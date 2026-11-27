El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, y los subsecretarios que integran su gabinete se realizaron exámenes toxicológicos obligatorios, en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 4197-G. Según informó la cartera, los funcionarios fueron examinados durante una misma jornada, organizada por iniciativa del titular del ministerio.

Los estudios estuvieron a cargo del Laboratorio Güemes y sus resultados fueron enviados a la Secretaría General de Gobernación, de acuerdo con el procedimiento informado oficialmente. La comunicación difundida por Seguridad no detalló los resultados individuales de los análisis.

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Los exámenes incluyen la detección de cocaína y su metabolito benzoilecgonina, cannabis —THC—, anfetaminas, metanfetaminas y MDMA. También abarcan opiáceos como morfina, heroína y codeína. De acuerdo con el detalle difundido por el ministerio, el esquema contempla además controles sobre el consumo de psicofármacos sin prescripción médica.

A qué funcionarios alcanza la obligación

La legislación comprende a las principales autoridades del Poder Ejecutivo chaqueño: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios. También incluye a autoridades de organismos autárquicos y descentralizados, vocales, integrantes de directorios y funcionarios con cargos equivalentes.

Una modificación del artículo 5 de la norma, aprobada en 2026 mediante la Ley 4230-G, habilitó la realización de los estudios en laboratorios privados que cumplan los requisitos profesionales establecidos. Esa disposición también determina que el costo de cada examen individual debe ser afrontado por el funcionario alcanzado por la obligación.

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Al referirse a la jornada, Matkovich sostuvo que quienes tienen la responsabilidad de exigir el cumplimiento de las leyes deben respetar también las obligaciones correspondientes a sus cargos. En ese marco, señaló que el cumplimiento de la normativa debe comenzar por los equipos que ejercen funciones de conducción.