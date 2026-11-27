En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , el periodista y escritor Juan Bautista “Tata” Yofre analizó algunos de los episodios más controvertidos de la historia política argentina. A partir de su experiencia y de sus investigaciones sobre los años setenta, abordó la violencia política, el accionar de las organizaciones armadas y el papel de los servicios de inteligencia. También reflexionó sobre las disputas por la memoria histórica y trazó un panorama de la actualidad política, con especial atención al gobierno de Javier Milei y los desafíos que enfrenta de cara a 2027.

Juan Bautista "Tata" Yofre es periodista, escritor y dirigente político. Fue director de la Escuela Nacional de Inteligencia hasta octubre de este año y pasó a desempeñarse como rector honorífico, al frente del Consejo Académico de la institución. Ejerció como secretario de Inteligencia del Estado entre 1989 y 1990 y embajador en Panamá y Portugal durante la presidencia de Carlos Menem. Es una de las voces que defiende una visión revisionista de la década del 70 y de la lucha contra el terrorismo en la Argentina. Es autor de libros de gran éxito de ventas centrados en el pasado reciente argentino, el peronismo y la guerra de Malvinas. Su reciente obra es Los generales, enfocada en el entramado de poder entre 1955 y 1973.

Lo de Mario Roberto Santucho en la UBA. Vos que conocés el tema con mayor calidad y cercanía que muchos ¿Qué te pareció esa gaffe?

Y me pareció que volver a discutir sobre la personalidad, la vida, el accionar de Santucho, con una mirada casi de homenaje y ponderada, era como que no habíamos aprendido nada, especialmente para aquellos que vivimos intensamente los 70.Y Santucho fue eso. Es decir, murió en combate, pero tuvo una actividad larga, sinuosa en algunos casos, junto con la violencia, especialmente a partir de 1970, que ensangrentó la Argentina, como otros ensangrentaron a la Argentina desde otro costado ideológico y político. Santucho es un muchacho que se formó en Tucumán. Se formó como contador, se recibió de contador. Creo que Carrizo era otro de los que lo acompañaron. Ricardo Larrio fue un compañero de Santucho. Por algo, por alguna razón, él fue llamado a aclarar su papel en la causa Perrotta. Lo comento porque es parte de la historia. Hay cosas que ya no pueden ni deben esconderse. Bueno, Ricardo Arrieta era tucumano y, como tal, vio el crecimiento intelectual de Santucho en la universidad. Fueron años muy, muy complicados, especialmente para la Argentina, especialmente cuando Shelepin, que era el jefe de la KGB, le entrega a Kruschev, hacia fines de los 50, un plan que era distraer a los Estados Unidos con acontecimientos y hechos fuera de Europa para, de esa manera, poder aliviar y tranquilizar los problemas que tenían en Berlín. Y así fue naciendo, de a poco, la Guerra Fría en América Latina, que va a encontrar su momento de auge a partir del 8 de enero del 59, cuando Fidel entra en La Habana. No quiero limpiar la responsabilidad de los argentinos dentro del conflicto que se realizó. Basta nada más que ver mi libro Los generales para darse cuenta de que los argentinos vivíamos una apariencia. Nos guste o no, te lo está diciendo alguien que fue hijo de un perseguido del peronismo: mi padre. Pero no se podía vivir así. Digamos había a partir del 55 había un señor que era un líder, le guste o no políticamente, pero era un líder que estaba en el exilio y su fuerza política, proscrita. Y ahí se fueron creando pequeñas fisuras, muy pequeñas fisuras, que después se fueron agrandando porque entraron otros intereses a pelear en la Argentina. Pero, digamos, que quien corrió la cortina fueron los militares. Yo lo veo así. En aquellos años era peor el peronismo que el comunismo. Y eso se lo hago... De hecho, el Partido Comunista sobrevivió perfectamente a la llegada de Videla y celebró. Exacto. Lo mismo que en la Revolución del 55. Y bueno, eso va creando un ánimo negativo que poco tenía que ver con los argentinos. No solamente eso, sino que también aprendí, con lecturas, cómo la Revolución Libertadora echó a muchos profesores que tenían una mirada de centroderecha o de derecha, y ahí entró también mucha gente que estaba vinculada con la izquierda.

Tata, mencionabas lo de Arriezu, compañero de universidad de la misma época, la Universidad de Tucumán. Vamos a aclarar: célebre universidad, porque la Universidad de Tucumán fue durante mucho tiempo la universidad de todo el norte de la Argentina, ¿no? Y, además, ha dado presidentes. ¿Te sorprendió que dejara su columna después de un cuarto de siglo Arriazu, en este momento de la economía argentina? ¿Le asignás alguna...?

