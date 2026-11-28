La construcción de dos nuevas represas hidroeléctricas binacionales sobre el río Paraná volvió a instalarse en la agenda de Argentina y Paraguay. Durante el encuentro que mantuvieron en Asunción, el presidente Javier Milei y su par paraguayo, Pedro Alliana, acordaron avanzar con los proyectos de Corpus Christi, en Misiones, e Itatí-Itá Corá, en Corrientes. Las iniciativas demandarían una inversión conjunta estimada en 10.000 millones de dólares y podrían incrementar en más de un 10% la generación eléctrica anual argentina.

El entendimiento fue presentado como parte de una agenda de integración física y energética entre ambos países. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló que durante las conversaciones se abordaron nuevos proyectos de infraestructura y generación de energía, entre ellos las dos centrales hidroeléctricas. También anticipó que se buscará avanzar mediante un esquema de alianza público-privada, con participación de capitales privados y mecanismos de concesión.

Su par argentino, Pablo Quirno, ratificó la importancia de las iniciativas y sostuvo que forman parte de una agenda bilateral que incluye infraestructura e integración energética. En ese marco, ambos gobiernos volvieron a poner sobre la mesa proyectos que llevan décadas de análisis y que hasta ahora no lograron superar las dificultades económicas, técnicas y ambientales.

La referencia inmediata es Yacyretá, uno de los principales antecedentes de cooperación energética entre los dos países. Ramírez destacó esa central como un hito de la relación bilateral y recordó que está previsto que en julio de 2028 entre en funcionamiento la primera turbina del proyecto Aña Cuá, un brazo del Paraná ubicado junto al complejo principal.

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Corpus Christi: un proyecto con antecedentes de seis décadas

La represa Corpus Christi estaría emplazada sobre el río Paraná, en un punto intermedio entre la localidad misionera de Corpus y el departamento paraguayo de Itapúa. Su ubicación la situaría entre dos grandes centrales hidroeléctricas de la región: Yacyretá, compartida por Argentina y Paraguay, e Itaipú, administrada por Paraguay y Brasil.

La iniciativa tiene antecedentes que se remontan a 1960. En 1980 se avanzó con un acuerdo para impulsar las obras, pero las distintas alternativas de emplazamiento y las controversias ambientales impidieron que el proyecto se concretara. Uno de los principales obstáculos fue el rechazo expresado por la población de Misiones en un plebiscito realizado en 1996: el 88% de los votantes se pronunció en contra de la construcción de la represa. Posteriormente, la provincia ratificó esa decisión mediante una ley.

Sin embargo, durante los últimos meses se abrió una nueva instancia de discusión sobre la posibilidad de revisar aquella decisión. La reactivación del diálogo entre los gobiernos nacionales vuelve a colocar el proyecto en el centro de una discusión que combina potencial energético, inversión y consecuencias ambientales.

De acuerdo con las proyecciones técnicas mencionadas para Corpus Christi, la central podría contar con 20 turbinas tipo Kaplan, una potencia instalada de 2.880 megavatios y una generación cercana a los 20.000 gigavatios hora anuales. Ese volumen de producción sería comparable con el de Yacyretá.

El costo estimado de construcción rondaría los 5.000 millones de dólares, según la estimación de Enrique Guardo, director de la Delegación argentina ante la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (Comip). El plazo de ejecución se ubicaría entre cinco y seis años, con la posibilidad de comenzar a poner en funcionamiento las turbinas a partir del quinto año de obra.

Itatí-Itá Corá y el aporte a la matriz energética

El segundo proyecto, Itatí-Itá Corá, también se desarrollaría sobre el Paraná, aguas abajo de Yacyretá. La central estaría ubicada entre la localidad correntina de Itatí y el distrito paraguayo de Mayor Martínez, en el departamento de Ñeembucú.

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A diferencia de Corpus Christi, la iniciativa todavía se encuentra en una etapa de estudios técnicos. Según los reportes del Instituto Nacional del Agua (INA), se realizan análisis hidráulicos para elaborar el anteproyecto. Los trabajos apuntan a determinar las áreas que podrían quedar inundadas, las curvas de altura y caudal, el aporte hidrológico y el comportamiento del oleaje, además de estudiar la dinámica del agua y los sedimentos en la zona.

Las estimaciones sobre su capacidad instalada varían entre 1.600 y 2.000 megavatios, según el diseño y el grado de avance de los estudios. Por su parte, el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), en un informe técnico difundido en octubre de este año, calculó que la construcción demandaría una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares. En conjunto, Corpus Christi e Itatí-Itá Corá representarían una inversión aproximada de USD 10.000 millones. Según las proyecciones citadas, ambas centrales podrían sumar alrededor del 4,9% de la potencia instalada total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y aportar cerca del 10,6% de la generación eléctrica anual del país.

Al tratarse de emprendimientos binacionales, la producción de energía se distribuiría en partes iguales: el 50% correspondería a Argentina y el 50% a Paraguay. La magnitud del aporte proyectado explica el interés de ambos gobiernos en recuperar las iniciativas, aunque su concreción dependerá de la definición del esquema de financiamiento, los estudios pendientes y la resolución de las objeciones que históricamente frenaron las obras.