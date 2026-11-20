El Senado de la Nación aprobó la reforma del régimen de cabotaje y marina mercante, una iniciativa que busca facilitar la participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de mercaderías entre puertos argentinos. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 24 negativos, con una división entre los representantes del Chaco: Silvana Schneider (UCR) y Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) acompañaron la propuesta, mientras que Jorge Capitanich (PJ) votó en contra. La iniciativa, que ahora deberá debatirse en Diputados, promete reducir costos logísticos, aunque también despierta cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre el empleo marítimo nacional.

La reforma modifica el régimen de cabotaje, que comprende el traslado de pasajeros y cargas entre puntos del territorio argentino y que actualmente se encuentra reservado principalmente a embarcaciones de bandera nacional. Una de las impulsoras del proyecto fue Silvana Schneider, quien defendió la apertura como una herramienta para mejorar la competitividad de las economías regionales. Durante el tratamiento parlamentario, la legisladora radical también intervino para precisar aspectos de los beneficios impositivos previstos para embarcaciones argentinas.

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Godoy defendió la apertura y Capitanich cuestionó sus consecuencias

El libertario Juan Cruz Godoy sostuvo que la reforma podría reactivar la actividad portuaria chaqueña y generar nuevas oportunidades para los productores del NEA. Durante su intervención, aseguró que la última barcaza con carga salió del puerto de Barranqueras en 2021 y remarcó la necesidad de aprovechar la infraestructura existente. También mencionó el potencial de los puertos de Las Palmas y Barranqueras para transportar granos, madera y carbón. "No hay trabajo más precarizado que el empleo que no existe", afirmó, al defender la necesidad de establecer reglas estables para atraer inversiones.

En contraposición, Jorge Capitanich planteó una serie de modificaciones al articulado para preservar determinadas actividades bajo bandera argentina y establecer otras condiciones para la incorporación de tripulantes nacionales. Sin embargo, sus propuestas fueron rechazadas por la senadora Carolina Moisés, miembro informante del proyecto. Ante esa negativa, el exgobernador anunció que votaría en contra tanto en general como en particular. Su posición estuvo centrada en evitar que la apertura del mercado perjudique a la marina mercante, a los trabajadores argentinos y a la soberanía nacional.

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La media sanción abre ahora una nueva discusión en la Cámara de Diputados, donde el proyecto deberá conseguir los votos necesarios para convertirse en ley. Para el Chaco, el debate tiene especial relevancia por su ubicación estratégica sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y las posibilidades de recuperar la actividad de sus puertos. La principal discusión será si la mayor participación de embarcaciones extranjeras permitirá efectivamente abaratar el transporte de la producción regional sin debilitar a la industria naval y al empleo argentino.