El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) aprobó una reforma que llevaría a cuatro años la duración de sus cinco carreras de grado. La Facultad prevé aplicar los cambios en el ciclo lectivo 2027. Para que eso ocurra, los planes deben recibir el aval del Consejo Superior y completar el trámite ante las autoridades educativas nacionales.

La decana Moira Carrió precisó que los cambios alcanzan a Contador Público y a las licenciaturas en Administración, Economía, Relaciones Laborales y Comercio Exterior. La reforma también revisa los contenidos, las formas de enseñanza y las instancias de práctica para adecuar la formación a las demandas actuales del ejercicio profesional.

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Qué mide el sistema de créditos académicos

Los nuevos planes incorporan el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que toma en cuenta la carga total de trabajo de los estudiantes. En ese cálculo entran las horas de clase, el estudio por cuenta propia y el tiempo que requieren los trabajos prácticos y los proyectos.

Ciencias Económicas es la primera facultad de la UNNE en aprobar en su Consejo Directivo planes adaptados a ese sistema. Docentes, estudiantes, graduados y equipos de la institución participaron en las comisiones que elaboraron las propuestas. El proceso también incluyó encuestas y talleres.

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Qué pasará con quienes ya cursan

La Facultad comenzará a definir cómo se articularán los planes vigentes con los nuevos. El objetivo es que quienes ya iniciaron sus carreras puedan continuar sus estudios durante la transición.