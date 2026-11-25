El presidente Javier Milei finalmente no viajará este jueves a la ciudad de Corrientes para participar del 13° Congreso de Economía Regional, según confirmaron de manera oficial los organizadores del encuentro. En su reemplazo, el cierre magistral de la jornada estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

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La ausencia presidencial ya había sido puesta en duda horas antes por el gobernador, Juan Pablo Valdés, quien aclaró ante la prensa que su administración no contaba con notificaciones protocolares desde el Ejecutivo nacional. "No puedo dar mayor precisión, no tengo ninguna información de que el presidente vaya a estar en el día de mañana aquí en Corrientes. Sé por trascendidos, por los organizadores del evento, que debería estar, pero no tengo confirmación de Casa Rosada de que vaya a estar o de que vaya a realizar alguna actividad oficial", había señalado el mandatario correntino.

Los motivos de la ausencia según la Fundación Club de la Libertad

A través de un comunicado oficial, la Fundación Club de la Libertad explicó que el jefe de Estado no podrá arribar a la capital correntina debido a una extensión en su agenda internacional en Paraguay.

Según detalló la entidad organizadora, Javier Milei se encuentra desde este miércoles en Asunción, donde mantiene su primera reunión bilateral de trabajo con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana. La relevancia de los asuntos abordados —entre los que se destacan la Hidrovía Paraná-Paraguay, la integración energética y la seguridad fronteriza— obligó a prolongar las actividades oficiales en el país vecino, imposibilitando su traslado a tiempo hacia Corrientes.

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Desde la organización indicaron que el mandatario envió un saludo especial a las autoridades de la fundación y a los participantes, lamentó el imprevisto de agenda y expresó su voluntad de asistir a la próxima edición del congreso el año entrante.

Luis Caputo en el cierre y grilla de más de 30 oradores

Bajo el lema "Los desafíos de la transformación económica", el 13° Congreso de Economía Regional se desarrollará durante toda la jornada de mañana, jueves 26 de noviembre, con la participación de más de 30 disertantes.

Entre los expositores confirmados sobresalen los economistas Juan Carlos de Pablo, Adrián Ravier y Salvador Di Stefano, el consultor Federico Domínguez, el jurista Ricardo Rojas, el creador de contenidos Pablo Martínez, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, además de funcionarios, legisladores, referentes de cámaras empresariales y exportadores de todo el nordeste argentino. El discurso de clausura quedará en manos de Luis Caputo, quien expondrá sobre el presente y las proyecciones del programa económico nacional.