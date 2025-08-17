Los trabajadores de una obra en la provincia de Santa Fe, sufrieron un accidente que terminó en tragedia este domingo cuando un montacargas en el que estaban se desplomó desde un noveno piso de un edificio en construcción. Como consecuencia de la caída, cuatro de ellos murieron y un quinto fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Aproximadamente al mediodía, el hecho ocurrió en un inmueble ubicado en San Carlos al 1000, entre San Juan y Rivadavia, a 23 kilómetros de Rosario. Según fuentes policiales, los obreros, oriundos de Villa Ocampo, realizaban tareas de albañilería y se dirigían a planta baja cuando un cable tensor se cortó, provocando que el elevador se desplomara.

De esta manera, la sobrecarga del montacargas podría haber sido uno de los factores que provocaron la caída.

El inmueble está ubicado en San Carlos al 1000, entre San Juan y Rivadavia, en San Lorenzo, Santa Fe

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30) y Lucas Agustín Palacio (25), de Florencia, y Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), de Hardy. Al lugar acudieron Bomberos Zapadores, personal del Sies y efectivos policiales para rescatar a las víctimas y asistir al único sobreviviente.

A pesar de la caída, el quinto obrero, identificado como Fernando Guerra, logró sobrevivir pero fue trasladado al hospital Eva Perón en "gravísimo estado". De acuerdo con el parte médico, presenta posible lesión cervical, fractura de pelvis y lesiones graves en miembros superiores e inferiores, se encuentra inestable hemodinámicamente y requiere asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

La investigación confirmó que el montacargas era solo para materiales y clausuraron la obra en San Lorenzo

La presencia del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, Leandro Lucente, permitió constatar en la obra en construcción de la calle San Carlos al 1000 las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos y la magnitud del siniestro que conmocionó a la ciudad.

Al revisar la obra, Lucente confirmó que el montacargas siniestrado estaba destinado únicamente a elevar materiales de construcción y no estaba habilitado para trasladar personas. Dicha irregularidad constituye uno de los puntos centrales de la investigación, que busca establecer las responsabilidades legales y penales de la empresa constructora.

Dando continuidad a la investigación, el fiscal ordenó la intervención de criminalística y del Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI). Los equipos peritarán el sistema mecánico del montacargas, analizarán las medidas de seguridad implementadas en la obra y relevarán toda la documentación técnica disponible.

Paralelamente, como medida inmediata, Lucente dispuso la clausura de la obra hasta que se completen las pericias y se avance en la causa judicial. También solicitó la intervención de la Municipalidad de San Lorenzo y de los organismos de control laboral, para recopilar informes sobre las habilitaciones del edificio y las condiciones en las que se realizaban las tareas de construcción.

La investigación judicial ahora se concentra en determinar si existió negligencia empresarial al permitir el uso indebido del montacargas y en definir la cadena de responsabilidades detrás de la peor tragedia laboral en años en la ciudad de San Lorenzo.

MV / EM