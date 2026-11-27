La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional consiguió el respaldo de dos de los tres senadores de Chaco y dejó expuestas sus diferencias sobre las reglas para las próximas elecciones. Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza, y Silvana Schneider, de la Unión Cívica Radical, votaron a favor, mientras que Jorge Capitanich, del bloque Justicialista, rechazó la propuesta.

El proyecto fue aprobado este jueves en general por 43 votos afirmativos y 29 negativos. Entre sus principales medidas incluye la suspensión de las PASO en 2027 y la incorporación de Ficha Limpia, además de modificaciones en la boleta, la publicidad electoral y los debates presidenciales. Para que esos cambios se conviertan en ley, la iniciativa todavía debe atravesar la Cámara de Diputados.

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El respaldo de Godoy y Schneider y las objeciones de Capitanich

Los votos de Godoy y Schneider se sumaron a los de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales que permitieron al oficialismo reunir la mayoría. Capitanich, en cambio, se ubicó entre los opositores a la reforma y cuestionó sus efectos sobre la competencia entre partidos.

Durante su intervención, el exgobernador chaqueño sostuvo que la propuesta “promueve voto calificado y régimen de partido único”. También planteó que la discusión sobre Ficha Limpia debe ir acompañada de una reforma judicial, defendió el financiamiento público de las agrupaciones políticas y propuso que las primarias sean optativas para los partidos.

Qué propone la reforma para las elecciones de 2027

Uno de los cambios centrales es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias durante 2027. La medida está limitada a ese año y comprende las obligaciones legales relacionadas con su organización. Por lo tanto, el texto no plantea una eliminación permanente de ese mecanismo de selección de candidaturas.

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En materia de Ficha Limpia, la iniciativa establece impedimentos para competir por cargos electivos nacionales a personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión. Su aplicación queda sujeta a las condiciones y los plazos previstos en el proyecto.

La propuesta también reserva la obligatoriedad del debate presidencial para el balotaje. De aprobarse, quienes lleguen a la segunda vuelta deberán participar de un encuentro dentro de los diez días anteriores a esa elección. A su vez, se eliminan restricciones comerciales y para espectáculos durante la veda, mientras se mantienen las limitaciones de carácter político, como las vinculadas con encuestas y mensajes electorales.

Cambios en la boleta y en la publicidad de campaña

El paquete incorpora la posibilidad de votar por lista completa en la Boleta Única de Papel y habilita la inclusión de categorías provinciales y municipales cuando esos comicios coincidan con los nacionales. También permite la afiliación partidaria por medios digitales, que coexistirá con las fichas en papel bajo la administración de la Justicia Electoral.

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Otro apartado reduce del 5% al 2,5% el tiempo de programación que los servicios audiovisuales deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. Además, contempla la difusión de avisos de campaña por fuera de los plazos establecidos actualmente.

Para los fondos públicos destinados a publicidad digital, prevé que al menos el 65% se asigne a sitios periodísticos de producción nacional y otro 35% a sitios de producción provincial. En cuanto al Parlasur, dispone que las vacantes de la representación argentina sean cubiertas por designaciones del Congreso, distribuidas en partes iguales entre ambas cámaras y con proporcionalidad política.