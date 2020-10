Máximo Kirchner: "Hay que tener paciencia y entender que vamos a salir adelante"

En un día especial para el oficialismo, por el 17 octubre en que el peronismo recuerda el Día de la Lealtad, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos Máximo Kirchner apuntó al ex presidente Mauricio Macri, responsabilizándolo por la crisis actual y considerando que "si no tuvo responsabilidad como Presidente, menos la va a tener ahora como oposición".

En declaraciones al programa Toma y Daca, que se emite por Radio AM 750, el hijo de Cristina Kirchner salió al cruce de las declaraciones de Macri en los últimos días, cuando recorrió varios sitios de noticias intentando recuperar protagonismo, y consideró que la reaparición del ex mandatario "no es ni buena ni mala noticia, pero su gestión hizo un desastre y hoy quiere dar clases".

Sobre la candente situación económica, con altos índices de pobreza atizados por la pandemia e incertidumbre en el mercado cambiario, Máximo Kirchner enfatizó que "hay que tener paciencia y saldremos adelante".

"Hay que tener paciencia y entender que esto va a pasar y vamos a salir adelante, con mucha voluntad y disciplina", afirmó el líder de La Cámpora, destacando que "los mercados quieren seguir gobernando en la Argentina, pero tienen que entender que la economía la maneja el Gobierno".

Siempre apuntando a los factores de poder económico, Máximo Kirchner insistió en que "los mercados no entienden que la gente se expresó en las urnas".

"La economía va a tener una recuperación lógica cuando las personas comiencen a salir. Estamos viendo cómo los mercados intentan posicionarse para apropiarse de lo que genere esa recuperación económica", resaltó el hijo de Cristina Kirchner, precisando que "la gente es la principal damnificada por la actitud de los sectores que se llevaron puesto al país".

Finalmente, relativizó la suba del dólar blue, que este viernes orilló los 180 pesos, señalando "me acuerdo que en la última parte del Gobierno de Cristina Kirchner se hablaba mucho del dólar blue. Después llegó un ministro de Economía que pensaba que el mercado funcionaba con ese dólar y no era así", concluyó.

NA/HB