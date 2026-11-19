En diálogo con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional por Misiones y presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, analizó el debate en torno a la reforma electoral y la suspensión de las PASO.

Durante la entrevista, el legislador detalló el cambio de postura de su espacio tras el pedido de los gobernadores, celebró que el oficialismo haya desistido de incluir las listas colectoras y se mostró cauto respecto al resultado de la próxima sesión en la Cámara Alta, destacando además la importancia de avanzar con el proyecto de Ficha Limpia.

​Martín Goerling es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad de El Salvador. Es dirigente político que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Misiones para el período 2023-2029, miembro del Consejo Nacional del PRO y secretario general de PRO Misiones. Anteriormente se ha desempeñado como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá entre 2018 y 2020, habiendo sido previamente consejero durante 2016 y 2017.

Gracias, Jorge, lo saludo, un gusto volver a hablar con usted. Bueno, usted marcó la postura contundente contra la incorporación de las listas colectoras al proyecto de reforma electoral. Al mismo tiempo, preside el bloque de los diputados del PRO en el Senado. Me gustaría un balance de la situación en la que estamos y cómo usted cree que afecta al PRO parte de sus votantes que se manifiestan un poco confundidos con el apoyo a suspender las PASO.

Bueno, sí, ¿qué tal? Buen día, Jorge. La verdad que tuvimos una discusión dentro de la mesa ejecutiva del partido y, más allá de mi opinión personal, que yo la venía sosteniendo, que yo era contrario a la eliminación de las PASO y ni hablar de la incorporación de colectoras. Bueno, el partido en su mayoría decidió acompañar al gobierno, sobre todo por pedido de los gobernadores que también van a eliminar las PASO en sus propias provincias, aludiendo que le genera incertidumbre, le genera problemas dentro de las provincias y que había que acompañar. Bueno, se decidió eso y, por supuesto, como jefe del bloque y de mi partido, vamos a acompañar la suspensión de las PASO. Pero desde el primer momento, lo que sí dije en esa mesa es que las colectoras no iba a poder acompañar. Me parecía, primero, un disparate el proyecto como estaba redactado y también se me hacía muy difícil a mí defender unas colectoras cuando yo vengo luchando en mi provincia, en Misiones, contra la nefasta ley de lemas que tenemos, venimos sufriendo hace 20 años, con lo cual esa discusión se saldó ahí y así fue. Por suerte, por suerte, le sacaron las colectoras y bueno, vamos a ver ahora en el recinto si consigue la firma.

Martín, ¿por qué los gobernadores quisieron votar a favor de la intención del gobierno? ¿Cuál es la causa que usted le asigna? ¿Cuál era la explicación que ellos daban y por qué los gobernadores en particular son un grupo que tiene una opinión distinta a los que no les toca la responsabilidad de gobernar un territorio?

Bueno, evidentemente, justamente eso: tienen una responsabilidad de gobernar sus propias provincias. Están en entendimientos también con La Libertad Avanza y otros partidos en sus distritos. Entienden que es mejor ir con un acuerdo y no competir en unas PASO. Entienden también que las PASO le saca un poco el eje de la gestión en una economía que viene complicada, que genera incertidumbre y prefieren ir a octubre directamente sin tener un calendario electoral previo, más allá de que las provincias, por lo menos las del PRO, manifestaron también que van a adelantar la elección. Generalmente las PASO... Bueno, lo que genera que en abril o mayo hay que empezar a definir candidaturas, alianzas, cierres y prácticamente empieza en abril y termina en octubre o en un balotaje el proceso electoral argentino. Ese fue el principal argumento para pedir el acompañamiento de la suspensión de las PASO: ir directamente a octubre y no votar las PASO. Bueno, ese fue lo que primó, lo que el partido decidió, como dije, más allá de mi opinión, porque yo puedo opinar, uno puede estar de acuerdo o no con las PASO, que hay muchos argumentos de los dos lados de la balanza para mantener o sacar. Lo que yo decía es que demos una discusión en serio. Con tiempo discutamos y saquemos un sistema electoral que tenga el mayor consenso posible, porque son las reglas de todos los partidos políticos. Son las reglas que tiene nuestra democracia para elegir, ni más ni menos, que un presidente. Esa era mi postura y no sacarla a último momento en las últimas sesiones del año y tampoco suspenderlas nada más, porque ahora lo que se hace es una suspensión para el 27 y después en el 29 vuelve el mismo sistema o habrá que dar la discusión en serio que no se pudo dar.

Ahí va, ¿no? El editorial de tapa de hoy de Perfil plantea de que en el republicanismo las formas son el fondo, porque casualmente el republicanismo tiene como planteo respetar las formas, ¿no?, respetar las leyes, respetar las normas. Tomar decisiones que mantengan ellas, independientemente de que a uno le convengan en un momento u otro aceptar normas. Reitero que en determinado momento a uno no le convengan y no andar modificándolas en función de la conveniencia y el PRO ha hecho del republicanismo una identidad. ¿No hay aquí un riesgo a consumir capital simbólico del PRO por la conveniencia de los gobernadores de corto plazo, que es absolutamente comprensible? O sea, la puedo entender perfectamente, pero la pregunta es: bueno, muy bien, esto que beneficia hoy en el presente a los gobernadores del PRO, ¿daña al PRO a largo plazo? ¿Cómo trata usted de conciliar estas dos ideas y cómo se debatió allí?

