Una mujer fue hallada sin vida este miércoles, alrededor de las 7:30, frente al Club Municipales de Colonia Elisa, en Chaco. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación N.º 2 de General San Martín, encabezada por Andrea Langellotti, bajo la carátula preliminar de “supuesto femicidio”.

De acuerdo con el parte policial, el médico que intervino en el lugar diagnosticó una “muerte traumática”. El cuerpo fue trasladado por personal de Bomberos a General San Martín para ser examinado por un médico forense, mientras se procura establecer las circunstancias del fallecimiento.

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Los testimonios y las primeras medidas

Los investigadores entrevistaron a testigos que dijeron haber visto a la mujer ayer, alrededor de las 20, haciendo actividad física en las inmediaciones del lugar del hallazgo. Según esos relatos, llevaba una riñonera y un teléfono celular. El informe no precisa si esos objetos fueron encontrados junto al cuerpo.

En paralelo, su expareja se presentó en la comisaría local e informó que la mujer había salido de su domicilio el día anterior y no había regresado. Según indicó, estaban separados, aunque continuaban viviendo en la misma casa. El hombre aportó documentación y describió características físicas y prendas de vestir que coincidían con las de la persona hallada.

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El parte consigna una identificación preliminar del cuerpo. En el lugar trabajaron la fiscal Langellotti, personal del Gabinete Científico, efectivos de la comisaría de Colonia Elisa, integrantes de Investigaciones Complejas de General San Martín y Bomberos.