No, yo no le asigno nada. Quizás sea un poco... A lo mejor no quiero ser insolente, pero tiene que ver con la edad. Quizás pueda tener una visión no tan optimista como tenía hasta hace un tiempo

Y prefiera no herir, y prefiera colaborar con el silencio.

Exacto.

Y asigno esa, por lo menos, conjetura.

No quisiera darle voz a una persona, pero tengo que dársela porque, si no, no estábamos haciendo una historia. Vargas, que fue el interrogador de Arriazu, decía que Arriazu podía ser tanto liberal como marxista. Quizás a Arriazu se le pasó la pasión por sostener este modelo, por defender al Gobierno, y pueda retirarse. Yo creo que acá hay un problema. Yo le tengo mucho respeto. Sí, cuando veo una columna de él, lo leo. No tengo nada. No veo nada de extraordinario, ¿no?. Bueno, estamos hablando hoy a la mañana, donde hubo una columna del señor Bonelli que fue...

No publicada.

No publicada, y que ustedes la lograron rescatar a través de..

Marcelo Longobardi

Marcelo Longobardi, a quien miro...

Me alegra que estés viendo +Perfil. ¿Y cómo ves la relación del periodismo con los distintos gobiernos, con la perspectiva que te da haber visto varios?

Es dificultosa. Es difícil ejercer el periodismo en esta época, a no ser que seas un tipo muy duro y que enfrentes las críticas y los agravios que puedan venir del Gobierno. Me hace acordar un poco al año 78, cuando estaba en Clarín, que fui recriminado en el Palacio San Martín porque no hablaba con los navales, con los oficiales navales, y hablaba con los diplomáticos. Yo le tuve que decir a un capitán que era Pérez Froyo: "Mire, en mi casa me enseñaron siempre a juzgar lo permanente. Usted es circunstancial. Usted se va a ir de acá; los diplomáticos quedan". Bueno, por eso casi me llevan a la ESMA. Esa noche, el Tigre Acosta gritaba en la ESMA: "¡Que venga Tata Yofre!". No sé quién puso su mano en mi hombro, pero podía haber ido. Bueno, pocos meses después me fui de acá. Pero era una Argentina muy difícil. Claro, era otro tipo de peligro, de castigo. Te iba a decir a vos, que vos estuviste preso... Yo no estuve preso, pero sí me sentí, en algunos momentos, con temor. Se hablaba poco. Había que hablar poco. Por lo general, yo veía a un político entre el 77 y el 79, pero yo hablaba con él a solas. No quería hablar con otra gente.

Dicen que a Bergoglio le preguntaban cómo hacía para que una institución tan compleja hubiera progresado, y él decía que había que pensar claro y hablar oscuro. Que más o menos es como hablar poco, ¿no? El Papa que lo sucedió, León XIV, habló claro acá en la Argentina. ¿Qué te quedó? ¿Qué reflexión te generó cuando lo veías a León XIV? ¿Cuánto veías de Bergoglio?

No veía del pasado. Veía de Perón, cuando decía que la política tenía que servir al hombre y no el hombre a la política, a la economía. Perdón. Sí, pero es trasladable a la política porque lo tengo en sus cartas, cuando dice: "El problema argentino no es un problema económico, es un problema político". Claro. Él vivía en su exilio.

:Bueno, pero es totalmente lógico que sea un problema político

Nos vino bien a los argentinos escucharlo. Me gustó su modestia, su aproximación que tiene. En fin, me gustó mucho que haya vivido tantos años en Perú, país que quiero mucho, y en Chiclayo, nada menos, allá, en una zona que no es ventajosa como Lima, donde viví yo en mi época. Pero es peruano, eligió ser peruano. En fin

¿Te gustó más que Francisco?

Sí, por supuesto. Por lo menos, a este Papa no le vas a caer con cosas que pueden ser irritables o personajes irritables en su gran despacho, con salames de Mercedes y cuadros. Esas cosas con este no me parece que... No está para eso¿Viste que el cardenal Tucho Fernández publicó un libro compartiendo escritos de Francisco y de Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, y que se refirió a haber visto al diablo dos veces y a la puerta del infierno? ¿Te generó algo a vos? ¿Creés que existe?

No, no me generó nada.

Infierno, diablo , nada de eso.

