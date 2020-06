Día Nacional de Seguridad Vial: nada cambió en 25 años

Si conduciendo un vehículo, nos encontramos en situación de choque frontal inminente, qué tendríamos que hacer? ”Acelerar para evadirlo lo antes posible? Frenar y desviarse a la derecha? O aferrarse al volante? Una decena de preguntas como éstas pone a los conductores contra la cuerdas, en la página web de Luchemos por la vida, una Asociación que lleva sobre sus hombros una campaña muy fuerte de concientización vial.

Si bien la trivia sirve para testear cuánto sabemos de seguridad vial, los números ponen la piel de gallina. Argentina es uno de los países con más muertes provocadas por accidentes viales. En 2019 se contabilizaron 6.627 víctimas fatales. Buenos Aires encabeza esta lista de luto (con 2123 fallecidos), seguida por Santa Fe (563), Tucumán (398) y Córdoba (378). Si se promedia, mueren 19 personas cada día; y 552 cada mes. En nuestro país, esta es la primera causa de muerte de las personas jóvenes (hasta 35 años) y la tercera causa de muerte de la población en general.

Y hay más números todavía. En los últimos 25 años, España bajó 81% el porcentaje de muertos en accidentes de tránsito, Suecia 63%, los Países Bajos 59%, Estados Unidos 27% y Argentina nada. Todo sigue mal.

Según una estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2019 hubo 647 víctimas fatales menos que el año anterior. Pero queda mucho por hacer. “Según un informe del Centro de Experimentación de Seguridad Vial (CESVI) la causa principal de la siniestralidad vial es el error humano. El 89,5 % de los accidentes se produce por alguna actitud negligente, una distracción o la impericia propia”, detalla el Dr. Manuel Molina Pico, Director Médico de Vittal, la empresa de urgencias médicas. Y señala: “la educación vial es una actividad indispensable para disminuir los riesgos o resultados trágicos en los accidentes viales que observamos a diario en Vittal, al asistir a las víctimas de estos accidentes”.

El exceso de velocidad, la falta de señalización, las fallas mecánicas, los animales sueltos, las distracciones al mirar dispositivos—teléfono celular, radio, pantalla, etc.-, y la ingesta de alcohol son motivos evidentes. Pero también hay otros: las barreras de ferrocarril, por caso. En Holanda, no suele haber barreras delante de los cruces ferroviarios sí, señales lumínicas y sonoras que sólo se activan un minuto. La intensa educación vial evita accidentes. El sistema es obsoleto en nuestro país y cuando un vehículo lleva cinco minutos esperando que pase un tren, finalmente cruza y sucede lo peor. La situación es confusa (“¡esta barrera, cada dos por tres, no funciona!”) y la información imprecisa (“’¡¿cuánto más hay que esperar?!).

Esto tal vez esté asociado a otras cuestiones que merecen volver a pensarse: aunque en CABA es obligatorio el uso de cinturón de seguridad, en la Provincia de Buenos Aires, no; los menores de 25 años se accidentan 3 veces más que los mayores; 7 de cada diez víctimas fatales de tránsito son varones; estadísticamente, las mujeres conducen en forma más segura que los hombres y usan, con mayor frecuencia, cinturón de seguridad o casco –si van en moto o bicicleta-.

Los errores de tránsito más frecuentes entre las mujeres se dan al hacer maniobras de giro, cruzar calles, dar marcha atrás y estacionar. En los hombres, las causas más comunes son por sobrepaso inadecuado de otro vehículo, exceso de velocidad y conducir habiendo ingerido alcohol.

Desde 1945, Argentina tiene una fecha en la materia, el 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial. Se eligió ésa, como un guiño hacia el decreto que impuso el sentido del tránsito por la derecha –siempre se va por la derecha-, ya que antes era por la izquierda. De todos modos, por izquierda o por derecha, los argentinos manejamos muy mal.

MM / DS