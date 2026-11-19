La cantidad de evacuados y autoevacuados en Chaco registró una leve disminución, aunque todavía 2.026 personas, correspondientes a 578 hogares, permanecen fuera de sus viviendas por la emergencia hídrica. Así lo indica el parte oficial de este jueves, emitido a las 6.42, que reúne los reportes municipales del último período de 24 horas.

El total surge de sumar 1.446 personas informadas como evacuadas y 580 autoevacuadas. Puerto Vilelas sigue siendo la localidad con más personas desplazadas y, además de actualizar esas cifras, reportó caminos anegados. Barranqueras e Isla del Cerrito mantienen sus registros sin novedades informadas durante el período.

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Puerto Vilelas concentra 1.143 personas entre evacuados y autoevacuados

En Puerto Vilelas se contabilizan 636 personas evacuadas y 507 autoevacuadas, que suman 1.143 personas de 322 hogares. La localidad concentra más de la mitad del total provincial informado y continúa en alerta roja.

En Colonia Benítez, en el reporte correspondiente a San Pedro Pescador, figuran 415 personas evacuadas y 35 autoevacuadas. En conjunto, son 450 personas de 111 hogares, lo que ubica a ese sector entre los que concentran mayor cantidad de personas desplazadas.

En Barranqueras, el registro se mantiene en 253 personas evacuadas de 74 hogares, mientras que en Isla del Cerrito se contabilizan 142 personas de 61 hogares. Ambos municipios continúan en alerta roja y no informaron novedades durante el período relevado.

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Por su parte, Las Palmas registra 36 personas autoevacuadas de nueve hogares, y en La Leonesa se reportan dos personas autoevacuadas de un hogar.

Hay 164 personas alojadas en centros provinciales

Los cuatro centros de contención provincial permanecen abiertos y alojan a 164 personas de 62 familias. El informe registra 55 módulos ocupados y 182 disponibles. Las personas alojadas en estos espacios están incluidas en el balance general de la emergencia.

Entre quienes permanecen en los centros hay 60 niños, 98 adultos y tres adultos mayores, además de otras tres personas sin desglose en esa clasificación. También se registra a siete personas con discapacidad.

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Las alturas del Paraná, el Paraguay y el Bermejo

Las mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA) incluidas en el informe ubican al río Paraná en 5,99 metros, con registro de las 0; al río Paraguay en 6,34 metros, a las 6; y al río Bermejo en 2,75 metros, según la lectura de la 1.

Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas continúan bajo alerta roja. En tanto, Basail, Colonia Benítez —San Pedro Pescador— y Resistencia figuran en alerta naranja. La alerta amarilla alcanza a General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón. El parte aclara que Resistencia, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón no remitieron reportes de situación durante el período relevado, por lo que se aguarda el envío de esa información.