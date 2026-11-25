El gobierno de Leandro Zdero deberá continuar las negociaciones para conseguir el tratamiento del Presupuesto 2027 de Chaco. La Cámara de Diputados volvió a quedarse sin quórum este miércoles y postergó el debate de un proyecto que prevé gastos por aproximadamente $5,9 billones, en medio de desacuerdos sobre las herramientas de financiamiento y los asuntos que debían llegar al recinto.

La sesión había sido convocada para las 8, pero pasadas las 10 la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, confirmó que no estaban dadas las condiciones para comenzar. La falta del número mínimo de legisladores dejó sin tratamiento la iniciativa del Poder Ejecutivo.

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El escenario parlamentario obliga al oficialismo a negociar: cuenta con 16 de las 32 bancas, mientras que para abrir una sesión se requieren 17 diputados presentes. Esa distribución hace necesario sumar al menos una presencia de los otros espacios para habilitar el debate.

Las letras por $300.000 millones, en el centro de la disputa

Uno de los principales puntos de conflicto es la autorización que solicita el Ejecutivo para emitir Letras de Tesorería por hasta $300.000 millones. La discusión incluye tanto el alcance de esa herramienta financiera como la cantidad de votos que se necesita para aprobarla.

Desde el Frente Chaqueño sostienen que ese apartado debe contar con una mayoría especial de dos tercios. El oficialismo plantea una interpretación diferente y afirma que alcanza con la mayoría necesaria para sancionar el presupuesto. Las posiciones sobre ese punto siguen enfrentadas.

Dentro del arco no oficialista, Atlanto Honcheruk, referente de Primero Chaco, expresó una disposición a negociar. En declaraciones a Radio Libertad, explicó que los tres integrantes de su bloque buscan modificar el monto autorizado para colocar letras antes de definir su respaldo. “Nosotros queremos acompañar, proponemos algunas modificaciones”, sostuvo.

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El planteo de Honcheruk dejó una condición concreta para el acuerdo: que el Gobierno acepte revisar el límite previsto para esas operaciones. El legislador también reclamó diálogo entre los bloques para resolver las diferencias en el ámbito parlamentario.

Los reclamos de la oposición y el margen para un acuerdo

El desacuerdo excede el articulado presupuestario. En la reunión de Labor Parlamentaria del martes, el oficialismo propuso concentrar la sesión en el Presupuesto 2027, mientras que la oposición pidió incorporar la recuperación de la cláusula gatillo salarial, la emergencia sanitaria y otras iniciativas relacionadas con los recursos provinciales.

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Antes de la convocatoria, el diputado oficialista Edgardo Reguera había defendido la necesidad de aprobar la ley para organizar el gasto y las inversiones del próximo año. En diálogo con Radio Libertad, destacó las previsiones para infraestructura, viviendas, servicios públicos y salarios, y cuestionó a los opositores: “Son una máquina de impedir en su gran mayoría”.

Con el debate nuevamente pendiente, la próxima sesión ordinaria prevista para el 9 de diciembre aparece como una nueva instancia de negociación. El Ejecutivo busca llegar al cierre del período ordinario con su ley de gastos y recursos aprobada; si no se alcanza un acuerdo, permanece abierta la posibilidad de recurrir a sesiones extraordinarias.