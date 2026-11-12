Día 1067: ¿Cuatro días que cambiarán los próximos cuatro años?

Cuando Milei , desde un panel en un programa de televisión, puso la luz sobre un conjunto de temas —la casta política, el equilibrio fiscal, el gasto público y la importancia de la iniciativa privada—, algo sucedió. Un proceso que venía macerando en la sociedad se cristalizó en una figura y adoptó su léxico y su explicación del mundo. El hecho de que sea alguien tan roto y que no venga de la política fue clave para sintonizar con un pueblo que se sentía lastimado por los políticos.

Ahora, alguien que tampoco viene de la política, como es el Papa , ilumina otros temas, ofrece una mirada humanista y compasiva del mundo, inculca una perspectiva de la democracia integradora, en la que el otro no es un enemigo, sino simplemente alguien que piensa distinto. Muchos políticos venían diciendo esto, pero el descrédito de la dirigencia hace que no puedan elegir de qué se habla, no puedan ponerle palabras a los sentimientos, dolores y aspiraciones del pueblo argentino. Tanto Milei en ese 2023 como León en la actualidad les hablaron de tú a tú a los argentinos y esto tendrá efectos. El mensaje de León y su figura son más profundos y responden a emociones como el enojo o el miedo, sino que aspiran a una evolución conceptual y espiritual del pueblo argentino.

León alojó el dolor de los que no llegan a fin de mes, de los discapacitados , de los jubilados, de las víctimas de abuso, de los presos, de quienes temen perder el trabajo por los avances de la inteligencia artificial y de los jóvenes que sufren adicciones, entre otros. Alojó todo ese sufrimiento y le dio una perspectiva religiosa y humana. Dijo que sí, la salvación está en Dios, pero también en la solidaridad y humanidad que todos tengamos con el otro, además de la solidaridad que debe demostrar el Estado en sus políticas públicas. ¿Dónde quedó el país de la motosierra? ¿Dónde quedó la Argentina en la que la crueldad estaba de moda, como dijo Martín Kohan ?

¿Cuatro días que cambiarán los próximos cuatro años? Es lo que está por verso. Una visita papal puede reunir multitudes, producir gestos de concordia entre adversarios y colocar determinadas cuestiones en el centro de la conversación pública. Pero su verdadera influencia se mide después, cuando la política vuelve a sus conflictos habituales.

Para analizar lo que dejó León XIV conviene distinguir tres dimensiones: el impacto emocional de su presencia, la disputa por la interpretación de sus palabras y su capacidad para modificar conductas.

Demostrando que el mensaje siempre lo coloca el receptor casi sin límites, el vocero de Gobierno Adrián Ravier dijo que el mensaje del Papa coincide con los principios de Milei porque el Presidente desde el comienzo colocó la economía al servicio de la gent, probablemente esto explique el llanto de Javier Milei al despedir en Ezeiza a León XIV; Milei, en su intrincado proceso cognitivo, debe creer lo que dijo su voz es verdad.

Los viajes internacionales del Papa ofrecen algunos antecedentes. Francia, España, Turquía, Líbano y distintos países africanos muestran una regularidad: León XIV parece haber funcionado más como amplificador de procesos sociales y religiosos preexistentes que como impulsor de transformaciones inmediatas.

En Francia, por ejemplo, se reunió alrededor de 800.000 personas en París en septiembre de 2026. Pero el resurgimiento religioso juvenil ya estaba en marcha: durante la Pascua de ese año se habían registrado más de 21.300 bautismos y los 80.000 lugares para una vigilia juvenil en el Stade de France se reservaron en una hora. La visita le dio visibilidad y legitimidad a una tendencia anterior, pero no hay pruebas de que haya revertido la secularización francesa.

En Turquía, el resultado más concreto fue una declaración conjunta con el patriarca ortodoxo Bartolomé I para fortalecer el diálogo entre las Iglesias. En Líbano y África, en cambio, su presencia tuvo principalmente un efecto simbólico y diplomático: visibilizó conflictos y promovió la convivencia, sin que pueda demostrarse que haya producido cambios políticos duraderos.

La experiencia internacional permite identificar una conclusión: los viajes papales no se transforman por sí solos las sociedades. Pueden fortalecer tendencias existentes , instalar debates y dar legitimidad a quienes ya trabajan en determinadas direcciones. Sus resultados más concretos aparecen cuando hay instituciones capaces de continuar ese trabajo después de su partida .

Esta hipótesis resulta especialmente interesante para la Argentina. Quizás el efecto más duradero de la visita no consiste en que los ciudadanos cambien de opinión sobre Javier Milei o sobre la Iglesia, sino en que determinadas discusiones —discapacidad, pobreza, trabajo, educación y reconciliación— adquieran una nueva referencia moral.

