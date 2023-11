'Mujeres Líderes', nuevo evento de Agenda Corporativa del Grupo Perfil

Abrió el programa Alejandra Gallo, periodista y presentó a Laura Teruel, directora de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Mecme) junto a Ana Romanelli, gerenta senior de la organización Pro Mujer, para destacar el rol de las mujeres en el sector privado y analizar los últimos informes sobre brecha de género en América Latina. Gallo presentó luego a Eva Sacco, economista especializada en género y directora de la consultora AnData y por último a Daiana Gómez Banegas, directora de Mujeres en Bitcoin.

En el primer bloque la directora de Mujeres Empresarias de CAME, Laura Teruel, profundizó acerca del liderazgo femenino dentro de la confederación y comentó: "La Confederación Argentina de la mediana empresa viene liderando en este trabajo, sobre todo en la participación de las mujeres, tanto en las empresas, como las instituciones. CAME fue disruptiva y hace 15 años creó el sector Mujeres Empresarias, cuando en ese momento hablar de que una mujer empresaria esté en lugares de decisión, tanto en las empresas y ni hablar de las organizaciones, era casi imposible. Esas fotos eran todas masculinas y no se encontraba una mujer. CAME hace 15 años lideró con esto creando el espacio de Mujeres Empresarias y hoy ya hace tres años, fue por más en este desafío, para que la mujer esté en lugar de decisión en las instituciones. Hoy somos muchas en CAME Mujeres Consejeras que ocupamos lugar en Consejo Directivo y también estamos en los distintos sectores de CAME, la confederación viene realizando un trabajo muy importante para la participación de la mujer".

Imagen ilustrativa. Foto: Agencia Shutterstock

Además, Teruel comentó acerca de las encuestas y las mediciones que realiza MECAME: "El índice Ipamud que es el que mide la participación de la mujer en la pyme se viene tomando hace cuatro años. El último índice de este 2023 nos dio que hay un crecimiento del 7,4% de participación de al menos una mujer en la toma de decisión en las pymes. Ese índice es muy variado en cuanto a rubros. Los rubros más tradicionales de participación son en el comercio. Hay un gran liderazgo de mujeres en la toma de decisiones en el comercio, otros sectores y segmentos pymes, por ejemplo, lo que es la industria textil cosmética. Hay muchos rubros que crecieron enormemente. Los rubros no tradicionales son los más lentos. En mi caso me cuesta decir esto, porque el lidero en un rubro altamente masculinizado como el transporte de pasajeros de larga distancia; entonces me cuesta, pero sí sé que somos muy pocas y que cuesta mucho también llegar".

Desde Pro Mujer, junto a la gerente senior Ana Romanelli, comentó, entre otros ejes, cómo es la dinámica que pueden focalizar desde la motorización y el incentivo a las mujeres para que se conviertan en emprendedoras. "Pro Mujer es una empresa social, que trabaja con el modelo holístico. Ofrecemos educación, acceso a crédito y a salud a estas mujeres, porque creemos en el poder de una mujer educada con acceso a la salud y con un acceso a la inversión necesaria para hacer crecer su emprendimiento y para también trabajar sus habilidades de lideresas", comentó Romanelli, quien también agregó: "Hay datos interesantes en Argentina en cuanto a la brecha salarial, ya que es de 28% entre una mujer y un hombre. En Latinoamérica hablamos de 20%. Desde los sectores informales hablamos de un 34%".

La mirada de las especialistas

Eva Sacco, economista especializada en género y directora de la consultora AnData comentó: "Las mujeres realizamos la mayor cantidad de horas de cuidado. No solamente tienen que ver con el cuidado de los niños, sino también tienen que ver los cuidados en general de la vida, que recaen sobre nosotras. Esto hace que podamos trabajar menos horas, hace que podamos estar menos presentes en muchos casos".

Daiana Gómez Banegas, directora de Mujeres en Bitcoin, comentó su experiencia en el mundo Bitcoin: "Bitcoin es una tecnología reciente, de 15 años más o menos y yo hace 7 u 8 años que aterricé en la industria. Recuerdo mis primeros pasos. Yo era la única mujer en todo un edificio. O éramos dos mujeres en la ONG Bitcoin en Argentina, pero teníamos derecho a voz, no a voto, porque éramos suplentes. De ahí en más ha pasado un montón de tiempo, pero el propio despertar de decir 'esto no está bien, no es normal'. Si yo voy a todos los lugares, doy un ejemplo gráfico y un poco ridículo, pero real. Si voy a todos lados y hay fila de mujeres hasta para entrar al baño y estoy acá, no está bien. Congreso tras Congreso, conferencia por conferencia faltábamos en la mesa de decisión".

“Mujeres Líderes” se realizó gracias al apoyo de CAME y OSDE.