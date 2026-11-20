El exgobernador del Chaco y actual senador nacional Jorge Capitanich salió a cuestionar públicamente las acusaciones que lo vincularon con presuntas maniobras de lavado de activos en la causa por la adjudicación de tierras fiscales durante su gestión. Su pronunciamiento se produjo después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificara la exclusión de ese delito del expediente, aunque en la misma resolución confirmó, por mayoría, su procesamiento por otras presuntas irregularidades. El dirigente peronista consideró que durante los últimos dos años se intentó instalar una responsabilidad penal que, según sostuvo, no pudo ser acreditada judicialmente.

"Durante dos años se intentó instalar que hubo lavado de activos en la causa por las tierras fiscales del Chaco. Se repitieron titulares, acusaciones y versiones que buscaron convertir una denuncia en una condena anticipada", expresó Capitanich a través de sus redes sociales. El exmandatario defendió el alcance de la resolución judicial y remarcó que el tribunal confirmó por segunda vez que no existían fundamentos suficientes para sostener la imputación por lavado de activos, una de las figuras penales que había dado intervención a la Justicia federal.

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Capitanich cuestionó el impacto político de las denuncias

El pronunciamiento del senador también estuvo dirigido al tratamiento público que recibió la investigación y a las consecuencias que, a su entender, provocaron las acusaciones sobre su imagen. "Para que exista lavado de activos no alcanza con hacer una denuncia y repetirla durante años", sostuvo. En ese sentido, argumentó que la figura penal requiere demostrar maniobras destinadas a incorporar al circuito económico legal bienes provenientes de actividades ilícitas, algo que, de acuerdo con la interpretación judicial que destacó, no fue acreditado en este expediente.

La resolución de la Cámara Federal estableció que no se identificaron operaciones posteriores y diferenciadas del presunto fraude que permitieran sostener la hipótesis de lavado de activos. Este aspecto fue central para rechazar los cuestionamientos contra la exclusión de esa calificación penal. Capitanich utilizó ese argumento para reforzar su defensa pública y plantear un interrogante sobre el impacto de las denuncias judiciales cuando todavía no existe una sentencia: "¿Cuánto daño se quiere y se puede hacer cuando una acusación se instala como verdad sin ser demostrada?".

Confirmaron los procesamientos de Capitanich y una exministra por fraude con tierras fiscales

La Cámara descartó el lavado, pero confirmó el procesamiento

Pese al resultado favorable para su defensa respecto del lavado de activos, la situación judicial de Capitanich continúa abierta. La Cámara Federal confirmó, por mayoría, su procesamiento sin prisión preventiva y el de la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira, en la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en el departamento Almirante Brown. El expediente comprende posibles delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La decisión sobre el exgobernador contó con los votos de las camaristas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, quienes consideraron que existían elementos suficientes para mantener el procesamiento en esta instancia, particularmente por su intervención en los decretos que ratificaron las adjudicaciones investigadas. En cambio, la jueza María Virginia Ise votó en disidencia y propuso dictar la falta de mérito, al entender que no se había demostrado suficientemente que Capitanich conociera las presuntas irregularidades o participara deliberadamente en ellas.

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Otro de los efectos del fallo será el cambio de jurisdicción de la investigación. Una vez que la resolución adquiera firmeza, la causa deberá continuar en la Justicia provincial del Chaco, debido a que la exclusión de la hipótesis de lavado de activos elimina el fundamento que justificaba la competencia federal. De esta manera, el expediente seguirá su trámite para determinar las eventuales responsabilidades penales por los hechos vinculados con la adjudicación de tierras públicas.