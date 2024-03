Mujeres migrantes emprendedoras: una red que ayuda a volver a empezar en Argentina

“Tengo un hijo de 22 años que se va a recibir y siempre dice que se va a ir a otro país. No sabe si a vivir, pero sí a seguir sus estudios. Pienso que si fuera a cualquier país me encantaría que le expliquen cómo es el lenguaje para buscar trabajo, qué decir, qué no decir, por dónde comenzar”, explica a PERFIL Patricia Funes, que es argentina y trabaja como voluntaria en la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes (CEMI). Con los años su trabajo se transformó en una red de mujeres migrantes emprendedoras que organiza cursos, asesora en materia financiera y hasta redactó manuales sobre cómo buscar trabajo o iniciar una empresa en Argentina.

Una de las principales dificultades a la hora de encontrar empleo es que muchas personas vienen de países en los que habían tenido trabajos estables, “y en los que probablemente pensaban estar toda la vida”, comenta Funes. Por eso, “no tienen el hábito de ir mejorando constantemente su currículum como nosotros, en un país en el que cada cuatro años buscamos empleo y los trabajos nos duran poco”. Por otro lado, aunque se hable el mismo idioma, “los puestos muchas veces se describen de diferente manera, por lo que terminan postulando a un empleo distinto al que pensaban aplicar”. El tema de la validación de títulos universitarios es otra traba: los trámites son lentos y costosos.

Teniendo en cuenta estas dificultades, el área de asesoramiento laboral que dirige Funes en CEMI redactó una “Guía básica para buscar empleo en Argentina” y un manual de “Emprendedurismo para mujeres migrantes”, que ofrece orientación sobre cómo armar una carta de presentación o un CV para empresas locales, sitios de búsqueda de empleo, y consejos para prepararse para una entrevista: qué palabras usar, qué preguntas y respuestas son frecuentes o es pertinente hacer. Además, hay una guía sobre cuáles son los requisitos y los trámites necesarios para emprender en Argentina. También están disponibles online distintos cursos que la organización dictó de manera presencial sobre temas como marketing, redes sociales, finanzas, gestión de tiempo y productividad, entre otros. De esos cursos surgieron emprendimientos gastronómicos, de marroquinería y empresas de turismo, que participan en ferias organizadas por CEMI.

Yanetzi Tovar es abogada penalista y llegó de Venezuela en el año 2019. Hoy dirige una empresa de turismo. Su madre, que emigró junto con ella, tiene un emprendimiento de dulces venezolanos. A través de CEMI pudo comprar una amasadora que le sirvió para profesionalizar el trabajo. “Es una red que te impulsa, te motiva”. Muchas de las participantes de estos cursos hoy son mentoras de las recién llegadas “para que todas aquellas que vayan ingresando a la red puedan recibir la misma formación y la misma ayuda que en algún momento nosotras recibimos”, cuenta. Tovar aplica sus conocimientos como abogada brindando asesoramiento en trámites migratorios.

Julieta Caso llegó a Argentina en 2019. De padres argentinos que emigraron a Venezuela en la década del 70, decidió dejar su tierra para probar suerte en la de sus familiares. Llegó con sus hijos pequeños. “En Venezuela yo estaba sola, mis hermanos ya habían migrado a otros países y la verdad que las condiciones eran muy adversas, yo soy socióloga y psicóloga social, daba clases en la Universidad Central de Venezuela y siempre trabajé en proyectos sociales, así que no era tanto un tema económico, sino más un tema de seguridad, de poder conseguir remedios para mi mamá y poder tener una estabilidad”.

En Argentina inició un proyecto llamado Guáramo, Ecosistema Migrante. El objetivo era ayudar a relocalizar a migrantes venezolanos que estuvieran dispuestos a mudarse al interior del país para trabajar de sus profesiones. “Es una característica de la migración venezolana aquí en Argentina, que es una migración con altos índices de profesionales y teníamos el caso de algunos migrantes que eran médicos, psicólogos, sociólogos, periodistas, educadores y estaban trabajando en una tienda o estaban manejando un Uber”. El proyecto logró algunas relocalizaciones, pero luego se destinó a mujeres mayores de 40 años a las que “por un tema de edad y de falta de redes de contacto se les dificultaba mucho conseguir empleo en el área que se habían formado en Venezuela”. El proyecto se llamó “Mujeres con Guáramo”, y a través de esta iniciativa comenzaron a realizarse algunos trabajos conjuntos con CEMI. “Nos apoyamos en varios proyectos y queremos hacer algunos proyectos juntas, pero nos falta financiamiento”.

“CEMI tiene la particularidad de que lo guía Patricia, que es argentina, y eso te da una seguridad, te da una sensación de bienvenida”, explica Caso. “Es una argentina que te explica cómo ser argentina y que entiende cómo es ser migrante”, agrega.

“Yo siempre fui migrante: fui migrante en Venezuela, soy migrante acá, y creo que lo que necesitamos, más que teorías, es mucha humanidad, porque hay migrantes que tienen problemas graves, pero hay otros a los que a veces los consume la soledad, la sensación de destierro, la sensación de que tienes todo lo conocido afuera. Una mano amiga que te sonría y te pregunte si necesitas hace que la sociedad esté mucho mejor”.

Los cursos y los manuales para encontrar trabajo en Argentina están disponibles en la página de la organización: cemi.org.ar