El peronismo comenzó a mover sus fichas de cara a las elecciones presidenciales de 2027 con una "convocatoria a la unidad y la construcción de un proyecto político que otorgue mayor protagonismo al interior del país". En Resistencia, el senador nacional Jorge Capitanich, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el senador por San Juan, Sergio Uñac, encabezaron el Segundo Encuentro del Norte Grande, donde coincidieron en la necesidad de consolidar una alternativa al gobierno de Javier Milei.

La jornada incluyó una reunión con alrededor de 20 intendentes chaqueños en la Universidad Popular, un espacio de debate entre legisladores y dirigentes de distintas provincias y un acto de cierre con militantes en la sede del Partido Justicialista de Chaco. El encuentro funcionó como una instancia de articulación política entre referentes del peronismo del interior, con la mirada puesta en la reorganización del justicialismo y la construcción de una propuesta nacional para 2027.

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El reclamo de una reparación histórica para el Norte Grande

Durante su intervención, Capitanich puso el foco en las desigualdades económicas y sociales que atraviesan las provincias del norte argentino y reclamó un programa de inversiones destinado a revertir las diferencias estructurales respecto de otras regiones del país. “El Norte Grande argentino necesita una reparación histórica”, sostuvo el exgobernador chaqueño, quien estimó que serían necesarios 30.000 millones de dólares de inversión durante los próximos 20 años para impulsar el desarrollo regional.

Entre las prioridades, mencionó la ampliación de las redes de agua potable y cloacas, el acceso a viviendas y tierras, el fortalecimiento de la infraestructura vial y logística y la consolidación de corredores bioceánicos que faciliten la integración comercial.

Capitanich también defendió la intervención del Estado como herramienta para reducir las desigualdades sociales. “Cuando el Estado interviene, puede efectivamente redistribuir de forma eficaz en favor de los más pobres. Pero también cuando el Estado no interviene, seguramente redistribuye a favor de los más ricos”, expresó.

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En materia productiva, cuestionó las consecuencias de las políticas de desregulación impulsadas por la administración de Milei y advirtió sobre la necesidad de proteger las economías regionales. En particular, destacó el potencial de actividades como la producción yerbatera, algodonera, vitivinícola, frutihortícola y olivícola, con el objetivo de generar valor agregado y empleo en las provincias de origen.

Uñac y Quintela plantearon la necesidad de construir una alternativa para 2027

Uno de los principales mensajes políticos del encuentro estuvo relacionado con la necesidad de que el interior del país tenga mayor incidencia en la definición del futuro electoral del peronismo. “El interior tiene un destino común y estoy acá para construirlo de cara al 2027”, afirmó Sergio Uñac, quien consideró indispensable recorrer las provincias y escuchar sus demandas para elaborar una propuesta nacional.

El exgobernador sanjuanino también cuestionó la reducción de la intervención del Estado nacional y advirtió que esa situación incrementa las responsabilidades de las administraciones provinciales y municipales. “El Estado nacional se retira y la necesidad no desaparece”, señaló, al reivindicar el papel de los intendentes como primera respuesta frente a los problemas cotidianos de la población.

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Por su parte, Ricardo Quintela llamó a ampliar la unidad del peronismo mediante la incorporación de organizaciones sociales, sindicatos, sectores empresariales y otras fuerzas políticas que compartan una agenda de desarrollo nacional.

“Tenemos que convocar a organizaciones sociales, partidos políticos que tengan mínimamente coincidencia básica con nosotros, al movimiento obrero. Tenemos que convocar a comerciantes, industriales, empresarios, a los jóvenes por sobre todas las cosas”, manifestó.

El gobernador riojano también cuestionó las políticas sociales y económicas del Gobierno nacional, especialmente las dificultades de acceso a medicamentos y tratamientos médicos, y ratificó sus críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, sostuvo que la llegada de capitales debe garantizar beneficios concretos para las provincias y preservar los intereses nacionales.

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Más allá de los planteos económicos, el encuentro dejó una señal política vinculada con la búsqueda de acuerdos entre distintos sectores del justicialismo para disputar el poder en 2027. La presencia de dirigentes de varias provincias reflejó la intención de ampliar la articulación territorial del partido y posicionar al Norte Grande dentro de las discusiones sobre el futuro del espacio.

De la jornada participaron, entre otros, la vicegobernadora riojana Teresita Madera; los senadores Florencia López y Fernando Rejal; la diputada nacional Gabriela Pedrali; el dirigente correntino Martín Ascúa; la presidenta del PJ de Corrientes, Ana Almirón; y la exsenadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara. También estuvieron presentes los diputados nacionales chaqueños Julieta Campo y Aldo Leiva, legisladores provinciales, intendentes y referentes partidarios.