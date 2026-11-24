El Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Chaco, condenó este martes a Braian Obregón, propietario de la firma de telefonía celular Cebra Phone, a seis años y seis meses de prisión por los delitos de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad y lavado de activos agravado por habitualidad, en concurso real. Su pareja, Agostina Antonela Vargas Vispo, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso como coautora de lavado de activos agravado por habitualidad.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Enrique Jorge Bosch, Juan Manuel Iglesias y Alberto Cachano, quienes rechazaron el planteo de nulidad presentado por la defensa. La pena impuesta a Obregón fue inferior a los 11 años de prisión solicitados por el fiscal federal Federico Carniel, mientras que para Vargas Vispo el tribunal mantuvo la condena requerida por el Ministerio Público Fiscal.

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Multas millonarias y decomiso de bienes

Además de las penas de prisión, los magistrados dispusieron multas equivalentes al doble del valor de las operaciones de lavado de activos, cuyos montos definitivos deberán determinarse posteriormente. También ordenaron el decomiso de los bienes vinculados con las maniobras delictivas, una vez que la sentencia quede firme, y mantuvieron el embargo preventivo sobre un inmueble ubicado en Resistencia.

En el caso de Vargas Vispo, la condena condicional establece una serie de obligaciones que deberá cumplir durante dos años, entre ellas fijar residencia, someterse a controles judiciales y realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias en una institución pública de salud o educación.

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La investigación contra Cebra Phone

La causa se originó a partir de una investigación sobre las actividades comerciales de Cebra Phone, un conocido negocio de venta de teléfonos celulares de la capital chaqueña. Según la acusación fiscal, el emprendimiento comercializaba mercadería ingresada irregularmente al país y parte de los fondos obtenidos era incorporada al circuito económico formal mediante distintas operaciones patrimoniales.

Durante el juicio, el fiscal Carniel sostuvo que las pruebas reunidas permitían acreditar las maniobras de contrabando y lavado. Por su parte, los abogados defensores Ricardo Osuna y Gabriela Tomianovic solicitaron la absolución de ambos acusados y cuestionaron tanto la valoración de las pruebas como los montos atribuidos a las operaciones investigadas.

Obregón y Vargas Vispo llegaron al juicio bajo prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico. La sentencia no determina automáticamente el traslado del empresario a una unidad penitenciaria y la defensa podrá recurrir el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.