros fuimos en Estados Unidos en el año 1914, cuando Estados Unidos invadió Tampico. ¿Quién fue el que solucionó el problema? Brasil y la Argentina. Teníamos un gran rol, porque teníamos una ética y una actitud. Le voy a dar este ejemplo que quiero terminarlo. Cuando se plantearon las Naciones Unidas en 1945, ¿qué reglas iban a regir en el sistema de Naciones Unidas? Stalin dijo, bueno, vamos a hacer unas reglas de cada uno su sistema, es decir, zonas de influencia. Y el presidente americano, Roosevelt, dijo, de ninguna manera, quiero un sistema para todos, no un sistema para vos, un sistema para mí, esto para mí, esto para vos. Era un mundo integrado. Si usted mira las Naciones Unidas, la carta, no hay una palabra sobre democracia, ni sobre economía de mercado, ni nada. Es un sistema legal de conductas. Ese sistema fue creado en base a las ideas de América Latina. La no injerencia, la solución de los conflictos pacíficos, etcétera. Por eso quiero decirle que uno de los elementos de nuestra pertenencia al mundo es la visión especial que tiene América Latina.

Que Milei destruye, a su juicio.

Bueno, le voy a dar un ejemplo.

A ver.

Quiero dar un ejemplo para no hacer ideologías. Hace tres años que tenemos nuestro gobierno y hemos votado en temas emblemáticos, porque no son obligatorios...

Esclavitud, lucha contra mujer...

Exacto.

Todas en contra del mundo.

Primero, en contra de la aceptación de los dos Estados, que era una cuestión política, pero bueno, estaba convenida; bueno, la cambiamos. Segundo, en medio del conflicto cuando estaban matando a los niños en Gaza, cuando estaba gente muriéndose de hambre, votó una resolución en contra del cese de fuego y en contra de parar toda la cuestión de Gaza. Y tercero, el tema de la esclavitud. Usted sabe que en el año 1813 en Argentina se convocó la gran asamblea que iba a ser la constitucional, que no fue, pero hizo grandes principios para la Argentina que los cuidó toda su vida. Uno de ellos era la crítica a la esclavitud. Entonces usted me pregunta qué identidad puedo tener con un país que viola mis propios principios como argentino y como católico y como... bueno, mi visión humana.

Y en ese caso, los dos grandes actores, Brasil y Argentina. La situación específica de Brasil y Argentina sin embajadores, y con nuestro canciller diciendo, sosteniendo que está bien que no se le reconozca a Lula su triunfo electoral porque había quitado a los embajadores. ¿Qué piensa de eso? No tiene nada que ver, pero ese fue el argumento.

Es como decirle: "Yo no lo puedo llamar porque no sé su nombre". Usted existe.

¿Y entonces qué piensa de la relación con Brasil en particular?

La relación con Brasil es nuestro principal histórico socio de la Argentina y uno de los primeros y el sostén, digamos profundo, de América Latina. No solo Brasil, después puede aumentar si quiere, pero evidentemente es nuestro hermano gemelo, digamos para decirle una palabra. Hemos hecho grandes cosas juntos. Hemos hecho acuerdos muy importantes, inclusive en materia nuclear. El Mercosur, que es nuestra principal, digamos, playa de estacionamiento comercial. No veo por qué dos personas van a cambiar la historia. Le cuento, había un personaje argentino a quien conozco muy bien, que fue presidente y dijo unas cosas terribles contra Uruguay. No sé qué dijo. Entonces un uruguayo me dijo: "¿Qué hacemos nosotros?", me dijo el embajador en ese momento. "Nada. Usted lo que tiene que decir es que ¿dos personas que tienen una vigencia corta en la política y muy corta en la vida puedan cambiar la actitud que tiene Uruguay con los argentinos?". Es imposible, va más allá. Va más allá de lo que depende de las personas. Lo mismo que pasó con Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie dijo que iban a odiar a los alemanes. Francia tenía una relación profunda de miles de años con Alemania. Bueno, y un gobierno lo llevó a una situación muy desgraciada. Pero entonces si usted me pregunta que nosotros vamos a cambiarnos, y ahí quiero decirle algo que yo creo que me sorprende muchas veces, que es que cada gobierno argentino es una revolución. Cambian todo: todos los nombres de las calles, los nombres de los teatros. Menem, anterior y anterior. No es sorprendente que pueda un país soportar tanto cambio.

¿Usted no encuentra que más allá de todos estos cambios, desde el punto de vista del Mercosur, Alfonsín, Menem, Kirchner, Macri, obviamente Alberto Fernández, que todos mantuvieron una relación privilegiada con Brasil y que por primera vez, más allá de que cambian todas las calles...

