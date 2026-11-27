El polémico abogado José Fernández Codazzi prestó declaración testimonial este jueves durante más de cuatro horas en el juicio por la desaparición de Loan Peña y aseguró ante el tribunal que Laudelina Peña le confesó que José Peña, padre del menor, tomó conocimiento de la hipótesis del supuesto accidente el mismo 13 de junio de 2024, jornada en que se perdió el rastro del niño en la localidad correntina de 9 de Julio.

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De acuerdo con el testimonio del letrado, la tía del niño, le transmitió inicialmente esa versión a la abuela Catalina Peña y, minutos después, se lo comunicó al progenitor del pequeño, en un lapso inmediato al momento en que habría sucedido el episodio.

"Le dijo que fue un accidente primero a Catalina y después se lo dijo al padre. Ese mismo día, en cuestiones del tiempo cercano", declaró el polémico abogado, quien fue el encargado de trasladar a Laudelina Peña para que prestara declaración ante la Justicia provincial durante la madrugada del 29 de junio.

Ante las preguntas formuladas durante la audiencia para precisar la cronología exacta del hecho, José Fernández Codazzi ratificó que ambas conversaciones ocurrieron el 13 de junio de 2024 sin que mediara una tarde o una jornada de diferencia: "Sí, el mismo 13. Fue ese mismo día y en inmediaciones", enfatizó.

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La declaración sobre una reunión familiar y el pacto de silencio

En otro tramo de su extensa exposición, José Fernández Codazzi fue interrogado acerca de la existencia de un presunto "pacto de silencio dentro de la familia" de Loan Peña. Al respecto, el testigo explicó que, según los dichos de Laudelina Peña, se realizó un encuentro íntimo entre los parientes en el cual resolvieron descartar públicamente la línea investigativa del siniestro vial.

"Yo lo que escuché de Laudelina Peña es que existió una reunión y que en esa reunión se habló de justamente no ir por el lado del accidente", manifestó el abogado frente a los magistrados.

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Tras reconocer que había empleado el término "pacto de silencio" en declaraciones realizadas fuera del recinto judicial, José Fernández Codazzi detalló quiénes habrían integrado aquel cónclave familiar conforme al relato que recibió de su exdefendida.

"Según Laudelina, estuvieron en esa reunión Macarena, Camila, José Peña, Catalina y ella", precisó, reiterando que el acuerdo central fue "que no se tocase el tema del accidente, que no se hable de la cuestión del accidente".