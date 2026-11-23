De acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Salud Pública de la Provincia aportados a la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, en lo que va de 2026 murieron 18 personas en siniestros viales dentro del ejido urbano de la capital correntina, cifra que marca un descenso del 40 % respecto de las 30 víctimas fatales reportadas durante 2025.

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Para el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, la merma representa un indicador relevante para evaluar el desempeño de las políticas públicas aplicadas en el tránsito urbano, aunque advirtió que persiste el desafío de consolidar una convivencia segura en las calles.

El funcionario remarcó que la cantidad de víctimas fatales constituye el parámetro central para medir la eficacia de la gestión vial y atribuyó el descenso principalmente al mayor uso del casco reglamentario y al sostenimiento de los controles de alcoholemia.

Fuerte incidencia de las motocicletas y controles preventivos

Al analizar la composición de la siniestralidad en la ciudad de Corrientes, Yamandú Barrios alertó que las motocicletas continúan concentrando la enorme mayoría de los hechos graves: alrededor del 90 % de los accidentes registrados involucran a rodados de dos ruedas y el 95 % de las personas fallecidas en lo que va del año eran motociclistas.

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Entre las conductas de mayor riesgo detectadas en los operativos diarios, el titular de la cartera municipal enumeró la circulación sin casco protector, la conducción bajo los efectos del alcohol, el cruce de semáforos en rojo y el tránsito en vehículos con chapas patentes ilegibles o adulteradas.

Educación vial en escuelas y presencia preventiva en los barrios

El esquema de prevención se complementa con programas pedagógicos orientados a modificar hábitos desde la infancia y la adolescencia. Mediante la iniciativa Educando Pequeños Ciudadanos Viales, durante el primer semestre del año se alcanzaron 25 instituciones educativas, incluyendo jardines de infantes, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas primarias.

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Para el segmento juvenil, el programa Mi Primera Licencia capacitó a 778 estudiantes secundarios en contenidos teóricos y prácticos sobre conducción responsable. A estas acciones se suman el espacio Conversatorio Vial, enfocado en movilidad segura, y las charlas comunitarias de Frena a Tiempo.

Asimismo, a través del dispositivo Avispón Verde, inspectores de Tránsito y agentes de la Guardia Urbana Municipal realizan recorridas preventivas en el microcentro y los principales accesos barriales para advertir e informar a los conductores sobre el cumplimiento de las normas vigentes, buscando consolidar una reducción sostenida de la mortalidad vial en la capital.