La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, con sede en la capital de Chaco, tiene cuatro de sus 16 cargos judiciales creados por ley sin magistrados titulares. El cuadro combina tres vacantes en órganos habilitados y una en una dependencia que todavía no fue puesta en funcionamiento, según los datos del Ministerio de Justicia incluidos en el informe de gestión de Diego Santilli ante el Congreso y difundidos por Libertad Digital.

La información permite dimensionar la falta de designaciones definitivas y conocer la respuesta que analiza el Ejecutivo para reforzar la estructura judicial en el interior. La cartera de Justicia informó que elabora una iniciativa legislativa para reasignar recursos provenientes de cargos vacantes de la Justicia nacional y federal con asiento en Buenos Aires.





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El proyecto todavía no tiene un alcance territorial definido en las respuestas oficiales: no se precisó qué jurisdicciones recibirían los recursos ni cuántos cargos estarían involucrados. Tampoco se anunció la creación de nuevos juzgados especializados en Chaco o un calendario para modificar su estructura federal.

Cómo se cubren los cargos que no tienen titular

El relevamiento también registra dos cargos cubiertos mediante subrogancias en la jurisdicción de Resistencia. Este mecanismo permite que un juez ejerza funciones de manera transitoria y no equivale a una designación definitiva como titular del puesto.

El Ministerio reconoció que la ausencia de magistrados titulares afecta el funcionamiento judicial. Al responder sobre las coberturas provisorias, señaló que las designaciones corresponden a las respectivas cámaras federales y nacionales, en el marco de la Ley 27.439. Para justificar la falta de información salarial, el Ejecutivo sostuvo que se trata de cuestiones que exceden sus competencias.

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Qué planteó Nación sobre los juzgados del interior

La discusión sobre la distribución de recursos surgió de una consulta parlamentaria que contrapuso la concentración de tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la existencia de juzgados que atienden asuntos de distintos fueros en las provincias. El planteo incluyó expresamente la situación chaqueña y pidió conocer qué criterios se utilizan para decidir la creación de dependencias especializadas.

Justicia respondió que la competencia y la organización de los juzgados se establecen mediante leyes del Congreso. También indicó que, al evaluar cambios en la distribución de dependencias, se consideran el volumen de trabajo, la actividad de los tribunales y la distribución territorial de la criminalidad.

El panorama nacional: 293 cargos vacantes

Los datos nacionales muestran que el problema de las designaciones pendientes excede a esta jurisdicción. Sobre 1.006 cargos judiciales creados por ley, el informe contabiliza 713 con titulares y 293 vacantes, una proporción cercana al 29%. De las vacantes, 253 corresponden a órganos habilitados y 40 a dependencias que aún no funcionan. El relevamiento registra, además, 214 cargos cubiertos por subrogantes.

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El Gobierno informó que 47 propuestas de designación se encuentran en trámite ante el Senado. Según la proyección oficial, su eventual aprobación permitiría reducir la proporción de vacantes al 24,5%.

Otra parte de los nombramientos sigue pendiente de una decisión del Ejecutivo: 37 ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura llevan más de seis meses sin que se enviaran los respectivos pliegos al Senado. La cartera de Justicia indicó que continúan bajo análisis.