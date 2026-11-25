La investigación por la muerte del sargento primero Juan José Sandoval, atropellado durante un operativo vial en Juan José Castelli, Chaco, derivó en la detención del periodista Romildo Ramón Lavia Rachz. La Fiscalía busca establecer si la camioneta Toyota Hilux del comunicador intervino en el hecho, por el que inicialmente había sido aprehendido el conductor de otro vehículo.

La aprehensión se concretó este martes, después de un allanamiento y del examen del rodado, en una causa a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, del Equipo Fiscal N.º 2. El abogado defensor Rodolfo Efraín Carol confirmó que el periodista estaba detenido y a disposición de la Justicia.

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Cómo ocurrió el atropello que terminó con la muerte de Sandoval

Sandoval cumplía funciones de seguridad durante el Festival de la Chacarera del Monte. El domingo, alrededor de las 4:45, estaba junto a otro policía bajo un gazebo instalado sobre la ruta provincial 9, en el acceso al paraje 4 de Febrero, cuando una camioneta lo embistió y continuó su marcha, según la reconstrucción policial.

El efectivo fue trasladado al Hospital del Bicentenario, donde ingresó con politraumatismos graves y fracturas expuestas en ambas piernas. Quedó internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, y su fallecimiento fue confirmado a las 9:20.

Romildo Lavia Rachz fue detenido este martes tras un allanamiento en su vivienda. | Crédito: Policía del Chaco

En las primeras actuaciones, la Policía interceptó una Volkswagen Amarok blanca que llevaba a un conductor de 33 años, domiciliado en Pampa del Infierno, y cinco acompañantes. El hombre fue aprehendido y el vehículo quedó secuestrado. Según el informe policial inicial, la alcoholemia practicada a ese conductor arrojó 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

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La pesquisa incorporó luego una segunda camioneta: la Toyota Hilux blanca de Lavia Rachz. El jefe de la Policía chaqueña, Fernando Romero, había explicado que esa medida surgió de un informe de la Policía Caminera y de declaraciones de los ocupantes de la Amarok, quienes mencionaron otro vehículo que circulaba a alta velocidad.

Los rastros en la Hilux y el allanamiento previo a la detención

Este martes por la tarde, efectivos de Investigaciones Complejas allanaron un domicilio del periodista en calle Luis Federico Leloir, con autorización del Juzgado de Garantías de Castelli. Participaron personal de la Fiscalía y del Gabinete Científico del Poder Judicial. Durante el procedimiento se copiaron y resguardaron grabaciones de cámaras de seguridad para su análisis.

De acuerdo con la información de fuentes judiciales, las pericias sobre la Hilux detectaron un golpe en el lateral derecho con restos de material azul. Los investigadores buscan determinar si esos rastros corresponden al uniforme de Sandoval o a la lona de la reposera en la que se encontraba. Debajo del vehículo también se hallaron fragmentos plásticos compatibles con partes de conos de señalización vial y restos similares al material de sus cintas reflectivas. La posible relación de esos elementos con el puesto de control forma parte de las comprobaciones pendientes.

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La Fiscalía también analiza si el periodista aportó inicialmente datos falsos a la Policía y luego se retiró del lugar. Esas circunstancias permanecen bajo investigación, al igual que la mecánica del atropello. Antes de ser detenido, Lavia Rachz había reconocido ante Diario Chaco que su vehículo pasó por la zona: “En el accidente pasaron cuatro o tres camionetas blancas y una de esas es la mía”.

Sandoval tenía 37 años, era oriundo de Resistencia y vivía en Castelli con su esposa, también integrante de la fuerza. Fue despedido con honores, acompañado por familiares, compañeros y cadetes de la Escuela de Policía.