En medio de uno de los momentos más tensos de la relación diplomática entre Argentina y Brasil, Jorge Fontevecchia conversó con Adriano Diogo, dirigente histórico del Partido de los Trabajadores (PT), exlegislador y referente político brasileño. Durante la entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) Diogo cuestionó las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, a las que calificó como una «declaración de guerra» diplomática, analizó el impacto del enfrentamiento entre Javier Milei y Lula da Silva y expresó su preocupación por el futuro de los vínculos políticos, comerciales y sociales entre ambos países.

Adriano Diogo es geólogo, exlegislador y dirigente histórico del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, nacido en São Paulo. Formado en la Universidad de São Paulo (USP), participó en el movimiento estudiantil y en la resistencia contra la dictadura militar, durante la cual fue detenido y torturado. Fue concejal de São Paulo durante cuatro mandatos, secretario municipal de Verde y Medio Ambiente y diputado estadual entre 2003 y 2015. Se destacó por su labor en materia ambiental y por presidir la Comisión de la Verdad del Estado de São Paulo "Rubens Paiva". Actualmente, continúa participando en el debate político brasileño y en espacios de análisis y entrevistas sobre la actualidad nacional e internacional.

Diogo, le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia. ¿Cómo le va? Jorge Fontevecchia lo saluda. Bueno, ya tenemos la confirmación. Podríamos decir que estamos ante el peor momento de las relaciones entre Argentina y Brasil: la confirmación de que no va a haber embajadores, que se retiró la invitación al presidente argentino para participar en la asunción del presidente brasileño, a partir de las declaraciones del canciller Quirno. Me gustaría que usted nos hiciera primero una reflexión sobre la actual situación de las relaciones entre Brasil y Argentina. Lo escuchamos.

La actitud y la diplomacia brasileña fueron extremadamente correctas. Porque un canciller argentino que no pertenece a la carrera diplomática era un funcionario de un banco, que forma parte de ese conglomerado de empresas que apoyan a Milei. Y él fue de un descrotés total, diciendo que las elecciones habían sido fraudulentas, que el resultado de las elecciones había sido un fraude.Y ahí no había otro recurso, no había otra cosa que hacer, sino romper relaciones, retirar al embajador. Y eso fue feo. Fue una declaración de guerra. No reconocer a Lula como presidente electo de la República, alegando que hubo fraude en las elecciones, sin ninguna prueba, sin ningún elemento. No había otra cosa.Y hay que saber que las actitudes del Gobierno brasileño y de Lula contribuyen para que el pueblo argentino tenga más coraje y pueda derrotar a Milei.

Quirno relativizó los cierres de empresas y Villarruel lo cruzó por gastos "pantagruélicos" de Cancillería

Yo digo que me gustaría que vos intentaras imaginar un futuro, porque la gente va a tener más de un año en caso de que Milei sea electo, cinco años. Un facto absolutamente inédito. Concuerdo con su descripción de que Itamaraty no tiene otra alternativa. Me gustaría ir hacia el futuro. ¿Cómo se imagina que va a ser resuelta la situación de las relaciones internacionales entre Brasil y Argentina, en el área comercial?

Porque Brasil está en una situación bien confortable desde el punto de vista de las relaciones internacionales y del comercio internacional.Brasil está en una situación muy favorable desde el punto de vista de una economía muy fuerte. Todo lo que los grandes grupos financieros quieren es que haya menos recursos aquí en Brasil. Los grupos financieros quieren que haya menos recursos para el pueblo brasileño. Recuerde que Lula nos escanea un poco a fin de ceder a esos grandes grupos financieros.Y hay que entender que este cuarto gobierno de Lula, "Lula 4" como acostumbramos a decir, es la última vez que Lula va a ser presidente de la República, el último mandato de Lula. Y veo esa victoria espectacular en la segunda vuelta.Él está muy fuerte, muy fuerte, muy consciente. Y esa fuerza de Lula, esa conciencia de Lula, es importante para el Gobierno y para el país, principalmente para las relaciones internacionales.Es todo lo contrario de lo que está aconteciendo aquí en Brasil, de lo que está aconteciendo en Argentina. Todo, todo, todo. Esa última condición que fue declarada, que Argentina está en un déficit total, que está en una situación económica gravísima. Exactamente lo contrario de lo que está aconteciendo en Brasil. Milei, quizás, es una persona así aquí en Brasil, una persona muy maoísta. Imaginen a Brigo en la campaña de Bolsonaro, para que Brasil participe en la campaña de Flavio Bolsonaro, siendo brasileño.Usted sabe que los brasileños pasean en China. Los brasileños adoran pasear, adornan al pueblo argentino. Adoran porque están colocando a un brasileño en el pico, más que ir para Argentina. Es una situación jamás vista. Nunca había precedentes en la historia de que los turistas brasileños fueran a Argentina y pasaran mal, pasaran vergüenza, sufrieran constreñimiento. Y todo por culpa de Milei, por contra de Milei.

Adriano, me gustaría una síntesis final de lo que estamos hablando.

Bueno, esa onda azul que atingió América, llamada ola azul, que alcanzó a América Latina, con esos gobiernos de derecha en Chile, en Colombia... Esa onda ultraneoliberal que alcanzó a la mayoría de los países de habla española de América Latina. Son prácticamente Uruguay, Argentina y México. Esa onda azul que no funcionó. Parece que no funcionó en todos los países. La ola de extrema derecha, que tiene problemas gravísimos, gravísimos. Aún más decadente, aún más decadente, más desmoralizado, más despreciado, humilde. Milei es una caricatura, más cruel de lo que un dictador puede ser contra su propio pueblo.Y llega a esa caricatura, pero es una caricatura, no más como al fin de la Segunda Guerra Mundial, con el nazifascismo. Hitler, Mussolini, Franco, todas las figuras execradas del nazifascismo eran ridiculizadas en todo el mundo.Y Milei parece que representa aquí en Brasil a esa derecha que no respeta. Ahora ha sido una cosa completamente fuera de patrón. En Argentina, espero que el pobre argentino tenga coraje de sustituirlo para que nos podamos volver a Argentina, pasear, comer, divertirnos y convivir. Es que no queremos nada más.

MT/MEG