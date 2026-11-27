Ayer el Gobierno logró en parte su principal objetivo parlamentario: avanzar en el Senado con la suspensión de las PASO. De esta manera, busca dividir al peronismo, sacarle la posibilidad a Patricia Bullrich de una competencia dentro de LLA y alejar la posibilidad de una corrida cambiaria si se confirma la derrota electoral que prevén las encuestas.

Sin embargo, la complejidad de la política y las múltiples variables que se ponen en juego podrían generar que, lejos de ayudar a la reelección de Milei, este cambio en las reglas del juego electoral termine por hundirlo. Escuchemos cómo lo explica en este mismo programa el analista político y consultor Facundo Nejamkis.

Cristian Buttié, otro consultor que pasó por el programa, también había planteado un argumento similar: la idea de que las PASO podrían ayudar a Milei a tener una instancia más para agrupar al antiperonismo tras una primera derrota. Esto, como lo dijo Nejamkis en el video, lo hizo Lula contra Bolsonaro en la primera vuelta, lo hizo Macri contra Alberto en las PASO de 2019, recuperando ocho puntos porcentuales, y lo hizo el propio Milei con las elecciones bonaerenses antes de las nacionales. La existencia de una primera elección, que no define la cantidad de diputados, senadores ni mucho menos la presidencia, puede ayudar a organizar al campo propio en una cruzada de rechazo contra el peronismo.

Escuchemos cómo lo dijo en este programa.

Ahora, vamos a leer un cuento que apareció en China alrededor del 139 a. C. en el tratado filosófico Huainanzi, obra compilada bajo la dirección del príncipe Liu An, rey de Huainan, y si bien es una obra que reúne a autores de diferentes corrientes, es un libro clave para entender el taoísmo.

"Un viejo campesino que vivía cerca de la frontera tenía un único caballo para trabajar la tierra. Un día el animal se escapó hacia las montañas. Los vecinos acudieron a verlo y le dijeron: '¡Qué mala suerte tuviste!'. El anciano respondió: '¿Cómo sabes si es buena o mala suerte?'.

Al cabo de unos días el caballo volvió, pero no solo: traía consigo una manada de caballos salvajes. Los vecinos regresaron y le dijeron: '¡Qué buena suerte tuviste! Ahora tienes muchos caballos'. Él contestó: '¿Cómo sabes si es buena o mala suerte?'.

El hijo del campesino intentó domar a uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Los vecinos fueron a lamentarse: '¡Qué mala suerte tuviste! Tu hijo quedó lesionado'. El viejo repitió: '¿Cómo sabes si es buena o mala suerte?'.

Poco después estalló una guerra y el ejército reclutó a todos los jóvenes sanos del pueblo para llevarlos al frente. La gran mayoría murió en combate, pero el hijo del campesino se salvó porque tenía la pierna rota y no pudo ir a la guerra".

Este cuento enseña cómo a cada cambio de suerte le puede corresponder cantidad de desenlaces inesperados e invita al Gobierno y a la oposición, en este caso, a no apresurarse para sacar conclusiones sobre cada acontecimiento.

Ahora bien, con esto intentemos ver lo que sucedió ayer en el Congreso con este prisma taoísta, por decirlo de algún modo. Ayer, el Gobierno aprobó la suspensión de las PASO en el Senado con media sanción, con 43 votos, una amplia mayoría. Pero todavía falta Diputados. También aprobó de manera definitiva la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y se votó, a instancias de la Iglesia Católica, la ley de Ludopatía, esta última de manera unánime. Como si todo esto fuese poco, el Gobierno también logró que se aprobara con media sanción en Diputados el Presupuesto 2027, pero con una salvedad. En el capítulo 11, en el que se votaban las partidas destinadas a las universidades públicas, el oficialismo recibió un importante revés. A instancias de los rectores, nucleados en el CIN, se votó un artículo de la oposición en el que se garantizó una partida para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Cuánto ganó y cuánto perdió ayer el Gobierno? Indudablemente, fue una jornada que le dio aire político y fue una señal buena para los mercados. El Gobierno no está derrotado, sigue teniendo aliados y margen de maniobra. Además, ayer el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, logró rollear un importante vencimiento de deuda por completo. Después de una semana de tensión cambiaria y de alza del Riesgo País, la administración libertaria parece haber encontrado algo de aire.

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Sin embargo, cuando se empieza a ver bien cada particularidad del día de ayer, de este superjueves parlamentario, el taoísmo tiene mucho para decir. Empecemos por las PASO: además de lo que dijo Facundo Nejamkis, hay que advertir otra cosa. En la provincia de Buenos Aires se mantendrán las PASO para los cargos provinciales. Si las elecciones provinciales resultan como anuncian las encuestas, será difícil que esa derrota no se proyecte nacionalmente, generando el caos financiero cuando perdió con el peronismo bonaerense en 2025. Recuerden que de esa crisis Scott Bessent tuvo que salvar al Gobierno con 20 mil millones de dólares del Tesoro norteamericano.

El Gobierno puede estar gastando recursos y generando compromisos económicos con los gobernadores para suspender las PASO y que no se produzca una corrida por una derrota anticipada y efectivamente no lograrlo, porque, tal y como el tao indica, no se puede forzar totalmente el curso de la realidad. Y las PASO bonaerenses en agosto, en lugar de las PASO nacionales, van a funcionar como un predictor de la elección nacional de la misma manera que si se hubieran hecho las PASO nacionales.

