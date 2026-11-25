El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, decidió que su espacio político no disputará la intendencia de La Clotilde en las elecciones extraordinarias convocadas tras la muerte de Víctor Gasko. El anuncio estuvo acompañado por una reunión con Ricardo Falkievich, el presidente del Concejo Municipal que asumió interinamente la conducción de la comuna y al que el mandatario respaldó para completar el período de gobierno.

La definición fue comunicada este martes a través de las redes sociales. Zdero argumentó que la proximidad del próximo turno electoral general y las circunstancias que atraviesa la localidad justifican que el oficialismo provincial se abstenga de presentar una candidatura. “Entendemos que como falta muy poco tiempo, el mandato debe ser concluido por el presidente del Concejo Municipal”, expresó.

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El mandatario también propuso abrir una discusión sobre las normas que regulan estas situaciones. “Estas son las cosas que la política debe reformar. Y es un tema que se debe poner en agenda”, sostuvo al cuestionar la obligación de realizar una nueva elección ante la vacancia de la intendencia.

El respaldo a Falkievich y la transición municipal

En paralelo al anuncio, Zdero recibió a Falkievich junto con el ministro de Gobierno, Carim Peche, y el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios. El encuentro abordó el acompañamiento provincial a la administración local durante la transición abierta por el fallecimiento de Gasko, quien era veterano de la guerra de Malvinas.

“Yo quiero resaltar el gesto, porque tuvieron en cuenta la institucionalidad y el desgaste que significaría una elección”, manifestó el intendente interino. También agradeció que las autoridades provinciales hubieran priorizado la continuidad institucional por encima de las diferencias políticas.

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Peche ratificó que el espacio del gobernador no llevará candidatos y vinculó esa decisión con el reconocimiento al jefe comunal fallecido. “Entendemos que esta circunstancia requiere respeto a la familia, a la memoria del intendente y a su condición de veterano de guerra”, señaló.

Falkievich, por su parte, indicó que el respaldo provincial también alcanzaría una eventual continuidad de su gestión si decide presentarse a los comicios y obtiene el acompañamiento de los votantes. Sus declaraciones dejaron esa posibilidad sujeta a una definición electoral.

Por qué La Clotilde debe elegir intendente

La decisión del oficialismo provincial se produce con el proceso electoral en marcha. El Tribunal Electoral del Chaco ya había rechazado, mediante la Resolución 98, el pedido de Falkievich para completar el mandato sin pasar por las urnas.

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El artículo 190 de la Constitución provincial establece que, cuando queda vacante la intendencia y resta más de un año de mandato, el presidente del Concejo debe asumir interinamente y convocar a elecciones dentro de los cinco días, para realizarlas en un plazo de 60 días. Si falta menos de un año, puede completar el período.

Gasko murió el 12 de noviembre y el mandato municipal finaliza el 10 de diciembre de 2027. La convocatoria se mantiene para el 20 de diciembre, con una eventual segunda vuelta el 10 de enero de 2027. Quien resulte electo completará ese período: el anuncio de Zdero define la participación de su espacio, sin modificar el calendario electoral.