Haya habido un cambio copernicano político por una cuestión preferencial ideológica. No hubo ningún cambio entre las relaciones argentinas y brasileras. Ahora, si yo voy a regir la historia argentina por mis preferencias... Con presidentes medio chiflados hay muchos. Entonces vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar el mapa todas las semanas o cada tanto.

¿Qué significó la derrota de Trump en Estados Unidos y cómo ve el Partido Demócrata en su corrimiento, no sé si llamarlo hacia posiciones más radicales?

Por suerte, no. Yo tenía dudas de que ese país, que Woodrow Wilson dijo es el país más virtuoso de la Tierra, pudiera continuar en una situación que lo llevaba, o que todavía lo lleva, a una no historia, a una negación absoluta de lo que es Estados Unidos, de las cuestiones más profundas de los Estados Unidos. Acuérdese que ese país que llega con los famosos peregrinos, ¿no es cierto?, y vino buscando la libertad y todo este sueño americano que cautivó al mundo, había poco a poco, hace varios años, ido desdibujándose en sus intereses profundos por varias razones. La otra vez, cuando hablamos hace unos meses, usted me dijo que todo parecía haber cambiado porque la Guerra Fría había puesto fin a la controversia entre las dos partes. Yo dije: "No, eso no cambió nada". En realidad, todo lo que dijo Fukuyama fue una especie de gran triunfo en el Olimpo porque después tuvo que subir de nuevo la montaña. Yo creo que el gran triunfo del cambio profundo que ha sufrido el mundo ocurre a partir del atentado a las Torres Gemelas. A partir de allí tiene que empezar a leer todo Estados Unidos.

¿Más importancia a eso que a la caída del Muro de Berlín?

Muchísima más importancia. Es decir, la caída ya estaba escrita un poco en la historia. Además, era un asunto interior sobre todo, ni siquiera internacional. Eso de que el señor Reagan dijo "hemos ganado", ¿hemos ganado qué? nada. Lo que se transformaron son ellos y es lo más virtuoso de la historia que no hubo sangre. No hubo una revolución, no hubo nada, con pacifismo y con unos grandes hombres difíciles, pero grandes seres, como fue Gorbachov, que propuso en Naciones Unidas el desarme absoluto de todas las bombas atómicas en diciembre de 1989 y que Reagan lo rechazó. Lo propuso porque tenía sospechas de lo que sea, y además pasaron de una revolución monstruosa que fue la soviética —que mató, dicen, hay libros que dicen más de 100 millones de personas— pacíficamente, sin mucha sangre, a una situación de semidemocracia, en fin, de búsqueda de una democracia.

¿Y por qué las Torres Gemelas?

Bueno, le pregunto a usted que es periodista: ¿quién la hizo?

¿Quién de fondo lo hizo?. No qué persona, no Bin Laden en particular.

No, no, es que no tiene nada que ver Bin Laden. Yo creo por lo siguiente, porque a partir del...

¿Intelectual, dice usted?

Sí, sí.

¿Y quién fue?

A partir de ese momento, Estados Unidos cambia la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y ese cambio está en el documento que aparece el 11 de septiembre del 2002, que se llama National Security Strategy, donde Estados Unidos define una nueva estrategia mundial que es las guerras preventivas, cambio de las alianzas en general y una serie de medidas que están en el documento que muestran que Estados Unidos se va a descomprometer con el mundo de las Naciones Unidas. A partir de ahí ve que todos los acuerdos de armamentos atómicos que habían sido firmados desde el 72, más o menos el primero, se fueron desactivando. Estados Unidos no entra en Kioto. Estados Unidos no entra en el Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos se deshace poco a poco de todos sus compromisos internacionales. Es decir, Estados Unidos va tomando, diríamos, este espacio frente al sistema internacional y empieza a criticarlo primero suavemente y luego ideológicamente, porque es la primera vez donde Estados Unidos en forma diplomática califica a los países de "países terroristas" y los otros. Es decir, empieza a calificarse la pertenencia de un país: hay países terroristas y no terroristas, y toda esa ideología del apartamiento, de la compartimentación de los Estados en buenos y malos. Entonces, a partir de ahí empieza el gran cambio de Estados Unidos.

A ver si lo interpreto. Lo que usted dice es que lo que vimos este fin de semana en Shenzhen, donde se juntaban Putin, Xi y Trump, los tres comparten un elemento en común: la importancia del monopolio de la violencia por parte de los Estados...

Exactamente.

...en contra de cualquier terrorismo,

El uso de la violencia como elemento de política exterior, lo que está prohibido de acuerdo a la Carta.

Bueno, clarísimo. Muchas, muchas gracias.

No sé, un poco...

No, no, pero me parece correcto que uno ve tantas diferencias, pero lo que tienen en común es que los tres reivindican el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.

MEG