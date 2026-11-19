Leandro Zdero expresó su respaldo a la suspensión de las PASO nacionales y ratificó la alianza de su espacio con Javier Milei. El gobernador de Chaco defendió el rumbo de la Casa Rosada, pidió que los resultados económicos lleguen a las provincias y admitió que trabaja sobre la posibilidad de buscar un nuevo mandato en 2027.

El mandatario recordó que Chaco ya suspendió sus Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y manifestó su intención de “acompañar la suspensión a nivel nacional”. Para justificar esa posición, apeló al costo de organizar los comicios, al contexto climático que atraviesa la provincia y a la reiteración de convocatorias a las urnas. Sostuvo, además, que los partidos pueden resolver sus candidaturas mediante internas propias.

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“El dinero que se iba a gastar en las PASO provinciales lo hemos destinado al Pediátrico de la provincia de Chaco, a la atención pediátrica”, afirmó. Según explicó en una entrevista con El Observador 107.9, el proyecto de presupuesto que presentó contempla ese destino para los recursos. La ley provincial de suspensión establece que el equivalente al ahorro fiscal estimado para 2027 debe asignarse al Ministerio de Salud para comprar insumos para el Hospital Pediátrico de Resistencia.

La alianza con Milei y el costo económico en Chaco

En el plano nacional, el gobernador reivindicó el entendimiento electoral con La Libertad Avanza y aseguró que la relación funciona bien. “En la provincia de Chaco nosotros hemos hecho una alianza con La Libertad Avanza en las elecciones anteriores”, recordó. Al defender la orientación del Gobierno, sostuvo que “este es el rumbo del país” y llamó a trabajar sobre las coincidencias para que la gestión avance.

“No queremos volver al pasado”, expresó, al cuestionar la inflación y recordar las restricciones para comprar productos y las filas para cargar combustible. Sin embargo, también reconoció las dificultades del presente: “Este cambio nos está costando muchísimo a los chaqueños”. En su explicación, vinculó ese esfuerzo tanto con la transformación económica nacional como con el ordenamiento que atribuye a su propia administración.

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El acompañamiento a Milei estuvo acompañado por un pedido de resultados para el interior. Zdero manifestó su deseo de que la mejora de la macroeconomía llegue a los ciudadanos y a los parajes de Chaco. Como parte de su propuesta de gestión, mencionó la inversión pública y privada, los incentivos productivos y el desarrollo de actividades como la cría de cabritos y el turismo en El Impenetrable.

Consultado expresamente sobre si apoyaría una reelección de Milei, respondió: “Estamos trabajando y estamos conversando claramente”. Antes había señalado que mantiene reuniones con otros gobernadores radicales. La respuesta dejó abiertas las conversaciones electorales, sin formalizar un apoyo a una candidatura presidencial para 2027.

Su reelección y una discusión sobre las reglas electorales

Zdero fue más explícito cuando le preguntaron por su continuidad al frente del Ejecutivo chaqueño. “En principio estamos trabajando en esa idea”, contestó, aunque aclaró que todavía no es una definición que lo ocupe. Como prioridades de gestión, mencionó la asistencia ante la crecida de los ríos, las obras de desagüe, la seguridad y las medidas para promover inversiones y empleo.

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Sobre el calendario electoral, recordó que Chaco debe votar por separado de la elección presidencial. La Constitución provincial establece esa separación y dispone que la elección de gobernador y vice se realice dentro de los tres meses anteriores a la conclusión del mandato. El mandatario señaló que espera las definiciones nacionales para trabajar sobre las fechas y evitar superposiciones.

Frente a la posibilidad de eliminar definitivamente las PASO, propuso una discusión más amplia. “No se puede cambiar solamente algún artículo en particular”, sostuvo. Entre los asuntos que planteó revisar incluyó el financiamiento político, las reelecciones, el papel del vicegobernador en su relación con la Legislatura y las reglas aplicables a intendentes y legisladores. Su planteo fue abordar el conjunto del sistema, en lugar de introducir cambios sucesivos según la coyuntura.