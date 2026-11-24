La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos recursos de queja presentados por Horacio Rey, exsecretario general de la Gobernación de Chaco durante la administración de Domingo Peppo (2015-2019), en el marco de una causa judicial por irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a publicidad oficial. El exfuncionario fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por asociación ilícita en calidad de jefe.

Las resoluciones fueron dictadas el 19 de noviembre y llevan las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los planteos estaban vinculados con la denominada causa FAPPO, que investigó el funcionamiento del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial, un mecanismo utilizado por el Gobierno chaqueño para gestionar recursos destinados a publicidad institucional.

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Qué resolvió la Corte Suprema sobre la condena

En una de las resoluciones, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa y desestimó la queja mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En su voto, Lorenzetti aclaró que este procedimiento “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”, por lo que el rechazo no constituye una evaluación de los fundamentos de la condena.

La Corte también desestimó una segunda presentación al considerar que no estaba dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable, como exige el artículo 14 de la Ley 48. En ambos casos, dispuso las medidas procesales correspondientes y ordenó el archivo de las actuaciones.

La condena contra Rey fue establecida en marzo de 2023 por la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial anulara parcialmente la sentencia original y ordenara fijar una nueva pena. Además de los cinco años y seis meses de prisión, se le impusieron ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de $70.000. En el mismo expediente también fue condenado Gustavo Katavich, excoordinador del fideicomiso.

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Los otros expedientes judiciales que involucran a Horacio Rey

Pese al rechazo de las dos quejas, fuentes vinculadas al expediente señalaron que todavía quedaría otro recurso pendiente de resolución en la causa provincial, aunque no precisaron los datos de esa presentación.

Paralelamente, el exfuncionario está involucrado en la denominada causa Lavado I, una investigación de la Justicia federal sobre presuntas maniobras de blanqueo de dinero provenientes de hechos de corrupción.

En septiembre de 2022, el Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió a Rey en ese expediente. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución en noviembre de 2023 y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento con una integración diferente del tribunal.

Según las fuentes consultadas, también permanece pendiente ante la Corte Suprema una queja vinculada con esa investigación federal, cuyo trámite es independiente de las dos presentaciones rechazadas en la causa por la pauta oficial.