Además, lo que busca el Gobierno con la suspensión de las PASO es dividir al peronismo. Sin embargo, a medida que él avanza en el objetivo de la reforma electoral, en la vereda de enfrente empieza el debate de cómo dirimir las candidaturas.

La opción que reúne mayores adhesiones es la realización de una interna partidaria abierta utilizando el padrón electoral nacional, para permitir que vote cualquier ciudadano independiente. Esta iniciativa es impulsada activamente por la diputada Victoria Tolosa Paz, el exjefe de Gabinete Agustín Rossi y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof como el excandidato Sergio Massa manifestaron su disposición a competir en una compulsa de este tipo para legitimar el liderazgo, aunque desde el entorno del líder del Frente Renovador reconocen que todavía nadie tiene claro cómo organizarla ni financiarla.

Por su parte, el senador nacional por San Juan Sergio Uñac propuso desdoblar la elección en seis superdomingos peronistas, uno por cada región del país: NEA, NOA, Cuyo, Centro, AMBA y Sur. Según explicó Uñac, este formato federal obligaría a los postulantes a recorrer el territorio y debatir propuestas adaptadas a las distintas realidades económicas y sociales, evitando los productos políticos enlatados.

En paralelo, dentro del menú de opciones también apareció la idea de una compulsa digital para agilizar el proceso, aunque sin un padrinazgo público definido. Finalmente, desde el cristinismo mantienen abierta la posibilidad de evitar el desgaste de una votación y resolver la fórmula mediante un acuerdo político de cúpula. Voceros cercanos a Cristina Fernández de Kirchner recordaron que los consensos dirigenciales forman parte de la historia electoral del espacio y advirtieron que, antes de fijar cualquier mecanismo nacional, es central acordar qué pasará con las primarias en la provincia de Buenos Aires.

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De producirse una interna abierta, esta puede obligar a los dirigentes a ir delineando un programa de gobierno que se discuta masivamente en la sociedad y empezar a posicionar una salida política y económica a la crisis. Esto sería fatal para el Gobierno, que si logra sostenerse en esta situación económica es por la debilidad política de la oposición.

En relación con las otras leyes, la de Ludopatía refleja el poder de la Iglesia Católica, revitalizada por la visita del Papa. Esto es una grave complicación para el Gobierno, que tiene en el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, a un agudo crítico de su gestión. El momento en el que la oposición logre encarnar, aunque sea en parte, el mensaje del Papa y la Iglesia, Milei quedará en minoría absoluta.

En relación con el Presupuesto, la derrota sufrida frente a las universidades tiñe totalmente la votación. El Gobierno plantea que este cambio rompe el equilibrio fiscal y que hay que encontrar una solución de consenso para la votación en Senadores, pero los rectores se mantienen firmes en la dotación de partidas para dotar de fondos la Ley de Financiamiento Universitario.

La bandera universitaria, la de Discapacidad y otras son las que comparte la oposición, que a esta misma hora tiene un encuentro llamado "Coordinar para ganar". Esto es una charla convocada por Le Monde Diplomatique y otras organizaciones en la que participarán todas las variantes del peronismo, Martín Lousteau, un ex-PRO como lo es Pablo Avelluto y Maxi Ferraro de la Coalición Cívica. ¿Son los primeros pasos de un frente anti-Milei que reúna a la mayoría de la oposición y aspire a representar el 60% de la sociedad que rechaza al Gobierno? Sus participantes son bastante medidos en sus declaraciones, pero el título de la charla es sugestivo.

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Milei y Caputo parecen haber ganado tiempo. Pero justamente lo importante es lo que hagan con ese tiempo. La economía debe reactivarse y la mayoría de los argentinos que están sufriendo el efecto de la motosierra necesitan un alivio. Si se gana tiempo y se lo dedica simplemente a seguir insultando a la oposición y al periodismo, esta ganancia puede volverse en contra. En este momento de vuelta a una estabilidad relativa por parte del Gobierno, salió el libro de Milei titulado La moral como política de Estado. Todos somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, no lo olvide, señor Presidente. No vaya a ser cosa que el título de su libro envejezca mal y rápido con revelaciones de corrupción por parte de sus aliados o familiares.

Mientras tanto, la oposición se alegra y se entristece con la suerte del Gobierno, como lo hacen los aldeanos de la narración china. Deben recordar que, como dijo Trotsky, "la política le tiene horror al vacío". Es decir, está bien seguir la máxima napoleónica y no distraer al adversario cuando se está equivocando, pero se debe avanzar y proponer una salida. Si no se hace, el Gobierno vuelve a ocupar el vacío que deja la oposición y hay que esperar a que se equivoque de nuevo. En ese ciclo de la inacción parece estar atrapado el peronismo. Tal vez sea hora de romperlo.

Además, el Gobierno y la oposición deberían escuchar el cuento taoísta que leímos al principio. No hay que apresurarse a sacar conclusiones: mejor ver cómo se desarrollan los acontecimientos de manera desapasionada. Ni la minicrisis cambiaria de la semana significa la derrota de Milei, ni la suspensión de las PASO significaría su reelección.

Producción de textos e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG