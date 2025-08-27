Un hombre de 45 años, efectivo de la Policía de la Ciudad, murió este miércoles por la mañana en un accidente de tránsito en la avenida General Paz, luego de perder el control de su moto y caer hacia la banquina. El siniestro ocurrió a la altura de Parque Sarmiento, en sentido al centro porteño, y provocó fuertes demoras en la autopista.

El personal policial fue desplazado a la zona a las 05.35, tras recibir una alerta por un choque. Al llegar, los agentes constataron que una moto había impactado contra la banquina de la General Paz. Se cree que el conductor habría perdido el control del rodado por sus propios medios.

Las muertes por accidentes de tránsito marcan el nivel más bajo en diez años, según un informe oficial

El SAME arribó de inmediato en una ambulancia y solicitó además la asistencia de un helicóptero de emergencia. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los médicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y se constató su muerte en el lugar.

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, se pudo establecer que el hombre era inspector de la Policía de la Ciudad y que en ese momento se dirigía a tomar servicio en la Comisaría Vecinal 12A, ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza.

El accidente generó un corte total de circulación en la autopista, aunque cerca de las 8 de la mañana la concesionaria Ausol informó la habilitación parcial del tránsito. “Av. General Paz, KM 5, altura Av. de los Constituyentes, sentido al Río de la Plata. Policía habilita un carril. Circule con precaución”, comunicaron a través de redes sociales.