No, nada.Lo único que me alegra es que la nombre a Alicia Barrios, que por lo menos era amiga. Entonces, nada más lindo que reconocer a un amigo.

Exacto.

Te guste o no te guste, ¿Está con ustedes?

Está con nosotros.

Alicia, está en Perfil a la tarde. O sea, ves todo Perfil. Entonces, Ves a Longobardi y ves a Alicia Barrios, todo Perfil. Paralelamente, se estrenó en Netflix una serie sobre Aníbal Gordon, que volvió a instalar la conversación masiva de aquella trama oscura del parapolicial. Lo decías: sembró sangre. Los de un lado sembraron sangre, los del otro lado sembraron sangre. No sé si tuviste oportunidad, o a lo mejor ni te interesó, de ver la serie de Aníbal Gordon.

La vi. Me pareció recomendable. El actor trabaja muy bien, es muy bueno. Es una novela, es cierto, porque la realidad es más dura todavía. Yo me acuerdo de Aníbal Gordon. Haber visto una foto de él, ¡qué lástima que la perdí! Estaba vestido de coronel, porque él se hacía llamar el coronel Gordon, el Jobo. La primera vez que veo algo que hizo Gordon fue cuando Oscar Camilión, el pobre canciller, estaba en Washington, en sus negociaciones para el Gobierno de Viola. Acá, en la Argentina, secuestraron a Julio Bárbaro con otra persona y por unas horas lo tuvieron cautivo y le pegaron. No mucho, pero le pegaron, preguntando tonterías. Pero eso fue una tarea de Aníbal Gordon. Así me lo contó Julio Bárbaro en su momento. Gordon es uno de los tantos personajes que se movían en la oscuridad de esa época, de esa época que se creó en la época de Juan Domingo Perón, porque acá la gente se olvida. En un número de la Opinión de octubre del 73, días antes de asumir Perón, Humberto Martiarena, que era un legislador peronista, le dio un documento a tener en cuenta para terminar con la infiltración marxista en el movimiento. Perón estaba ahí mientras miraba a los gobernadores. Recién los conocía porque a muchos nunca los había tenido en cuenta. Y ahí se da el nacimiento de una inteligencia, de un equipo de inteligencia. Que fue eso lo que ocurrió al cabo. Puede haber sido una batalla, si querés, Monte Chingolo u otra en Azul, pero fueron tareas de trabajo de inteligencia. No hay nada más que conocer a la gente que peleó en esos tiempos, de uno y otro lado. Yo ya me fui de la ENI, así que te lo puedo contar. En un almuerzo, un muchachito, deslumbrado porque había sido invitado a la CIA, me preguntó si yo conocía nombres de espías que habían ayudado a la Argentina en su momento, en San Martín. Y yo le dije: «Mirá, cuando entrás a la CIA, a la derecha hay estrellitas en la paredes. No están los nombres. Los restos se guardan». Pero si querés, te voy a dar el nombre. ¿Vos sabés quién fue el Oso Ranier? No, porque hablan al pedo. Bueno, ese fue el que filtró la información y se cayó el ataque a Monte Chingolo. ¿Vos sabés quién fue? Te pongo un hombre de inteligencia del Ejército tomado por el Ejército. ¿Vos sabés quién fue Rafael Perrotta? Un brillante jefe de inteligencia del ERP, dueño de un diario. Se pasaba por el Círculo de Armas, el Jockey Club, acceso diplomático. Los diplomáticos iban a comer a su casa con el ministro de Economía. Eso era la inteligencia. ¿Qué estamos buscando? ¿A quién vas a encontrar? ¿Por qué no llegás al siglo XX, al siglo XXI también? Eso fue el año pasado. Entonces se quedan mirando así. Una feroz tarea de inteligencia. Los que más sobrellevaron esto fueron los oficiales de inteligencia que aprendieron muchas cosas, por lo menos las accionadas en la calle de la Policía.

¿Te irrita la ignorancia juvenil?

Sí, mucho.

¿Igual ahora que antes? ¿O con el paso del tiempo te fue irritando más?

Quizás, en mi caso, yo era un lector solitario que no comentaba los libros con nadie. Digamos, un muchacho de 20 años que leía todo el tiempo. Me acuerdo de que estudiaba en la casa de Jorge Otamendi, en Derecho, tercer año. Yo estaba con un libro sobre Frigerio. Me iba a otra parte. Me irrita la ignorancia total que tienen los chicos hoy en día. Estos chicos de la Fuerza del Cielo, todo eso: un profundo desconocimiento. No sé si hay una falta de interés, pero sí un profundo desconocimiento. Yo he charlado con muchos de ellos, contando las experiencias, buenas o malas.