Por otro lado, hay algo que comenzó y que continuará luego de la visita del Papa: la relación de la sociedad argentina con él. La masividad de todas las convocatorias rompió todos los récords y la energía que se vivió fue conmovedora inclusive para el propio León, quien concluyó textualmente: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. De ahora en más, lo que León diga y haga en el mundo servirá como material de reflexión y de referencia para los argentinos. No es el mismo León el de antes de su visita que este. León ocupará cada vez más el lugar que ocupaba Francisco, quien evitó que los valores de la extrema derecha fueran totalmente hegemónicos.

También en los gestos que demuestran resistencia a las palabras del Papa se encuentra una clave de lo que queda tras su visita. La carpa VIP de la misa que dio en el Monumento a los Españoles, la falta de entendimiento de su mensaje, sirve como metáfora del dilema que nos propone León.

Por un lado tenemos una Argentina VIP, en su versión kirchnerista, con una casta de dirigentes políticos y empresarios amigos haciendo negocios con la obra pública revestidos de un discurso estatista. Y por el otro lado, en su versión libertaria, con el sector financiero, algunas empresas energéticas, mineras y quienes se quedan con las privatizaciones con funcionarios como Adorni que escalan socioeconómicamente al ritmo de la obsecuencia. Esa Argentina es la que gana con la polarización, la que busca convencer a la sociedad de que hay que echar al bando contrario del VIP y que le corresponde a ellos .

Por el otro, la Argentina que nos propone León y nos proponía Francisco. La del otro como lo más importante, la del ser humano en el centro de la escena, la de poner a los últimos primeros, sin odios ni rencores, sabiendo que somos necesarios todos para construirla. Obviamente, iniciar este camino necesita de mucho tiempo y es, efectivamente, a través de él que se verá el efecto de la visita de León.

Hoy en el editorial de la tapa del diario Perfil que se distribuye gratuitamente en los colegios se recordó que quien presidió durante 35 años la AFA, Julio Grondona , tenía grabado en un anillo “Todo pasa”. Más allá de una filosofía personal, reflejaba una manera de ejercer el poder. Los escándalos, las críticas y también las cosas buenas pasan mientras el poder permanece.

En contraste con uno de los cuatro axiomas de Francisco : “el tiempo es superior al espacio”. Coincidía en la primacía del tiempo, pero con una finalidad diferente. En nuestro papa significaba trabajar para que madure un proceso independientemente de que fructifique cuando el agente ya no esté, usar el tiempo para modificar la realidad en lugar de para conservar una posición, dejar que algo continúe en lugar de seguir estando.

Grondona necesitaba que todo pasara para poder quedarse. La duración del dirigente versus la duración de una idea o una obra. La paciencia al servicio de la conservación o de la transformación. Uno esperaba que el tiempo desgastara a sus adversarios, el otro que el tiempo hiciera madurar los cambios. La diferencia es la que existe entre durar y trascender . Entre la permanencia personal y la trascendencia histórica.

El lugar común de que si alguien vuelve a Argentina después de 15 días cambió todo y si vuelve después de 15 años no cambió nada apunta a la concepción del "tiempo Grondoniano". La historia del impacto de la educación en la formación del país, la formación de una nación pluralista de brazos abiertos al inmigrante y movilizada, como se demuestra en estos cuatro días, habla de la concepción del tiempo de Francisco, que se fue forjando a través de largos procesos históricos, sociales y culturales que configuran lo que somos como país.

El mundo se volvió un péndulo movido por la insatisfacción de la sociedad y el hartazgo político. Se vota y se grita con virulencia contra los inmigrantes, la casta política, la izquierda, y luego se prenden fuego locales y se rompen vidrieras en una huelga contra medidas de austeridad. Finalmente, León y antes Francisco nos proponen un marco común de acuerdo para terminar con los bandazos y trabajar juntos para mejorar el mundo en el que vivimos. El ser humano en el centro de la escena, el cuidado y la compasión con el otro, el cuidado del medio ambiente y la armonización de los distintos intereses y perspectivas para lograr el bien común.

Francisco también nos había planteado que la realidad supera a la idea . Es decir, que los hechos y procesos reales son más importantes que la ideología con la que los explicamos. La polarización no es sobre las soluciones prácticas de los problemas, es sobre las ideas, sobre la cosmovisión que tenemos. Francisco y ahora León nos dicen que no podemos amar a nuestras ideas más que a nuestro prójimo ; las ideas son herramientas para cambiar la realidad, no dioses a los que tenemos que rendirles tributo.

La tentación de cualquier analista político es pensar en qué medida la visita de León colabora con la derrota electoral de Milei, quien, como ya analizamos en reiteradas columnas, defiende ideas antagónicas al Papa . Esto, a esta altura, es una obviedad. Argentina es más opositora luego de la visita del Papa que antes . Pero la verdadera pregunta no es esta, es si efectivamente podremos superar la grieta en la que nos caímos hace años y que generó que Francisco no pudiera visitarnos. La visita de León, su sucesor, nos da una enorme oportunidad para hacerlo; está en nosotros aprovechándola.

Lula y los demócratas ya demostraron que la extrema derecha no es la dueña de la época y mucho menos imbatible; ahora hay que construir una alternativa al mundo que nos proponemos y León nos dejó un plano para que lo edifiquemos.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG