La localidad chaqueña de La Clotilde tendrá elecciones extraordinarias el domingo 20 de diciembre para elegir intendente tras la muerte de Víctor Julio “Vitochi” Gasko. Quien resulte electo completará el período de gobierno que finaliza el 10 de diciembre de 2027.

Gasko, dirigente justicialista y veterano de la Guerra de Malvinas, falleció el 12 de noviembre a los 64 años. Había conducido el municipio durante más de tres décadas y renovado su mandato en 2023. Tras su muerte, el presidente del Concejo Municipal, Ricardo Oscar Falkievich, asumió interinamente la conducción del Ejecutivo local.

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Por qué el Tribunal rechazó completar el mandato sin elecciones

Falkievich había solicitado que se exceptuara al municipio de realizar los comicios y se le permitiera permanecer al frente de la intendencia hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Chaco rechazó el planteo mediante la Resolución 98 y sostuvo que los acuerdos institucionales o partidarios no pueden reemplazar una elección exigida por la Constitución.

El fundamento está en el artículo 190 de la Constitución provincial: cuando queda vacante la intendencia y resta más de un año para terminar el mandato, el presidente del Concejo debe asumir provisoriamente y convocar a elecciones dentro de los cinco días, para celebrarlas dentro de los sesenta. Si falta menos de un año, puede completar el período. En La Clotilde, la vacancia se produjo antes de ingresar en ese último tramo.

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“La continuidad institucional del municipio no autoriza a transformar una suplencia transitoria en una titularidad definitiva cuando la Constitución exige elecciones”, señaló el organismo.

Las próximas fechas del calendario electoral

Las fuerzas políticas tendrán hasta el martes 24 de noviembre para presentar alianzas y hasta el jueves 26 para registrar candidatos y solicitar su oficialización. La campaña comenzará el sábado 28 de noviembre, día previsto también para la publicación del padrón definitivo.

La veda electoral regirá desde las 8 del viernes 18 de diciembre y el escrutinio definitivo comenzará el martes 22, después de la votación. El cronograma contempla además una eventual segunda vuelta para el domingo 10 de enero de 2027, si fuera necesaria.