No lee.

No, no leo. Pero yo soy una persona que es muy particular. Yo empecé a leer a los 11 años. Terminé con las novelitas de Salgari y todo eso, y empecé a meterme en la biblioteca de mi padre. Eso lo cuento en mi libro sobre el GAP, a meterme en la biblioteca de mi padre, mis primeros libros que yo empecé primero a observar y luego a leer son sobre la segunda Guerra Mundial.

Quizás estos que estas hablando vos...

Mi viejo era un tipo muy culto y muy leído. Su padrino, el hombre que lo crió, había sido ministro de Julio Argentino Roca durante cuatro años: Felipe Jofré. Pero vos veías pasar gente. La única condición era quedarse callado, escuchar.

Cuando comparás esta juventud libertaria, como dijiste, los chicos de la Fuerza del Cielo, y la que había en el menemismo en los años 90, ¿qué diferencias encontrás?

Por lo pronto, el menemismo, la juventud, tenía más experiencia de calle.

¿Era más ilustrada?

Un poco más irruptiva y comprometida. Porque, además, era más numerosa. No nos engañemos más. ¿Cuánta gente? Yo he visto una vez un acto donde fueron estos muchachos que van con sus remeras distintivas. No son más de 300. Apenas, en todo caso, una brigada, pero no hay más que eso. Sí manejan bien las redes sociales. Pero había una JP en la época de Menem. Ni hablar de las anteriores. No, porque hay que decirlo. Yo he visto el acto que el peronismo le hace a Perón en agosto del 73, en el que desfila lo que fue la JP.

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Mencionaste a Perón, un líder en el exilio que era central y que no se reconocía esa centralidad, pero que estaba en el exilio y que eso generaba una serie de tensiones dentro de la política. Cristina Kirchner hoy ¿genera esas tensiones con su proscripción, aunque sea jurídica, y su encierro, aunque no a la distancia de cruzar el océano, como era en el caso del exilio de Perón?

Juan Bautista Tata Yofre: No, Perón vino para otra cosa. Perón vino para tratar de encontrar la paz. Yo tengo dos Perones, que eso es lo que los peronistas quizás no me consideran: el Perón del 55 y el Perón del 73. Yo me alegré mucho con la llegada de Perón porque en esa época estaba cerca del balbinismo. Y el balbinismo y el peronismo anduvieron muy bien. Pero Perón volvió con una finalidad y con un apoyo que antes no tenía. Ya lo he contado en un libro digital que se regala en un medio. Él, en pleno vuelo, el 20 de junio del 73, una señora se le acerca en la máxima intimidad y le dice: «General, qué bueno verlo volver en brazos del pueblo». «Sí, Cuca», le dice, «en brazos del pueblo, pero vengo con el apoyo de los Estados Unidos. Vengo a combatir el comunismo. No vengo a dar un golpe. Voy a ser presidente constitucional». Después, antes de salir, allá por el mes de marzo del 73, le dice a su médico en Barcelona: "Tengo que volver. Cámpora ha entregado los estamentos del Estado al marxismo". Vamos a 74. Lo visita Bernard Walters. Bernard Walters le dice: "Mire, general, yo nunca mandé matar a nadie, pero a estos los voy a tener que matar porque, si no, estos van a matar a la Argentina". Ese es el Perón que estos muchachos nuevos no reconocen, ni esta señora, que creo que nunca fue peronista.

¿Y creés que tiene alguna posibilidad ella de volver? Y, de volver, ¿tendría una misión o no tendría ninguna? ¿Cuál sería?

No, ella, volver al poder, no lo veo. En todo caso, podrá tener alguna influencia fuera del Estado, fuera del poder. Lo que sí me sorprende es que tenga un núcleo duro que todavía la apoya y la ayuda. Pero poder no la veo. Ahora, si una persona se la acusa, jueces federales, a quienes debo respetar, acusan de que robó tanto de acá, de allá y del otro lado, vuelve a la presidencia... Bueno, en fin, yo ya no puedo creer en nadie.

¿Cómo ves la contienda electoral el año próximo? Si acaban de anular, por lo menos con mitad de sanción con las PASO, ¿creés que esto beneficia o perjudica al peronismo? ¿Cómo imaginás el escenario electoral?

Porque yo creo que lo único que beneficia o no al Gobierno es cómo marcha el plan económico. Ellos quieren ver eso, digamos, adentro y afuera. Si el plan económico anda bien, tiene asegurado Milei la reelección. Y si no, no sé. No sé. Sería terrible.