Bueno, sí, coincido plenamente. El respeto a las instituciones no solamente es hacia la esencia de nuestro partido y, por lo menos, en mi persona también, sino también que le da la credibilidad no solamente a un partido, sino a un sistema y un sistema a un país. Cuando se habla del temor de los inversores, del riesgo político, de la incertidumbre electoral, imagínese sumarle más incertidumbre si no se sabe cómo se va a votar y con qué reglas electorales y el que está en el poder las cambia porque hoy está Milei y mañana puede volver el kirchnerismo o volvemos hasta nosotros. Me parece que la continuidad en el largo plazo de las instituciones es un valor que hay que fortalecer. No existe un país serio sin instituciones serias y el sistema electoral es uno de ellos. Yo por eso coincido y esa es mi forma de pensar y actuar. Ahora, también en la urgencia electoral, en la estrategia electoral, también puedo entender. Yo no gobierno una provincia ni tampoco tengo un gobernador que me está pidiendo determinadas cosas para su gobernabilidad. Es un momento difícil de la Argentina. Es un momento difícil para los gobernadores también administrar la escasez y en esta crisis que estamos viviendo económica cada vez más profunda y bueno, se escuchó a todos y el presidente Macri dijo: "Bueno, vamos a apoyar por esta vez la suspensión", a pedido sobre todo de estas cosas y también darle un poco de certeza al calendario electoral para el año que viene y terminar con esta discusión. Lo peor que podíamos hacer es pasar esta discusión también para el año que viene o ir a suspender en marzo o abril.

Dictamen para suspender las PASO en 2027: el oficialismo eliminó las listas colectoras tras negociar con bloques dialoguistas

Martín, el expresidente Macri compartía la idea suya o estaba más cerca de la de los gobernadores.¿Aceptó la de los gobernadores, pero su posición era parecida a la suya?

Sí, nosotros tuvimos dos reuniones previas cuando, recordemos que este proyecto ingresó al Senado en mayo, desde mayo que estaba el proyecto en el Senado y nunca se abrió la discusión en las comisiones porque evidentemente o no le interesaba al gobierno o creía que no tenía los votos para discutir. En las dos reuniones de mesa ejecutiva que tuvimos previas, la decisión del partido fue mantener las PASO. Por eso yo lo que decía y coincidía en lo que yo pensaba, que había que mantener las PASO o dar una discusión en serio, modificar el sistema, un montón de cuestiones a discutir, pero nunca así a las apuradas. Bueno, en esta última reunión, a pedido sobre todo, como dije recién, de los gobernadores y de esa discusión que se dio, bueno, el presidente Macri decidió acompañar a lo que pensaba la mayoría y bueno, yo en mi caso, como presidente de bloque, también tengo que acatar lo que hiciera mi partido.

Martín, cuénteme cómo ve usted la posibilidad de que finalmente sea aprobada.¿Cómo se imagina la certeza que tiene el gobierno de tener ahora 38 senadores, no 37? ¿Le resulta verosímil? ¿Cómo, cuál es su pronóstico?

Bueno, a ver, la verdad que se logró destrabar esto ayer porque se sacó las colectoras. Yo creo que con colectoras, por ejemplo, los tres votos del PRO no iban a estar acompañando y no iban a lograr el objetivo de las colectoras. Por ahí sí la suspensión de las PASO de un proyecto que es mucho más grande, ¿no?, tiene otras cuestiones que se están discutiendo de acá al recinto, que posiblemente sea el jueves próximo. Esa es la idea. Pueden pasar muchas cosas. Yo, por la experiencia que tengo en la cámara, hasta que se vota, yo no doy nada por cerrado y mucho menos una ley que requiere, en este caso, que va a salir por la mínima diferencia con los votos justos. Insisto, los gobernadores de todas las provincias están negociando permanentemente con el Ejecutivo sus cuestiones de sus provincias. Hubo mucha negociación también de gobernadores del radicalismo, que fueron los que pidieron estas colectoras. Al final aceptaron sacarla. Bueno, de acá al jueves que viene pueden pasar varias cosas. Hoy el proyecto tiene dictamen. Faltan las 37 firmas porque es mayoría especial. Es una reforma electoral. Entonces bueno, esperemos el jueves. No te podría adelantar si va a tener éxito o no.

Bueno, por lo menos no considera seguro que vaya a ser aprobado. Todavía le coloca la posibilidad de que pueda no ser aprobado.

Y está muy, muy justo en los votos, ¿no? Por eso le repito, hoy yo iría paso a paso. Hoy tiene el dictamen, consiguió las firmas ayer, con lo cual vamos al recinto y el jueves próximo el gobierno dice que ya tiene cerrados los 37, 38 votos este y bueno, pero esperemos que suceda eso. Pero insisto, hasta que no estén los votos en el recinto pueden pasar cosas. Acuérdense, nosotros bajamos el año pasado con los votos para votar Ficha Limpia y al final terminó: dos senadores se fueron en el último minuto y se cayó la ley. Cualquier cosa puede pasar. Y otra cosa importante de este proyecto que nosotros venimos trabajando hace mucho es la incorporación de Ficha Limpia. Que nosotros, de hecho, si no se discutía el dictamen este, si no salía, nosotros teníamos un dictamen unificado para trabajarlo por separado lo que es Ficha Limpia, eso es una buena noticia que de salir aprobado va a tener Ficha Limpia aprobada también.

Martín Goerling, varias cosas: primero agradecerle su predisposición, después su coherencia y bueno, mandarle un abrazo.

Gracias a usted. Hasta luego.

Gracias.





MEG