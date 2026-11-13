Corrientes Sostiene y Emergencia Climática: los nuevos créditos del BanCo

En el marco de una conferencia de prensa desarrollada este viernes en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Banco de Corrientes (BanCo), oficializó la puesta en marcha de dos nuevas líneas de asistencia crediticia por un monto global de $180.000 millones.

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Los alcances operativos fueron detallados por la presidente de la entidad bancaria, Laura Sprovieri, tras el anuncio efectuado ayer por la tarde por el gobernador Juan Pablo Valdés, en una jornada compartida con la presentación de la pauta salarial por parte del ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot.

El paquete financiero está diseñado para brindar alivio económico tanto a los hogares correntinos como a comercios, productores agropecuarios, monotributistas y PyMEs, combinando mecanismos de reestructuración de pasivos con créditos blandos destinados a mitigar el impacto productivo y habitacional de la actual emergencia hídrica.

Corrientes Sostiene Ampliada: $160.000 millones para refinanciar tarjetas y deudas

La línea Corrientes Sostiene Ampliada dispone de un fondeo de $160.000 millones y proyecta alcanzar a más de 110.000 clientes individuales y empresas de la Provincia de Corrientes. Para las familias que mantienen sus cuentas al día, el programa habilita la cuotificación de los resúmenes de tarjetas de crédito —para saldos comprendidos entre $50.000 y $10.000.000— en planes de 6, 12 o 18 cuotas fijas, con una bonificación especial de 30 puntos porcentuales por debajo de la tasa vigente.

Este trámite se realizará de forma telefónica entre el 1 y el 16 de diciembre, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, a través del Contact Center del BanCo (0800 444 0160) o del Centro de Servicios de Visa (011 4379-3419).

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En tanto, las familias que registren atrasos en sus pagos y perciban sus haberes en el Banco de Corrientes podrán regularizar préstamos personales, tarjetas y otros saldos vencidos mediante un esquema de hasta 72 meses de plazo con una tasa especial del 35 %, disponible hasta el 31 de diciembre.

Para el segmento empresarial y comercial, la herramienta permite reacomodar vencimientos de tarjetas corporativas y acuerdos en cuenta corriente en un plazo extendido de 36 a 72 meses, incorporando seis meses de gracia para el pago de capital y una tasa diferencial.

Asimismo, las PyMEs y firmas con deudas atrasadas podrán gestionar reestructuraciones personalizadas a 72 meses contactando a su oficial de cuentas antes del 31 de diciembre.

Emergencia Climática: créditos subsidiados al 20 % fijo por el fenómeno de El Niño

De manera complementaria, la entidad activó la línea Emergencia Climática, dotada con un fondo específico de $20.000 millones para asistir de forma inmediata a los sectores golpeados por las inundaciones derivadas de la corriente de El Niño. Esta asistencia ofrece una tasa fija subsidiada del 20 % —con aporte del Gobierno provincial—, un plazo de devolución de hasta 36 meses y un período de 12 meses de gracia para el capital.

Bajo esta modalidad, las familias residentes en zonas afectadas que sean clientes del BanCo podrán solicitar hasta $10.000.000 presentando el certificado de daños expedido por la Policía de Corrientes.

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Por su parte, los comercios, productores, monotributistas y empresas radicados en áreas en emergencia podrán acceder a montos de hasta $30.000.000 mediante la presentación del certificado oficial emitido por la autoridad competente.

Al fundamentar el lanzamiento, Laura Sprovieri subrayó el rol social y productivo de la banca pública. "Se necesitan respuestas concretas, decisiones responsables y fundamentalmente que estemos del lado de nuestra gente", dijo.

"El Gobierno provincial y el BanCo están al lado de la gente; queremos que estas líneas se concreten para darles alivio financiero y sostén a las familias y comercios", afirmó la titular del Banco de Corrientes, recordando que los requisitos detallados ya se encuentran disponibles en las sucursales y en el portal oficial de la entidad.