¿Y cómo imaginás ese escenario que vos considerás terrible? ¿Lo ves hoy probable? ¿Improbable que Milei sea reelecto, que pierda?

Mirá, cuando fui jefe de la SIDE, ya muchos años atrás, los alemanes me enseñaron que el 80% de la información la sacaban de los diarios y el 20% era propio. Bueno, hoy los diarios están diciendo que, si a Milei no le va bien, va a ganar el peronismo. Yo creo que va a ganar Milei, que tan mal no le va a ir. Creo que el escenario internacional no lo ayuda. Por más que alguno que ande dando vueltas por ahí me diga que Trump va a quedar hasta el año 29. Sí, pero Trump hoy no es el Trump de hace dos meses atrás. Netanyahu, lo mismo. En fin, que eran los grandes socios de...

O sea, vamos a pedir ayuda a los chinos? Bueno, ya la pedimos en términos económicos. ¿Y tu olfato te indica que la economía va a mejorar o que las posibilidades de mejora no van a alcanzar para modificar ese escenario electoral?

Yo quiero pensar en positivo. Quiero pensar que sí. Si no, me voy muy mal. No tengo plata para irme de acá. Si no, me tendría que ir.

Te entiendo.

Es cierto que no vivo como hace un tiempo largo atrás. Cuido la guita. En mi casa se cuida la plata. No hay derroche. Yo sabía que siempre se los había dicho a estos chicos: "Van a tener que apretar los dientes. Van a tener que, en algún momento, salir a la calle a defender al presidente" .No lo hicieron nunca.

:Estos chicos eran los de la Fuerza del Cielo.

:Para apretar los dientes, sí, sí. Esto va a costar mucho levantar.

¿Y creés que si ganase el peronismo sería terrible?

¿Otra vez Massa ? Para mí sí. Pero...

​¿Kicillof es diferente?. ¿Kicillof sería diferente?

.Por lo menos tiene otra mirada, tiene otra imagen. Pero está solo en la provincia de Buenos Aires. Yo no veo a un Kicillof viajando por las provincias como lo hice en su momento con Menem. Y esos políticos creo que ya no están.

¿Que diria hoy Menem, de este cuadro politico?

Que es un espanto, .Pero yo, una vez, cuando me comprometí con él, estábamos en un carrito de la Costanera y él me dijo: "¿Qué imagen tenemos, Tata?". Como yo era muy libre, porque era director de Política del Libro, le dije: "Usted es una banda de salvajes, pero vos vas a ganar". "¿Cómo?". "Sí, vos vas a ganar. Sos el peronismo de estado puro, químico. Y si yo fuera vos", le dije, "haría la campaña del 46, con el discurso del 46". ¿Y cómo fue? Tac, tac, tac, tac, tac. Se lo conté. Y dijo: "¿Y vos me acompañarías?". "Yo te voy a acompañar". Ya está. Se terminó.Y ahí nació esa relación mía con Menem, que no tenía, enfrentando a mi hermano mayor, que era el jefe de campaña, Angelos. En fin.

¿Y quién representaría ese peronismo de estado puro hoy? ¿Quién de todos los peronistas?

Juan Bautista Tata Yofre: Nadie.

Gobernadores ¿tampoco?

No.

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Ahora, era importante en el caso de Menem, en ese peronismo de estado puro, que fuera del interior. O sea, había algo de la tierra, de lo profundo, de lo nacional. Que hoy todavía más...

Tenía un compromiso con el interior, con la tierra, pero además tenía un compromiso con la Argentina. Él había caminado el país diez veces, de norte a sur. Sabía lo que era llegar y conocía a este, al otro. "¿Cómo andan tus chicos? Saludos a María". Eso era un presidente. Hoy en día no sé si llegan personas que conocen primero algunos pueblos que no son las capitales de provincia, si pueden saludar a la gente con la naturalidad de Alfonsín. Alfonsín era otro. Alfonsín también conocía mucho a la Argentina. Y hoy en día hay gente que llega a presidente y por ahí no conoce las provincias.

O sea, no ves ni en el peronismo ni en el no peronismo. No ves ese carácter que distingue a alguien que puede ser presidente.

No. De todas maneras, debo decir que lo que más se acerca ha sido Milei en algunas concepciones, alguna mirada de tipo económico. Pero Milei no es Menem. No, no, yo estaría mintiendo si fuera así.

MT/ MEG